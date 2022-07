De plus en plus d'applications sont développées sur des plateformes sans code. Il est plus pratique et plus rapide, donne plus de flexibilité et de liberté, et ne vous oblige pas à connaître les langages de programmation. Ce sont les avantages pour les développeurs et les « développeurs citoyens ». Mais le no-code a aussi ses inconvénients, et l'un des principaux est la sécurité.

La confidentialité des données et leur protection dans le développement sont l'un des points les plus importants. Malheureusement, les plates-formes sans code ne font pas toujours face à cette tâche et sont plus sensibles aux attaques. Nous discuterons du type de problèmes de sécurité que vous pouvez rencontrer et de la manière de les éviter dans cet article.

Quel est le problème avec le no-code ?

Selon l' évaluation de référence, 93 % des applications analysées ont violé plusieurs OWASP MASVS. Les problèmes courants comprenaient :

taille de clé insuffisante ;

données divulguées ;

le manque d'utilisation appropriée des certificats sécurisés ;

transmission de données non cryptées via HTTP.

Les statistiques font peur. Presque toutes les applications ne parviennent pas à gérer correctement la sécurité.

Les instruments sans code vous exposent parfois à un plus grand risque. Lorsqu'un soi-disant développeur citoyen utilise l'outil tiers sans code, il existe de nombreuses possibilités d'attaques de logiciels malveillants. Tout d'abord, le manque de connaissances d'un utilisateur non développeur, puis il n'y a aucune vérification de comment et avec quels outils la plate-forme no-code est sécurisée.

Les problèmes de sécurité du no-code sont la plus grande préoccupation du mouvement. Il existe de nombreuses chances d'exposer les données confidentielles de l'entreprise lors de l'utilisation de logiciels non fiables.

Qu'est-ce qui affecte la vulnérabilité de sécurité des plates-formes sans code ?

Stockage des applications dans le cloud

En plaçant vos produits sur un stockage cloud public, vous vous exposez à d'éventuels risques. Les utilisateurs de la plateforme n'ont aucun contrôle sur la confidentialité de ces plateformes. Par conséquent, ils ne peuvent pas être sûrs que les données seront protégées.

La solution au problème consiste à utiliser des services cloud vérifiés qui ont une certification internationale et une conformité ISO.

En général, toute plate-forme cloud doit fournir trois aspects principaux de la sécurité des données client : confidentialité, intégrité et disponibilité.

La solution optimale consiste à placer l'application sur des services entièrement contrôlés par l'entreprise elle-même.

Problèmes d'accès aux données

Les données sont la source principale du fonctionnement de l'application. Par conséquent, la question de l'accès devient souvent le principal problème. Lorsque vous travaillez avec des plates-formes sans code, ce processus est difficile à contrôler. Supposons que vous puissiez restreindre l'accès aux données pour différents types d'utilisateurs, corriger les connexions, restreindre l'accès en fonction du temps et accéder à certains types d'informations. Dans ce cas, vous pouvez facilement augmenter le niveau de sécurité de vos produits.

Malheureusement, tous les outils ne proposent pas cette fonctionnalité. C'est donc un autre point à prendre en compte lors du choix d'une plateforme sans code.

informatique fantôme

Ce que l'on appelle le shadow IT, tout outil numérique utilisé en dehors du contrôle du service informatique ou sans son consentement, expose les entreprises à un risque encore plus grand. Ces outils incluent souvent des plates-formes sans code qui ne disposent pas d'un système de sécurité fiable.

Étant donné que, dans la plupart des cas, le développement sans code est effectué par des personnes qui n'ont pas de formation technique, encore une fois, en dehors du service informatique, sans le savoir, elles peuvent rendre publiques des informations importantes.

Faible visibilité

Bien que les technologies soient appelées sans code, cela ne signifie pas qu'il n'y a pas de code du tout. Sa génération est cachée à l'utilisateur qui travaille avec des composants de plate-forme prêts à l'emploi. C'est aussi l'un des problèmes importants pour les développeurs.

Le code peut être modifié de l'extérieur lors de cyberattaques, ce que le développeur peut ignorer.

Les technologies de cryptographie à clé publique, les mécanismes de signature numérique et les plates-formes fonctionnant conformément à la certification ISO 27001 sont utilisés pour atténuer les risques.

En plus de cela, vous pouvez rencontrer plusieurs autres problèmes lors du développement d'applications sans code.

Ouvrir vos systèmes pour attaquer. Sans code, il y a souvent moins de barrières à l'entrée pour les attaquants. Cela peut leur permettre d'exploiter plus facilement les vulnérabilités et d'accéder à vos systèmes.

Difficulté à localiser la source d'une violation. Si une violation se produit, il peut être difficile de déterminer son origine. Cela peut compliquer la résolution du problème et prévenir de futures violations.

Composants open source. Dans les projets qui utilisent des composants open source, les pirates peuvent utiliser la publicité des exploits à leur avantage.

Atténuation des risques

Des actions assez simples peuvent minimiser les risques de sécurité :

travailler avec des logiciels de fournisseurs fiables et dignes de confiance ;

disponibilité de certificats de plate-forme confirmant la conformité aux normes internationales de sécurité des logiciels ;

contrôle d'accès : qui a accès à la plateforme et quelles actions il est autorisé à effectuer ;

mettre en place une protection supplémentaire des données essentielles ;

placer les outils sans code eux-mêmes, ainsi que des applications prêtes à l'emploi sur des services cloud éprouvés (par exemple, AWS, Google et Microsoft Azure sont considérés comme fiables) ;

ne stockez pas de données sensibles dans des applications sans code : évitez de stocker des données sensibles, telles que des numéros de carte de crédit, des mots de passe et des informations personnelles ;

si vous devez conserver ce type de données, cryptez-les et stockez-les dans un endroit sûr ;

Maintenez vos logiciels à jour : assurez-vous que vos données sont protégées en maintenant les logiciels à jour.

Sécurité dans AppMaster

AppMaster donne la priorité à la sécurité de la plate-forme elle-même et à la sécurité de vos applications.

Comment les données sont-elles protégées sur la plateforme ?

Conformité OWASP

L'Open Web Application Security Project (OWASP) fournit des ressources gratuites concernant la sécurité des applications. AppMaster suit ses conseils et recommandations pour être sûr que vous utilisez un produit sécurisé et fiable.

Journalisation complète

Nous utilisons les meilleures solutions de collecte et de gestion des logs. La connexion aux applications générées peut être configurée de manière très détaillée.

Contrôle d'accès

L'accès à tous les systèmes est basé sur les rôles. L'accès aux données n'est pas possible sans le consentement du propriétaire des données.

Tolérance aux pannes et sauvegarde

Le système dispose d'une sauvegarde automatique : si un serveur tombe en panne, l'autre prend immédiatement le relais.

Modèle de responsabilité partagée

Vous protégez les applications et les intégrations que vous développez avec des politiques de confidentialité définies par l'utilisateur.

Services Web Amazon

AppMaster s'exécute sur Amazon Web Services et est conforme aux normes SOC 2, CSA et ISO 27001.

Récupération de données

Vous pouvez accéder à la récupération de données ponctuelle. Si vous déployez une fonctionnalité qui affecte vos données, vous pouvez restaurer les données d'une heure précédente.

Cryptage HTTPS

Chaque connexion établie à AppMaster est chiffrée de bout en bout via HTTPS avec TLS v1.3.

Conclusion

Pour atténuer les risques possibles d'implications sans code, il est essentiel d'examiner attentivement les implications de sécurité de l'utilisation d'outils sans code et de prendre des mesures pour protéger vos données. Cela peut inclure la mise en œuvre de mesures de sécurité plus robustes, telles que le chiffrement et l'authentification multifacteur, et la surveillance étroite de l'accès aux informations sensibles. De plus, il est important de rester à jour sur les dernières menaces de sécurité et de garder vos systèmes régulièrement corrigés et mis à jour.