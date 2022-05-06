越来越多的应用程序正在无代码平台上开发。它更方便快捷，提供更多的灵活性和自由度，并且不需要您了解编程语言。这些都是对开发者和“公民开发者”的好处。但无代码也有其缺点，主要缺点之一是安全性。

数据机密性及其在开发中的保护是最重要的一点之一。不幸的是，无代码平台并不总能应付这项任务，而且更容易受到攻击。我们将在本文中讨论您可能会遇到什么样的安全问题以及如何避免这些问题。

没有代码有什么问题？

根据基准评估，93% 的分析应用违反了多个 OWASP MASVS。常见问题包括：

密钥大小不足；

泄露数据；

缺乏适当的安全证书使用；

通过 HTTP 传输未加密的数据。

统计数据令人恐惧。几乎每个应用程序都无法执行适当的安全管理。

无代码工具有时会让您面临更大的风险。当所谓的公民开发者使用第三方无代码工具时，恶意软件攻击的可能性很大。首先，缺乏对非开发人员用户的了解，然后无法验证无代码平台是如何以及使用哪些工具得到保护的。

无代码的安全问题是该运动最大的担忧。使用不可靠的软件时，有足够的机会暴露企业的机密数据。

什么影响了无代码平台的安全漏洞？

云中的应用程序存储

通过将您的产品放在公共云存储上，您将自己暴露在可能的风险中。平台用户无法控制此类平台的隐私。因此，他们无法确定数据是否会受到保护。

该问题的解决方案是使用具有国际认证和 ISO 合规性的经过验证的云服务。

一般来说，任何云平台都应该提供客户端数据安全的三个主要方面：机密性、完整性和可用性。

最佳解决方案是将应用程序放在完全由企业自己控制的服务上。

数据访问问题

数据是应用程序运行的主要来源。因此，获取它的问题往往成为主要问题。当您使用无代码平台时，这个过程很难控制。假设您可以限制不同类型用户对数据的访问、修复登录、按时间限制访问以及访问某些类型的信息。在这种情况下，您可以轻松提高产品的安全级别。

不幸的是，并非所有工具都提供此功能。因此，这是选择无代码平台时要考虑的另一点。

影子 IT

所谓的影子 IT，即在 IT 部门控制之外或未经其同意使用的任何数字工具，都会使公司面临更大的风险。这些工具通常包括没有可靠安全系统的无代码平台。

因为在大多数情况下，无代码开发是由没有技术背景的人完成的，同样，在 IT 部门之外，他们可以在不知不觉中公开重要信息。

低能见度

尽管技术被称为无代码，但这并不意味着根本没有代码。对于使用现成平台组件的用户来说，它的生成是隐藏的。这也是开发人员面临的重大问题之一。

代码可以在网络攻击期间从外部修改，开发人员可能不知道。

使用根据 ISO 27001 认证运行的公钥加密技术、数字签名机制和平台来降低风险。

除此之外，在开发无代码应用程序时，您可能会面临其他几个问题。

打开您的系统进行攻击。使用无代码，攻击者进入的障碍通常更少。这可以使他们更容易利用漏洞并访问您的系统。

难以追踪违规的来源。如果确实发生了违规行为，确定其来源可能具有挑战性。它可以使解决问题和防止未来违规变得更加困难。

开源组件。在使用开源组件的项目中，黑客可以利用漏洞利用的宣传来获得优势。

风险缓解

相当简单的操作可以最大限度地降低安全风险：

使用来自可靠和值得信赖的供应商的软件；

确认符合国际软件安全标准的平台证书的可用性；

访问控制：谁可以访问平台以及允许他们执行哪些操作；

对基本数据实施额外保护；

将无代码工具本身以及现成的应用程序放置在经过验证的云服务上（例如，AWS、Google 和 Microsoft Azure 被认为是可靠的）；

不要在无代码应用程序中存储敏感数据：避免存储敏感数据，例如信用卡号、密码和个人信息；

如果您必须保留此类数据，请将其加密并将其存储在安全位置；

使您的软件保持最新：通过使软件保持最新来确保您的数据受到保护。

AppMaster 中的安全性

AppMaster 优先考虑平台本身的安全性和您的应用程序的安全性。

平台上的数据如何保护？

OWASP 合规性

开放 Web 应用程序安全项目 (OWASP) 提供有关应用程序安全的免费资源。 AppMaster 遵循其指导和建议，以确保您使用安全可靠的产品。

全面的日志记录

我们使用最好的日志收集和管理解决方案。可以非常详细地配置登录生成的应用程序。

访问控制

对所有系统的访问都基于角色。未经数据所有者同意，不得访问数据。

容错和备份

该系统具有自动备份功能：如果一台服务器出现故障，另一台立即接管。

责任共担模型

您使用用户定义的隐私政策保护您开发的应用程序和集成。

亚马逊网络服务

AppMaster 在 Amazon Web Services 上运行，并符合 SOC 2、CSA 和 ISO 27001。

数据恢复

您可以访问时间点数据恢复。如果您部署影响数据的功能，您可以从以前的时间恢复数据。

HTTPS 加密

与 AppMaster 建立的每个连接都使用 TLS v1.3 通过 HTTPS 进行端到端加密。

结论

为了减轻无代码影响的可能风险，必须仔细考虑使用无代码工具的安全影响并采取措施保护您的数据。它可能包括实施更强大的安全措施，例如加密和多因素身份验证，以及密切监视对敏感信息的访问。此外，及时了解最新的安全威胁并定期对系统进行修补和更新也很重要。