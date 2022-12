Sempre più applicazioni vengono sviluppate su piattaforme no-code. È più comodo e veloce, offre maggiore flessibilità e libertà e non richiede la conoscenza di linguaggi di programmazione. Questi sono i vantaggi sia per gli sviluppatori che per i "cittadini sviluppatori". Ma il no-code ha anche i suoi svantaggi, e uno dei principali è la sicurezza.

La riservatezza dei dati e la loro protezione durante lo sviluppo sono uno dei punti più importanti. Purtroppo, le piattaforme no-code non sempre riescono a svolgere questo compito e sono più suscettibili agli attacchi. In questo articolo discuteremo quali problemi di sicurezza si possono incontrare e come evitarli.

Cosa c'è di sbagliato nel no-code?

Secondo una valutazione di benchmark, il 93% delle applicazioni analizzate ha violato diverse OWASP MASVS. I problemi più comuni sono stati:

dimensioni insufficienti delle chiavi;

dati trapelati;

mancanza di un uso corretto del certificato sicuro;

trasmissione di dati non criptati su HTTP.

Le statistiche sono spaventose. Quasi tutte le app non riescono a gestire correttamente la sicurezza.

Gli strumenti no-code a volte comportano un rischio maggiore. Quando un cosiddetto citizen developer utilizza uno strumento no-code di terze parti, ci sono molte possibilità di attacchi malware. In primo luogo, la mancanza di conoscenza da parte di un utente non sviluppatore, quindi non c'è alcuna verifica di come e con quali strumenti la piattaforma no-code sia protetta.

I problemi di sicurezza del no-code sono la maggiore preoccupazione del movimento. Quando si utilizza un software inaffidabile, vi sono ampie possibilità di esporre i dati riservati dell'azienda.

Cosa influisce sulla vulnerabilità della sicurezza delle piattaforme no-code?

Archiviazione delle applicazioni nel cloud

Se si collocano i propri prodotti su un cloud storage pubblico, ci si espone a possibili rischi. Gli utenti della piattaforma non hanno alcun controllo sulla privacy di tali piattaforme. Pertanto, non possono essere certi che i dati siano protetti.

La soluzione al problema è l'utilizzo di servizi cloud verificati, dotati di certificazione internazionale e conformità ISO.

In generale, qualsiasi piattaforma cloud dovrebbe fornire tre aspetti principali della sicurezza dei dati del cliente: riservatezza, integrità e disponibilità.

La soluzione ottimale consiste nel collocare l'applicazione su servizi completamente controllati dall'azienda stessa.

Problemi di accesso ai dati

I dati sono la fonte principale del funzionamento dell'applicazione. Pertanto, la questione dell'accesso ai dati diventa spesso il problema principale. Quando si lavora con piattaforme no-code, questo processo è difficile da controllare. Supponiamo che sia possibile limitare l'accesso ai dati per diversi tipi di utenti, fissare i login, limitare l'accesso in base al tempo e accedere a determinati tipi di informazioni. In questo caso, potete facilmente aumentare il livello di sicurezza dei vostri prodotti.

Purtroppo, non tutti gli strumenti offrono questa funzionalità. Pertanto, questo è un altro punto da considerare quando si sceglie una piattaforma no-code.

IT ombra

Il cosiddetto shadow IT, ovvero tutti gli strumenti digitali utilizzati al di fuori del controllo del reparto IT o senza il suo consenso, espone le aziende a rischi ancora maggiori. Questi strumenti includono spesso piattaforme no-code che non dispongono di un sistema di sicurezza affidabile.

Poiché, nella maggior parte dei casi, lo sviluppo no-code viene effettuato da persone che non hanno un background tecnico, sempre al di fuori del reparto IT, inconsapevolmente possono rendere pubbliche informazioni importanti.

Bassa visibilità

Anche se le tecnologie sono chiamate no-code, ciò non significa che non ci sia affatto codice. La sua generazione è nascosta all'utente che lavora con componenti di piattaforma già pronti. È anche uno dei problemi principali per gli sviluppatori.

Il codice può essere modificato dall'esterno durante i cyberattacchi, di cui lo sviluppatore potrebbe non essere a conoscenza.

Le tecnologie di crittografia a chiave pubblica, i meccanismi di firma digitale e le piattaforme che operano secondo la certificazione ISO 27001 sono utilizzati per mitigare i rischi.

Oltre a questo, lo sviluppo di applicazioni con no-code può comportare diversi altri problemi.

Apertura dei sistemi agli attacchi. Con il no-code, spesso ci sono meno barriere all'ingresso per gli aggressori. Questo può rendere più facile per loro sfruttare le vulnerabilità e ottenere l'accesso ai vostri sistemi.

Difficoltà nel rintracciare la fonte di una violazione. Se si verifica una violazione, può essere difficile determinarne l'origine. Questo può rendere più difficile risolvere il problema e prevenire violazioni future.

Componenti open source. Nei progetti che utilizzano componenti open source, gli hacker possono sfruttare la pubblicità degli exploit a loro vantaggio.

Riduzione dei rischi

Azioni abbastanza semplici possono ridurre al minimo i rischi per la sicurezza:

lavorare con software di fornitori affidabili e fidati;

disponibilità di certificati della piattaforma che confermino la conformità agli standard internazionali di sicurezza del software;

controllo degli accessi: chi ha accesso alla piattaforma e quali azioni può eseguire;

implementare una protezione aggiuntiva dei dati essenziali;

collocare gli stessi strumenti no-code e le applicazioni già pronte su servizi cloud collaudati (ad esempio, AWS, Google e Microsoft Azure sono considerati affidabili);

non memorizzare dati sensibili nelle applicazioni no-code: evitare di memorizzare dati sensibili, come numeri di carte di credito, password e informazioni personali;

se dovete conservare questo tipo di dati, criptateli e conservateli in un luogo sicuro;

mantenere il software aggiornato: assicurarsi che i dati siano protetti mantenendo il software aggiornato.

Sicurezza in AppMaster

AppMaster dà priorità alla sicurezza della piattaforma stessa e alla sicurezza delle vostre applicazioni.

Come vengono protetti i dati sulla piattaforma?

Conformità OWASP

L'Open Web Application Security Project (OWASP) fornisce risorse gratuite sulla sicurezza delle applicazioni. AppMaster ne segue le indicazioni e le raccomandazioni per essere certi di utilizzare un prodotto sicuro e affidabile.

Registrazione completa

Utilizziamo le migliori soluzioni di raccolta e gestione dei log. La registrazione nelle applicazioni generate può essere configurata in modo molto dettagliato.

Controllo degli accessi

L'accesso a tutti i sistemi è basato sui ruoli. L'accesso ai dati non è possibile senza il consenso del proprietario dei dati.

Tolleranza ai guasti e backup

Il sistema dispone di un backup automatico: se un server si guasta, l'altro subentra immediatamente.

Modello di responsabilità condivisa

Proteggete le applicazioni e le integrazioni che sviluppate con criteri di privacy definiti dall'utente.

Servizi Web Amazon

AppMaster funziona su Amazon Web Services ed è conforme ai requisiti SOC 2, CSA e ISO 27001.

Recupero dei dati

È possibile accedere al recupero dei dati point-in-time. Se si implementa una funzionalità che influisce sui dati, è possibile ripristinare i dati da un momento precedente.

Crittografia HTTPS

Tutte le connessioni ad AppMaster sono crittografate end-to-end su HTTPS con TLS v1.3.

Conclusione

Per mitigare i possibili rischi delle implicazioni no-code, è essenziale considerare attentamente le implicazioni di sicurezza dell'uso di strumenti no-code e adottare misure per proteggere i propri dati. Ciò potrebbe includere l'implementazione di misure di sicurezza più robuste, come la crittografia e l'autenticazione a più fattori, e un attento monitoraggio dell'accesso alle informazioni sensibili. Inoltre, è importante tenersi aggiornati sulle ultime minacce alla sicurezza e mantenere i sistemi regolarmente patchati e aggiornati.