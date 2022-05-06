Kodsuz platformlarda giderek daha fazla uygulama geliştiriliyor. Daha kullanışlı ve hızlıdır, daha fazla esneklik ve özgürlük sağlar ve programlama dillerini bilmenizi gerektirmez. Bunlar hem geliştiriciler hem de 'vatandaş geliştiriciler' için avantajlardır. Ancak kodsuz olmanın dezavantajları da vardır ve en önemlilerinden biri güvenliktir.

Veri gizliliği ve geliştirme aşamasında korunması en önemli noktalardan biridir. Ne yazık ki, kodsuz platformlar bu görevle her zaman baş edemez ve saldırılara karşı daha hassastır. Bu yazıda ne tür güvenlik sorunlarıyla karşılaşabileceğinizi ve bunlardan nasıl kaçınabileceğinizi tartışacağız.

Kodsuz olmanın nesi yanlış?

Karşılaştırmalı değerlendirmeye göre, analiz edilen uygulamaların %93'ü birkaç OWASP MASVS'yi ihlal etti. Ortak sorunlar şunları içerir:

yetersiz anahtar boyutu;

sızdırılmış veriler;

uygun güvenli sertifika kullanımının olmaması;

HTTP üzerinden şifrelenmemiş veri iletimi.

İstatistikler korkutucu. Hemen hemen her uygulama, uygun güvenlik yönetimini gerçekleştiremez.

Kodsuz araçlar bazen sizi daha büyük bir riske sokar. Sözde vatandaş geliştirici üçüncü taraf kodsuz aracı kullandığında, kötü amaçlı yazılım saldırıları için birçok olasılık vardır. İlk olarak, geliştirici olmayan bir kullanıcının bilgi eksikliği, daha sonra kodsuz platformun nasıl ve hangi araçlarla güvence altına alındığına dair bir doğrulama yoktur.

Kodsuz güvenlik sorunları, hareketin en büyük endişesidir. Güvenilir olmayan yazılımlar kullanıldığında, işletmenin gizli verilerini ifşa etme şansı çoktur.

Kodsuz platformların güvenlik açığını ne etkiler?

Bulutta uygulama depolama

Ürünlerinizi genel bulut depolama alanına yerleştirerek kendinizi olası risklere maruz bırakırsınız. Platform kullanıcılarının bu tür platformların gizliliği üzerinde hiçbir kontrolü yoktur. Bu nedenle, verilerin korunacağından emin olamazlar.

Sorunun çözümü, uluslararası sertifika ve ISO uyumluluğuna sahip doğrulanmış bulut hizmetlerini kullanmaktır.

Genel olarak, herhangi bir bulut platformu, müşteri veri güvenliğinin üç ana yönünü sağlamalıdır: gizlilik, bütünlük ve kullanılabilirlik.

En uygun çözüm, uygulamayı tamamen işletmenin kendisi tarafından kontrol edilen hizmetlere yerleştirmektir.

Veri erişim sorunları

Veri, uygulamanın çalışmasında birincil kaynaktır. Bu nedenle, ona erişim sorunu genellikle ana sorun haline gelir. Kodsuz platformlarla çalıştığınızda bu süreci kontrol etmek zordur. Farklı türdeki kullanıcılar için verilere erişimi kısıtlayabileceğinizi, oturum açmaları düzeltebileceğinizi, zamana göre erişimi kısıtlayabileceğinizi ve belirli bilgi türlerine erişebileceğinizi varsayalım. Bu durumda ürünlerinizin güvenlik seviyesini kolayca artırabilirsiniz.

Ne yazık ki, tüm araçlar bu işlevi sağlamaz. Bu nedenle, kodsuz bir platform seçerken göz önünde bulundurulması gereken başka bir nokta da budur.

Gölge BT

Gölge BT olarak adlandırılan, BT departmanının kontrolü dışında veya rızası olmadan kullanılan herhangi bir dijital araç, şirketleri daha da büyük riske sokar. Bu araçlar genellikle güvenilir bir güvenlik sistemine sahip olmayan kodsuz platformları içerir.

Çoğu durumda, kodsuz geliştirme teknik altyapıya sahip olmayan kişiler tarafından yapıldığından, yine BT departmanı dışında, bilmeden önemli bilgileri kamuya açık hale getirebilirler.

Düşük Görünürlük

Teknolojiler kodsuz olarak adlandırılsa da, bu hiç kodun olmadığı anlamına gelmez. Oluşturulması, hazır platform bileşenleri ile çalışan kullanıcıdan gizlenir. Aynı zamanda geliştiriciler için önemli sorunlardan biridir.

Kod, geliştiricinin bilmediği siber saldırılar sırasında dışarıdan değiştirilebilir.

Riskleri azaltmak için açık anahtarlı şifreleme teknolojileri, dijital imza mekanizmaları ve ISO 27001 sertifikasına göre çalışan platformlar kullanılmaktadır.

Bunun yanı sıra, kodsuz uygulamalar geliştirirken başka sorunlarla karşılaşabilirsiniz.

Saldırmak için sistemlerinizi açmak. Kodsuz olduğunda, saldırganlar için giriş için genellikle daha az engel vardır. Bu, güvenlik açıklarından yararlanmalarını ve sistemlerinize erişmelerini kolaylaştırabilir.

Bir ihlalin kaynağını takip etme zorluğu. Bir ihlal meydana gelirse, nereden kaynaklandığını belirlemek zor olabilir. Sorunu düzeltmeyi ve gelecekteki ihlalleri önlemeyi zorlaştırabilir.

Açık kaynak bileşenleri. Açık kaynak bileşenleri kullanan projelerde, bilgisayar korsanları, açıklardan yararlanmanın tanıtımını kendi avantajlarına kullanabilir.

Risk azaltma

Oldukça basit eylemler güvenlik risklerini en aza indirebilir:

güvenilir ve güvenilir tedarikçilerden gelen yazılımlarla çalışın;

uluslararası yazılım güvenlik standartlarına uygunluğu onaylayan platform sertifikalarının mevcudiyeti;

erişim kontrolü: platforma kimin erişimi var ve hangi eylemleri gerçekleştirmelerine izin veriliyor;

temel verilerin ek korumasını uygulamak;

kendini kanıtlamış bulut hizmetlerine (örneğin, AWS, Google ve Microsoft Azure güvenilir kabul edilir) hazır uygulamaların yanı sıra kod gerektirmeyen araçları yerleştirmek;

hassas verileri kodsuz uygulamalarda saklamayın: kredi kartı numaraları, parolalar ve kişisel bilgiler gibi hassas verileri depolamaktan kaçının;

bu tür verileri saklamanız gerekiyorsa, şifreleyin ve güvenli bir yerde saklayın;

yazılımınızı güncel tutun: yazılımı güncel tutarak verilerinizin korunmasını sağlayın.

AppMaster'da Güvenlik

AppMaster, platformun kendi güvenliğine ve uygulamalarınızın güvenliğine öncelik verir.

Platformda veriler nasıl korunur?

OWASP uyumluluğu

Açık Web Uygulama Güvenliği Projesi (OWASP), uygulama güvenliğiyle ilgili ücretsiz kaynaklar sağlar. AppMaster, güvenli ve güvenilir bir ürün kullandığınızdan emin olmak için yönergelerini ve önerilerini takip eder.

Kapsamlı günlük kaydı

En iyi günlük toplama ve yönetim çözümlerini kullanıyoruz. Oluşturulan uygulamalarda oturum açmak, çok ayrıntılı bir şekilde yapılandırılabilir.

Giriş kontrolu

Tüm sistemlere erişim, rollere dayalıdır. Veri sahibinin rızası olmadan verilere erişim mümkün değildir.

Hata toleransı ve yedekleme

Sistemin otomatik bir yedeği vardır: bir sunucu çökerse, diğeri hemen devralır.

Paylaşılan Sorumluluk Modeli

Geliştirdiğiniz uygulama ve entegrasyonları kullanıcı tanımlı gizlilik politikaları ile korursunuz.

Amazon Web Hizmetleri

AppMaster, Amazon Web Services üzerinde çalışır ve SOC 2, CSA ve ISO 27001 ile uyumludur.

Veri kurtarma

Belirli bir noktadan veri kurtarmaya erişebilirsiniz. Verilerinizi etkileyen bir özelliği dağıtırsanız, önceki bir zamana ait verileri geri yükleyebilirsiniz.

HTTPS şifrelemesi

AppMaster'a yapılan her bağlantı, TLS v1.3 ile HTTPS üzerinden uçtan uca şifrelenir.

Çözüm

Kodsuz sonuçların olası risklerini azaltmak için kodsuz araçları kullanmanın güvenlik etkilerini dikkatlice düşünmek ve verilerinizi korumak için adımlar atmak çok önemlidir. Şifreleme ve çok faktörlü kimlik doğrulama gibi daha sağlam güvenlik önlemlerinin uygulanmasını ve hassas bilgilere erişimin yakından izlenmesini içerebilir. Ek olarak, en son güvenlik tehditlerinden haberdar olmak ve sistemlerinizi düzenli olarak yamalamak ve güncellemek önemlidir.