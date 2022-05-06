يتم تطوير المزيد والمزيد من التطبيقات على منصات بدون كود. إنه أكثر ملاءمة وأسرع ، ويمنحك المزيد من المرونة والحرية ، ولا يتطلب منك معرفة لغات البرمجة. هذه هي الفوائد لكل من المطورين و "المطورين المواطنين". لكن لا يوجد رمز له أيضًا عيوبه ، وأحد أهم عيوبه هو الأمان.

تعتبر سرية البيانات وحمايتها في مرحلة التطوير من أهم النقاط. لسوء الحظ ، لا تتعامل الأنظمة الأساسية التي لا تحتوي على تعليمات برمجية دائمًا مع هذه المهمة وتكون أكثر عرضة للهجمات. سنناقش نوع المشاكل الأمنية التي قد تواجهها وكيفية تجنبها في هذه المقالة.

ما الخطأ في عدم وجود كود؟

وفقًا للتقييم المعياري ، انتهكت 93٪ من التطبيقات التي تم تحليلها العديد من تطبيقات OWASP MASVS. تضمنت المشكلات الشائعة ما يلي:

مفاتيح غير كافية ؛

بيانات مسربة

عدم وجود استخدام سليم آمن للشهادة ؛

نقل البيانات غير المشفرة عبر HTTP.

الإحصائيات مخيفة. يفشل كل تطبيق تقريبًا في أداء إدارة الأمان المناسبة.

تعرضك الأدوات بدون رمز أحيانًا إلى مخاطر أكبر. عندما يستخدم ما يسمى بالمطور المواطن أداة الطرف الثالث no-code ، فهناك العديد من الاحتمالات لهجمات البرامج الضارة. أولاً ، الافتقار إلى معرفة المستخدم غير المطور ، ثم لا يوجد تحقق من كيفية تأمين النظام الأساسي بدون رمز وبأية أدوات.

القضايا الأمنية من عدم وجود رمز هي الشاغل الأكبر للحركة. هناك فرصة كبيرة لكشف البيانات السرية للمؤسسة عند استخدام برامج غير موثوقة.

ما الذي يؤثر على الثغرة الأمنية في الأنظمة الأساسية التي لا تحتوي على تعليمات برمجية؟

تخزين التطبيقات في السحابة

من خلال وضع منتجاتك على التخزين السحابي العام ، فإنك تعرض نفسك للمخاطر المحتملة. لا يتحكم مستخدمو النظام الأساسي في خصوصية هذه الأنظمة الأساسية. لذلك ، لا يمكنهم التأكد من حماية البيانات.

يتمثل حل المشكلة في استخدام الخدمات السحابية التي تم التحقق منها والتي لديها شهادة دولية وامتثال لـ ISO.

بشكل عام ، يجب أن توفر أي منصة سحابية ثلاثة جوانب رئيسية لأمن بيانات العميل: السرية والنزاهة والتوافر.

الحل الأمثل هو وضع التطبيق على الخدمات التي تسيطر عليها المؤسسة نفسها بشكل كامل.

قضايا الوصول إلى البيانات

البيانات هي المصدر الأساسي في تشغيل التطبيق. لذلك ، غالبًا ما تصبح مسألة الوصول إليه هي المشكلة الرئيسية. عندما تعمل مع أنظمة أساسية لا تحتوي على تعليمات برمجية ، يصعب التحكم في هذه العملية. لنفترض أنه يمكنك تقييد الوصول إلى البيانات لأنواع مختلفة من المستخدمين وإصلاح عمليات تسجيل الدخول وتقييد الوصول بمرور الوقت والوصول إلى أنواع معينة من المعلومات. في هذه الحالة ، يمكنك بسهولة زيادة مستوى أمان منتجاتك.

لسوء الحظ ، لا توفر جميع الأدوات هذه الوظيفة. لذلك ، هذه نقطة أخرى يجب مراعاتها عند اختيار نظام أساسي بدون رمز.

Shadow IT

ما يسمى بتقنية الظل ، أي أدوات رقمية مستخدمة خارج سيطرة قسم تكنولوجيا المعلومات أو بدون موافقتهم ، تعرض الشركات لمخاطر أكبر. غالبًا ما تشتمل هذه الأدوات على أنظمة أساسية بدون تعليمات برمجية لا تحتوي على نظام أمان موثوق.

نظرًا لأنه ، في معظم الحالات ، يتم تطوير بدون كود بواسطة أشخاص ليس لديهم خلفية تقنية ، مرة أخرى ، خارج قسم تكنولوجيا المعلومات ، دون علم ، يمكنهم إتاحة المعلومات المهمة للجمهور.

انخفاض مستوى الرؤية

على الرغم من أن التقنيات تسمى بدون رمز ، فإن هذا لا يعني أنه لا يوجد رمز على الإطلاق. جيلها مخفي عن المستخدم الذي يعمل مع مكونات النظام الأساسي الجاهزة. إنها أيضًا واحدة من المشكلات المهمة للمطورين.

يمكن تعديل الكود من الخارج أثناء الهجمات الإلكترونية التي قد لا يعرفها المطور.

تُستخدم تقنيات تشفير المفتاح العام وآليات التوقيع الرقمي والأنظمة الأساسية التي تعمل وفقًا لشهادة ISO 27001 للتخفيف من المخاطر.

إلى جانب ذلك ، يمكنك مواجهة العديد من المشكلات الأخرى عند تطوير تطبيقات بدون تعليمات برمجية.

فتح أنظمتك للهجوم. مع عدم وجود رمز ، غالبًا ما يكون هناك عدد أقل من الحواجز التي تحول دون دخول المهاجمين. هذا يمكن أن يسهل عليهم استغلال الثغرات والوصول إلى أنظمتك.

صعوبة تعقب مصدر الخرق. إذا حدث الخرق ، فقد يكون من الصعب تحديد مكان نشأته. يمكن أن يزيد من صعوبة إصلاح المشكلة ومنع الانتهاكات المستقبلية.

مكونات مفتوحة المصدر. في المشاريع التي تستخدم مكونات مفتوحة المصدر ، يمكن للقراصنة استخدام الدعاية لعمليات استغلال الثغرات لصالحهم.

تخفيف المخاطر

يمكن أن تقلل الإجراءات البسيطة إلى حد ما من مخاطر الأمان:

العمل مع برامج من موردين موثوقين وموثوقين ؛

توفر شهادات النظام الأساسي التي تؤكد الامتثال لمعايير أمان البرامج الدولية ؛

التحكم في الوصول: من يمكنه الوصول إلى المنصة وما هي الإجراءات المسموح لهم بأدائها ؛

تنفيذ حماية إضافية للبيانات الأساسية ؛

وضع أدوات عدم وجود التعليمات البرمجية نفسها ، بالإضافة إلى التطبيقات الجاهزة على خدمات سحابية مثبتة (على سبيل المثال ، تعتبر AWS و Google و Microsoft Azure موثوقة) ؛

لا تخزن البيانات الحساسة في تطبيقات لا تحتوي على تعليمات برمجية: تجنب تخزين البيانات الحساسة ، مثل أرقام بطاقات الائتمان وكلمات المرور والمعلومات الشخصية ؛

إذا كان يجب عليك الاحتفاظ بهذا النوع من البيانات ، فقم بتشفيره وتخزينه في مكان آمن ؛

حافظ على تحديث برنامجك: تأكد من حماية بياناتك عن طريق تحديث البرامج باستمرار.

الأمان في AppMaster

يعطي AppMaster الأولوية لأمن النظام الأساسي نفسه وأمان تطبيقاتك.

كيف يتم حماية البيانات على المنصة؟

الامتثال OWASP

يوفر مشروع أمان تطبيق الويب المفتوح (OWASP) موارد مجانية تتعلق بأمان التطبيق. يتبع AppMaster إرشاداته وتوصياته للتأكد من استخدامك لمنتج آمن وموثوق.

التسجيل الشامل

نحن نستخدم أفضل حلول جمع السجلات وإدارتها. يمكن تكوين تسجيل الدخول إلى التطبيقات التي تم إنشاؤها بتفصيل كبير.

صلاحية التحكم صلاحية الدخول

الوصول إلى جميع الأنظمة يعتمد على الأدوار. لا يمكن الوصول إلى البيانات دون موافقة مالك البيانات.

التسامح مع الخطأ والنسخ الاحتياطي

يحتوي النظام على نسخة احتياطية تلقائية: في حالة تعطل أحد الخوادم ، يتولى الآخر مهامه على الفور.

نموذج المسؤولية المشتركة

أنت تحمي التطبيقات وعمليات الدمج التي تطورها من خلال سياسات الخصوصية التي يحددها المستخدم.

خدمات أمازون ويب

يعمل AppMaster على Amazon Web Services وهو متوافق مع SOC 2 و CSA و ISO 27001.

استعادة البيانات

يمكنك الوصول إلى استعادة البيانات في الوقت المناسب. إذا قمت بنشر ميزة تؤثر على بياناتك ، يمكنك استعادة البيانات من وقت سابق.

تشفير HTTPS

يتم تشفير كل اتصال يتم إجراؤه بـ AppMaster من طرف إلى طرف عبر HTTPS باستخدام TLS v1.3.

خاتمة

للتخفيف من المخاطر المحتملة المترتبة على الآثار المترتبة على عدم وجود رمز ، من الضروري التفكير بعناية في الآثار الأمنية لاستخدام أدوات عدم وجود رمز واتخاذ خطوات لحماية بياناتك. قد يشمل تنفيذ تدابير أمنية أكثر قوة ، مثل التشفير والمصادقة متعددة العوامل ، ومراقبة الوصول إلى المعلومات الحساسة عن كثب. بالإضافة إلى ذلك ، من المهم أن تظل على اطلاع دائم بآخر التهديدات الأمنية وأن تحافظ على أنظمتك مُصممة ومُحدثة بانتظام.