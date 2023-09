Introduzione allo sviluppo senza codice

Cos'è lo sviluppo No-Code?

Lo sviluppo senza codice è un approccio innovativo allo sviluppo software che consente agli utenti di creare applicazioni senza scrivere una singola riga di codice, utilizzando invece strumenti visivi e componenti predefiniti. Questo cambio di paradigma consente agli utenti non tecnici di progettare, costruire e distribuire applicazioni software con competenze tecniche minime, democratizzando il processo di sviluppo delle app.

Le piattaforme No-code offrono un'ampia gamma di funzionalità, tra cui la gestione di database, l'automazione dei processi e la progettazione dell'interfaccia utente, consentendo a individui e organizzazioni di creare applicazioni altamente personalizzate su misura per esigenze specifiche. Sfruttando la potenza del no-code, le aziende possono risparmiare tempo e risorse, semplificare i flussi di lavoro e dare vita a idee innovative a un ritmo rapido.

I vantaggi principali delle piattaforme No-Code

Le piattaforme di sviluppo No-code offrono numerosi vantaggi per le aziende che sviluppano applicazioni software in modo rapido ed efficiente. Questi vantaggi includono:

Velocità di sviluppo

Le piattaforme No-code riducono drasticamente il tempo necessario per sviluppare e distribuire applicazioni. Strumenti visivi e componenti predefiniti consentono agli utenti di progettare e creare applicazioni in modo molto più rapido rispetto ai metodi di codifica tradizionali. Ciò accelera la fornitura di nuove soluzioni software, favorendo l’innovazione e la rapida iterazione in risposta alle mutevoli richieste del mercato e degli utenti.

Risparmi

Eliminando la necessità di competenze di programmazione approfondite, le piattaforme no-code riducono anche i costi associati allo sviluppo del software. Le aziende possono risparmiare sull’assunzione e sul mantenimento dei talenti e semplificare il processo di sviluppo, riducendo le spese in termini di manodopera e tempo. Inoltre, le organizzazioni possono ridurre ulteriormente i costi operativi a lungo termine poiché le applicazioni no-code sono in genere più facili da mantenere e modificare.

Spinta dell'innovazione

La facilità d'uso e l'accessibilità delle piattaforme no-code incoraggiano la sperimentazione e la creatività. Gli utenti non tecnici possono trasformare le proprie idee in applicazioni funzionali, aumentando la collaborazione interfunzionale e incoraggiando prospettive diverse nel processo di sviluppo. Dando maggiore potere ai non sviluppatori, le piattaforme no-code promuovono una cultura di innovazione e miglioramento continuo.

Manutenzione semplificata

Poiché le piattaforme no-code gestiscono molti degli aspetti tecnici, la manutenzione delle applicazioni diventa un processo molto più semplice. Non è necessario gestire codici o dipendenze complessi, poiché gli strumenti visivi e i componenti predefiniti semplificano la gestione e l'aggiornamento dell'applicazione. Ciò consente alle aziende di mantenere aggiornate le proprie applicazioni senza spese generali e investimenti significativi.

Accessibilità per i non sviluppatori

Uno dei principali vantaggi delle piattaforme no-code è la democratizzazione dello sviluppo del software. Gli utenti non tecnici possono partecipare al processo di creazione dell'app fornendo strumenti visivi di facile utilizzo e funzionalità di trascinamento della selezione . Ciò apre opportunità di collaborazione tra diversi dipartimenti e promuove un ambiente inclusivo e orientato all’innovazione.

Roadmap per lo sviluppo No-Code

Per sfruttare con successo lo sviluppo no-code, le organizzazioni devono seguire una roadmap strategica che garantisca che le loro applicazioni siano allineate ai loro scopi e obiettivi. Questa tabella di marcia consiste generalmente dei seguenti passaggi:

Identificare i bisogni e gli obiettivi

Prima di immergersi nello sviluppo no-code, è fondamentale identificare le esigenze e gli obiettivi principali dell'applicazione. La definizione di requisiti specifici aiuta gli sviluppatori e le parti interessate ad allineare i propri sforzi con gli obiettivi dell'organizzazione e garantisce che creino un prodotto pertinente e prezioso.

Scegli la giusta piattaforma No-Code

Sono disponibili numerose piattaforme no-code con caratteristiche, capacità e settori target diversi. Le organizzazioni devono considerare attentamente le loro esigenze specifiche per ottenere il massimo valore e scegliere una piattaforma che soddisfi al meglio le loro esigenze. I fattori chiave in questa decisione includono facilità d'uso, scalabilità, integrazioni disponibili, opzioni di personalizzazione e costi.

Progettare e pianificare l'applicazione

Con una chiara comprensione delle esigenze e degli obiettivi e una piattaforma no-code adeguata selezionata, è il momento di progettare e pianificare l'applicazione. Ciò implica la definizione dei flussi di lavoro, della struttura delle app, delle interfacce utente, dei modelli di dati e delle integrazioni di terze parti. Una pianificazione ben definita è essenziale per un processo di sviluppo no-code senza interruzioni e per garantire che tutti i componenti dell'app funzionino in modo coeso.

Costruisci e testa l'applicazione

Utilizzando la piattaforma no-code scelta, gli sviluppatori possono creare l'applicazione sfruttando strumenti visivi e componenti predefiniti. Dopo aver assemblato l'applicazione, è essenziale eseguire test approfonditi per garantire funzionalità, usabilità e prestazioni. Le piattaforme No-code spesso forniscono funzionalità di test integrate, consentendo agli sviluppatori di eseguire test in modo efficiente e con un sovraccarico minimo.

Avvia e monitora l'applicazione

Dopo test approfonditi, l'applicazione no-code può essere distribuita. Ma il processo non finisce qui. Le aziende devono monitorare continuamente le prestazioni dell'applicazione, il feedback degli utenti e le metriche per valutarne il successo e l'impatto. Questi dati preziosi possono aiutare a identificare le aree di miglioramento e guidare le iterazioni future per servire meglio gli utenti e gli obiettivi dell'organizzazione.

Le migliori piattaforme di sviluppo No-Code

Selezionare la giusta piattaforma no-code è fondamentale per garantire il successo dei progetti di sviluppo delle applicazioni. Ogni piattaforma offre funzionalità, strumenti e integrazioni unici, quindi trovare quella che meglio si adatta alle tue esigenze è essenziale. Ecco alcune delle migliori piattaforme di sviluppo no-code da considerare:

AppMaster .io: una potente piattaforma no-code che consente la creazione di applicazioni backend, web e mobili. AppMaster.io consente agli utenti di creare visivamente modelli di dati, progettare processi aziendali, definire API REST ed endpoint WebSocket e sviluppare un'interfaccia utente con un'interfaccia drag-and-drop . Con il supporto dei più diffusi sistemi di database e la sincronizzazione dei dati in tempo reale, AppMaster .io è perfetto per le aziende che cercano una soluzione scalabile ed economica. Webflow : una piattaforma popolare e intuitiva per la progettazione e lo sviluppo di siti Web reattivi senza alcuna codifica. Webflow dispone di un designer CSS visivo, che consente agli utenti di creare esperienze web visivamente sorprendenti e coinvolgenti. Offre inoltre potenti funzionalità CMS (sistema di gestione dei contenuti), che lo rendono una scelta eccellente per i siti Web basati sui contenuti. Bubble : incentrato sullo sviluppo di applicazioni Web, Bubble offre una piattaforma no-code flessibile e versatile che consente agli utenti di creare flussi di lavoro personalizzati, progettare elementi dell'interfaccia utente visiva e integrarsi con vari API e servizi di terze parti. L'interfaccia di programmazione visiva di Bubble è perfetta per creare applicazioni logiche complesse e basate sui dati senza scrivere alcun codice. Wix: un costruttore di siti Web ampiamente noto, Wix offre un'interfaccia drag-and-drop facile da usare per creare siti Web o applicazioni Web visivamente sorprendenti. Wix fornisce vari modelli di design, strumenti SEO integrati e numerose integrazioni di applicazioni per aiutare le aziende a stabilire una presenza online. Shopify: una popolare piattaforma di e-commerce per aziende di tutte le dimensioni, Shopify consente la creazione di negozi online senza alcuna codifica. Con la sua vasta libreria di temi, app e integrazioni, Shopify fornisce una soluzione completa per le aziende che vendono prodotti online.

Adozione di soluzioni No-Code: casi d'uso

Lo sviluppo No-code può essere applicato in vari settori e casi d'uso, fornendo un valore significativo ad aziende e utenti. Ecco alcuni scenari comuni in cui le soluzioni no-code si rivelano estremamente vantaggiose:

Prototipazione rapida:

Le piattaforme No-code consentono la creazione rapida di prototipi per idee di prodotto e concetti applicativi. Ciò consente alle aziende di testare la fattibilità di un nuovo prodotto, raccogliere il feedback degli utenti e ripetere i progetti senza dedicare molto tempo e risorse allo sviluppo.

Automazione dei processi aziendali:

Le piattaforme No-code possono aiutare ad automatizzare attività ripetitive e dispendiose in termini di tempo, a semplificare i flussi di lavoro e a migliorare l'efficienza aziendale. Gli utenti possono creare applicazioni personalizzate che interagiscono con software e origini dati esistenti, riducendo lo sforzo manuale e aumentando la precisione.

Sviluppo di app Web e mobili:

L'avvio di applicazioni Web e mobili diventa più semplice con le piattaforme no-code. Gli utenti possono progettare visivamente interfacce, creare modelli di dati e applicare la logica aziendale all'interno della piattaforma, consentendo la rapida implementazione delle applicazioni su vari dispositivi e mercati.

CRM e assistenza clienti:

Lo sviluppo di applicazioni No-code può consentire alle aziende di migliorare la gestione delle relazioni con i clienti (CRM) e i processi di supporto. Integrandosi con le soluzioni CRM esistenti o creando applicazioni personalizzate, le aziende possono gestire meglio le interazioni con i clienti, tenere traccia dei parametri chiave e migliorare l'esperienza del cliente.

e-commerce:

L'utilizzo di piattaforme no-code per creare negozi e mercati di e-commerce consente alle aziende di iniziare a vendere rapidamente prodotti o servizi online. Modelli personalizzabili e integrazioni con vari gateway di pagamento semplificano la creazione di un negozio online e il targeting di un pubblico globale.

Strumenti interni e Intranet:

Lo sviluppo No-code può aiutare a creare strumenti interni personalizzati, dashboard e applicazioni intranet per consentire alle aziende di gestire le proprie risorse e la forza lavoro in modo più efficiente. Queste piattaforme possono contribuire a promuovere un migliore processo decisionale, collaborazione e ottimizzazione dei processi.

No-Code e Low-Code: confronto tra i due modelli

Sia le piattaforme di sviluppo no-code che low-code promettono di semplificare e accelerare il processo di sviluppo del software , ma differiscono in modo essenziale. Comprendere queste differenze può aiutarti a scegliere l’approccio giusto per le tue esigenze:

Sviluppo No-Code:

Ideale per utenti non tecnici, sviluppatori cittadini e utenti aziendali

Focalizzato sullo sviluppo di applicazioni visive e sulla fornitura di componenti predefiniti

Non è richiesta alcuna conoscenza di programmazione

Adatto sia per applicazioni semplici che per applicazioni complesse con integrazioni avanzate

Spesso porta a un processo di sviluppo più rapido, in particolare per progetti e prototipi più piccoli

Generalmente è meglio crearlo e gestirlo per gli utenti non tecnici

Sviluppo a basso codice:

Rivolto principalmente agli sviluppatori professionisti

Semplifica visivamente alcuni processi ma richiede comunque alcune competenze di programmazione

Offre un grado più elevato di personalizzazione, ma al costo di una maggiore complessità

Può essere adottato per sviluppare applicazioni altamente complesse a livello aziendale

Fornisce maggiore flessibilità per soddisfare requisiti aziendali specifici

Di solito richiede sviluppatori esperti per la creazione e la manutenzione delle applicazioni

Lo sviluppo No-code è una scelta eccellente per le aziende che cercano un modo veloce, facile da usare ed economico per creare applicazioni software senza richiedere competenze approfondite di programmazione. Al contrario, lo sviluppo low-code si rivolge agli sviluppatori professionisti, che cercano di accelerare il processo di sviluppo mantenendo maggiore personalizzazione e flessibilità. Comprendere le esigenze della tua organizzazione, i vincoli delle risorse e la complessità delle applicazioni che prevedi di creare può aiutarti a decidere tra approcci di sviluppo no-code e low-code.

AppMaster.io: il motore della rivoluzione No-Code

AppMaster.io è una potente piattaforma di sviluppo no-code che si distingue nel mondo degli strumenti per la creazione di app. Fondata nel 2020, AppMaster è cresciuta notevolmente con oltre 60.000 utenti oggi. Consente agli utenti di creare applicazioni backend, web e mobili senza problemi, senza bisogno di competenze di codifica. La piattaforma offre un vantaggio unico consentendo ai clienti di creare visivamente modelli di dati (schema di database), logica di business attraverso processi aziendali (BP), API REST ed endpoint WSS.

Per le applicazioni Web, gli utenti possono creare un'interfaccia utente con una funzionalità drag-and-drop intuitiva, progettare la logica aziendale di ciascun componente nel designer Web BP e rendere l'applicazione completamente interattiva. I Web BP vengono eseguiti direttamente nel browser dell'utente. Un processo equivalente viene utilizzato per le app mobili, progettate attorno al designer Mobile BP. Premendo il pulsante "Pubblica", AppMaster genera il codice sorgente per le diverse applicazioni, compila, esegue test, li inserisce in contenitori Docker (solo per il backend) e li distribuisce nel cloud.

Le applicazioni backend vengono generate utilizzando Go (golang), le app Web si basano sul framework Vue3 e JS/TS e le app mobili utilizzano il framework basato su server di AppMaster basato su Kotlin e Jetpack Compose per Android e SwiftUI per iOS. Grazie ad AppMaster, le applicazioni possono funzionare con qualsiasi database compatibile con PostgreSQL come database primario. L'utilizzo di applicazioni backend stateless compilate generate tramite Go consente una scalabilità straordinaria per casi d'uso aziendali e ad alto carico. Inoltre, la piattaforma mantiene basso il debito tecnico generando applicazioni da zero ad ogni modifica del progetto.

Best practice per lo sviluppo di app No-Code

Lo sviluppo di app No-code ha cambiato profondamente il modo in cui vengono create le app, abbracciando vari settori e casi d'uso. Quando intraprendi un progetto di app no-code, considera le seguenti best practice per massimizzarne il successo:

Pianifica in modo estensivo: delinea i requisiti, le funzionalità e la struttura della tua app prima di iniziare il processo di sviluppo. Un piano ben strutturato aiuta a identificare potenziali problemi e a semplificare il processo di sviluppo. Concentrati sulla funzionalità: dai priorità alle funzionalità più importanti per i tuoi utenti ed evita inutili complessità. È importante garantire che la tua app sia mirata, facile da usare e offra valore al suo pubblico di destinazione. Sfrutta componenti predefiniti: le piattaforme No-code offrono un ricco set di componenti e modelli predefiniti. Utilizza queste risorse per ridurre al minimo i tempi di sviluppo e garantire coerenza nel design e nella funzionalità. Tieni presente la progettazione incentrata sull'utente: progetta la tua applicazione tenendo presente l'usabilità e l'esperienza dell'utente. Prendi in considerazione le prestazioni, la navigazione e l'accessibilità delle app per creare un'esperienza utente coinvolgente e di grande impatto. Testa e itera continuamente: testa regolarmente la tua applicazione e raccogli il feedback degli utenti per identificare le aree di miglioramento. L'iterazione continua aiuta a garantire che l'app rimanga pertinente e aggiornata al variare delle esigenze e delle aspettative degli utenti.

L'implementazione di queste best practice nel tuo progetto di app no-code ti aiuterà a massimizzarne il potenziale e a gettare le basi per un successo a lungo termine.

Il futuro dello sviluppo No-Code e cosa ci aspetta

Poiché lo sviluppo no-code continua ad espandersi, possiamo aspettarci molti progressi negli strumenti visivi, nei componenti e nelle integrazioni. Nei prossimi anni, il futuro dello sviluppo no-code sarà probabilmente modellato dalle seguenti tendenze:

Maggiore adozione: con la continua consapevolezza e comprensione della miriade di vantaggi delle soluzioni no-code , sempre più aziende e singoli creatori opteranno per piattaforme no-code , favorendo un’ulteriore adozione ed espansione dell’ecosistema no-code . Integrazioni avanzate: la capacità di integrazione tra piattaforme no-code e altre soluzioni software diventerà più sofisticata, riducendo gli attriti nella gestione dei dati e colmando ulteriormente il divario tra lo sviluppo basato su codice e no-code . Sviluppo assistito dall’intelligenza artificiale: man mano che l’intelligenza artificiale e l’apprendimento automatico continuano ad avanzare, probabilmente vedremo la loro integrazione in piattaforme no-code per una migliore assistenza alla progettazione, funzionalità e ottimizzazione delle prestazioni. Democratizzazione della creazione di software: lo sviluppo No-code espande l’accessibilità alla creazione di software oltre gli sviluppatori e dà maggiore potere agli utenti non tecnici. In futuro, aspettatevi una maggiore democratizzazione poiché sempre più individui e organizzazioni sfruttano strumenti no-code per dare vita alle proprie visioni.

Man mano che il movimento no-code guadagna slancio, continuerà a rivoluzionare il settore dello sviluppo software. Si tratta di un punto di svolta che consente alle aziende di tutte le dimensioni di creare app sofisticate, semplificare i processi e sfruttare l’innovazione con una velocità ed efficienza impressionanti. Il futuro dello sviluppo no-code riserva un potenziale illimitato per i creatori desiderosi di intraprendere questo entusiasmante viaggio.