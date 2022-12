Steeds meer toepassingen worden ontwikkeld op no-code platforms. Het is handiger en sneller, geeft meer flexibiliteit en vrijheid, en vereist geen kennis van programmeertalen. Dit zijn de voordelen voor zowel ontwikkelaars als 'burgerontwikkelaars'. Maar no-code heeft ook nadelen, en een van de belangrijkste daarvan is veiligheid.

De vertrouwelijkheid van gegevens en de bescherming ervan tijdens de ontwikkeling zijn een van de belangrijkste punten. Helaas kunnen no-code-platforms deze taak niet altijd aan en zijn ze gevoeliger voor aanvallen. In dit artikel bespreken we welke beveiligingsproblemen u kunt tegenkomen en hoe u ze kunt vermijden.

Wat is er mis met no-code?

Volgens een benchmark-evaluatie schond 93% van de geanalyseerde apps verschillende OWASP MASVS. Veel voorkomende problemen waren:

onvoldoende sleutelgrootte;

gelekte gegevens;

onvoldoende gebruik van veilige certificaten;

onversleutelde gegevensoverdracht via HTTP.

De statistieken zijn beangstigend. Bijna elke app faalt in het uitvoeren van goed beveiligingsbeheer.

No-code instrumenten brengen je soms in een groter risico. Wanneer een zogenaamde citizen developer het no-code-instrument van derden gebruikt, zijn er veel mogelijkheden voor malware-aanvallen. Ten eerste, gebrek aan kennis van een niet-ontwikkelaar gebruiker, dan is er geen verificatie van hoe en met welke tools het no-code platform is beveiligd.

Beveiligingsproblemen van no-code zijn de grootste zorg van de beweging. De kans is groot dat vertrouwelijke gegevens van de onderneming worden blootgesteld wanneer onbetrouwbare software wordt gebruikt.

Wat beïnvloedt de beveiligingskwetsbaarheid van no-code platforms?

Opslag van applicaties in de cloud

Door uw producten op openbare cloudopslag te plaatsen, stelt u zich bloot aan mogelijke risico's. De gebruikers van het platform hebben geen controle over de privacy van dergelijke platforms. Daarom kunnen zij er niet zeker van zijn dat gegevens worden beschermd.

De oplossing voor dit probleem is het gebruik van geverifieerde clouddiensten met internationale certificering en ISO-naleving.

In het algemeen moet elk cloud-platform drie belangrijke aspecten van de beveiliging van klantgegevens bieden: vertrouwelijkheid, integriteit en beschikbaarheid.

De optimale oplossing is de toepassing te plaatsen op diensten die volledig door de onderneming zelf worden gecontroleerd.

Toegang tot gegevens

Gegevens zijn de primaire bron in de werking van de applicatie. Daarom wordt de kwestie van de toegang ertoe vaak het grootste probleem. Wanneer u werkt met no-code platforms, is dit proces moeilijk te controleren. Stel dat u de toegang tot gegevens kunt beperken voor verschillende soorten gebruikers, logins kunt vastleggen, toegang kunt beperken naar tijd, en toegang kunt krijgen tot bepaalde soorten informatie. In dat geval kunt u het beveiligingsniveau van uw producten gemakkelijk verhogen.

Helaas bieden niet alle tools deze functionaliteit. Daarom is dit een ander punt om te overwegen bij het kiezen van een no-code platform.

Schaduw-IT

Zogenaamde schaduw-IT, alle digitale tools die buiten de controle van de IT-afdeling of zonder hun toestemming worden gebruikt, brengen bedrijven nog meer in gevaar. Deze tools omvatten vaak no-code platforms die geen betrouwbaar beveiligingssysteem hebben.

Aangezien no-code-ontwikkeling in de meeste gevallen wordt gedaan door mensen die geen technische achtergrond hebben, ook weer buiten de IT-afdeling, kunnen zij onbewust belangrijke informatie openbaar maken.

Lage zichtbaarheid

Hoewel technologieën no-code worden genoemd, betekent dit niet dat er helemaal geen code is. De generatie ervan is verborgen voor de gebruiker die werkt met kant-en-klare platformcomponenten. Dit is ook een van de belangrijke problemen voor ontwikkelaars.

De code kan tijdens cyberaanvallen van buitenaf worden gewijzigd, waar de ontwikkelaar mogelijk geen weet van heeft.

Om de risico's te beperken worden technologieën voor cryptografie met openbare sleutels, mechanismen voor digitale handtekeningen en platforms die werken volgens de ISO 27001-certificering gebruikt.

Daarnaast kunt u te maken krijgen met verschillende andere problemen wanneer u toepassingen ontwikkelt met no-code.

Het openstellen van uw systemen voor aanvallen. Met no-code zijn er vaak minder toegangsbarrières voor aanvallers. Dit kan het voor hen gemakkelijker maken om kwetsbaarheden uit te buiten en toegang te krijgen tot uw systemen.

Moeilijkheid om de bron van een inbreuk op te sporen. Als een inbreuk plaatsvindt, kan het een uitdaging zijn om te bepalen waar deze vandaan komt. Dit kan het moeilijker maken om het probleem te verhelpen en toekomstige inbreuken te voorkomen.

Open source componenten. Bij projecten die open source componenten gebruiken, kunnen hackers de openbaarheid van exploits in hun voordeel gebruiken.

Risicobeperking

Vrij eenvoudige acties kunnen de veiligheidsrisico's minimaliseren:

werken met software van betrouwbare en vertrouwde leveranciers;

beschikbaarheid van platformcertificaten die bevestigen dat de software voldoet aan internationale veiligheidsnormen;

toegangscontrole: wie heeft toegang tot het platform en welke acties mogen zij uitvoeren;

aanvullende bescherming van essentiële gegevens implementeren

plaats de no-code tools zelf, evenals kant-en-klare toepassingen op bewezen clouddiensten (bijvoorbeeld AWS, Google en Microsoft Azure worden als betrouwbaar beschouwd);

sla geen gevoelige gegevens op in no-code toepassingen: vermijd de opslag van gevoelige gegevens, zoals creditcardnummers, wachtwoorden en persoonlijke informatie;

Als u dit soort gegevens toch moet bewaren, versleutel ze dan en sla ze op een veilige locatie op;

houd uw software up-to-date: zorg ervoor dat uw gegevens worden beschermd door uw software up-to-date te houden.

Beveiliging in AppMaster

AppMaster geeft prioriteit aan de beveiliging van het platform zelf en de beveiliging van uw apps.

Hoe worden gegevens op het platform beschermd?

OWASP-naleving

Het Open Web Application Security Project (OWASP) biedt gratis hulpmiddelen voor de beveiliging van applicaties. AppMaster volgt de richtlijnen en aanbevelingen om er zeker van te zijn dat u een veilig en betrouwbaar product gebruikt.

Uitgebreide logging

Wij gebruiken de beste oplossingen voor logboekverzameling en -beheer. Logging in gegenereerde toepassingen kan tot in detail worden geconfigureerd.

Toegangscontrole

De toegang tot alle systemen is gebaseerd op rollen. Toegang tot gegevens is niet mogelijk zonder toestemming van de eigenaar van de gegevens.

Fouttolerantie en back-up

Het systeem heeft een automatische back-up: als een server uitvalt, neemt de andere het onmiddellijk over.

Model van gedeelde verantwoordelijkheid

U beschermt de toepassingen en integraties die u ontwikkelt met een door de gebruiker gedefinieerd privacybeleid.

Amazon Web Services

AppMaster draait op Amazon Web Services en voldoet aan SOC 2, CSA en ISO 27001.

Gegevensherstel

U hebt toegang tot point-in-time gegevensherstel. Als u een functie implementeert die uw gegevens beïnvloedt, kunt u gegevens van een eerder tijdstip herstellen.

HTTPS-codering

Elke verbinding met AppMaster is end-to-end versleuteld via HTTPS met TLS v1.3.

Conclusie

Om de mogelijke risico's van no-code implicaties te beperken, is het essentieel om de beveiligingsimplicaties van het gebruik van no-code tools zorgvuldig te overwegen en stappen te ondernemen om uw gegevens te beschermen. Dit kan inhouden dat u robuustere beveiligingsmaatregelen implementeert, zoals encryptie en multi-factor authenticatie, en de toegang tot gevoelige informatie nauwlettend in de gaten houdt. Daarnaast is het belangrijk om op de hoogte te blijven van de laatste beveiligingsrisico's en uw systemen regelmatig te patchen en bij te werken.