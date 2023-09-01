مقدمة لتطوير بدون تعليمات برمجية

ما هو التطوير No-Code ؟

التطوير بدون تعليمات برمجية هو أسلوب مبتكر لتطوير البرمجيات يسمح للمستخدمين بإنشاء تطبيقات دون كتابة سطر واحد من التعليمات البرمجية، وذلك باستخدام الأدوات المرئية والمكونات المعدة مسبقًا بدلاً من ذلك. يتيح هذا التحول النموذجي للمستخدمين غير التقنيين تصميم وبناء ونشر التطبيقات البرمجية بأقل قدر من الخبرة التقنية، مما يؤدي إلى إضفاء الطابع الديمقراطي على عملية تطوير التطبيق.

توفر الأنظمة No-code مجموعة واسعة من الوظائف، بما في ذلك إدارة قواعد البيانات، وأتمتة العمليات، وتصميم واجهة المستخدم، وتمكين الأفراد والمؤسسات من إنشاء تطبيقات مخصصة للغاية ومصممة خصيصًا لتلبية احتياجات محددة. من خلال تسخير قوة no-code ، يمكن للشركات توفير الوقت والموارد، وتبسيط سير العمل، وإضفاء الحيوية على الأفكار المبتكرة بوتيرة سريعة.

الفوائد الأساسية للمنصات No-Code

توفر منصات التطوير No-code فوائد عديدة للشركات التي تقوم بتطوير تطبيقات البرامج بسرعة وكفاءة. تشمل هذه المزايا ما يلي:

سرعة التطور

تعمل الأنظمة الأساسية No-code على تقليل الوقت المستغرق لتطوير التطبيقات ونشرها بشكل كبير. تتيح الأدوات المرئية والمكونات المعدة مسبقًا للمستخدمين تصميم وبناء التطبيقات بشكل أسرع بكثير مقارنة بطرق الترميز التقليدية. يؤدي ذلك إلى تسريع تقديم حلول برمجية جديدة، وتعزيز الابتكار والتكرار السريع استجابة لمتطلبات السوق والمستخدمين المتغيرة.

توفير في التكاليف

ومن خلال التخلص من الحاجة إلى خبرة برمجية واسعة النطاق، تعمل الأنظمة الأساسية no-code أيضًا على تقليل التكاليف المرتبطة بتطوير البرامج. يمكن للشركات توفير المال عند توظيف المواهب والاحتفاظ بها وتبسيط عملية التطوير، وخفض نفقات العمالة والوقت. علاوة على ذلك، يمكن للمؤسسات تقليل تكاليف التشغيل على المدى الطويل بشكل أكبر نظرًا لأن التطبيقات no-code تكون عادةً أسهل في الصيانة والتعديل.

تعزيز الابتكار

إن سهولة الاستخدام وإمكانية الوصول إلى المنصات no-code تشجع على التجريب والإبداع. يمكن للمستخدمين غير التقنيين تحويل أفكارهم إلى تطبيقات وظيفية، مما يزيد من التعاون بين الوظائف ويشجع وجهات النظر المتنوعة في عملية التطوير. ومن خلال تمكين غير المطورين، تعمل المنصات no-code على تعزيز ثقافة الابتكار والتحسين المستمر.

صيانة مبسطة

نظرًا لأن الأنظمة الأساسية no-code تتعامل مع العديد من الجوانب التقنية، فإن صيانة التطبيقات تصبح عملية أبسط بكثير. ليست هناك حاجة للتعامل مع التعليمات البرمجية أو التبعيات المعقدة، حيث أن الأدوات المرئية والمكونات المعدة مسبقًا تجعل إدارة التطبيق وتحديثه أكثر وضوحًا. وهذا يمكّن الشركات من الحفاظ على تحديث تطبيقاتها دون تحمل تكاليف واستثمارات كبيرة.

إمكانية الوصول لغير المطورين

إحدى الفوائد الرئيسية للمنصات no-code هي إضفاء الطابع الديمقراطي على تطوير البرمجيات. يمكن للمستخدمين غير التقنيين المشاركة في عملية بناء التطبيق من خلال توفير أدوات مرئية سهلة الاستخدام ووظيفة السحب والإفلات . وهذا يفتح فرصًا للتعاون بين الأقسام المختلفة ويعزز بيئة شاملة قائمة على الابتكار.

خريطة الطريق لتطوير No-Code

للاستفادة بنجاح من التطوير no-code ، يجب على المؤسسات اتباع خارطة طريق استراتيجية تضمن توافق تطبيقاتها مع أهدافها وغاياتها. تتكون خارطة الطريق هذه بشكل عام من الخطوات التالية:

تحديد الاحتياجات والأهداف

قبل الغوص في التطوير no-code ، من المهم تحديد الاحتياجات والأهداف الأساسية للتطبيق. يساعد تحديد المتطلبات المحددة المطورين وأصحاب المصلحة على مواءمة جهودهم مع أهداف المنظمة ويضمن قيامهم ببناء منتج قيم ذي صلة.

اختر المنصة المناسبة No-Code

تتوفر العديد من الأنظمة الأساسية no-code بميزات وإمكانيات وصناعات مستهدفة مختلفة. يجب على المؤسسات أن تدرس بعناية متطلباتها الفريدة للحصول على أقصى قيمة واختيار النظام الأساسي الذي يلبي احتياجاتها على أفضل وجه. تشمل العوامل الرئيسية في هذا القرار سهولة الاستخدام وقابلية التوسع وعمليات التكامل المتاحة وخيارات التخصيص والتكلفة.

تصميم وتخطيط التطبيق

مع الفهم الواضح للاحتياجات والأهداف واختيار منصة مناسبة no-code ، فقد حان الوقت لتصميم التطبيق وتخطيطه. يتضمن ذلك تحديد سير العمل وبنية التطبيق وواجهات المستخدم ونماذج البيانات وعمليات تكامل الجهات الخارجية. يعد التخطيط المحدد جيدًا أمرًا ضروريًا لعملية تطوير سلسة no-code وضمان عمل جميع مكونات التطبيق بشكل متماسك.

بناء واختبار التطبيق

باستخدام النظام الأساسي المختار no-code ، يمكن للمطورين إنشاء التطبيق من خلال الاستفادة من الأدوات المرئية والمكونات المعدة مسبقًا. بعد تجميع التطبيق، من الضروري إجراء اختبارات مكثفة لضمان الأداء الوظيفي وسهولة الاستخدام والأداء. غالبًا ما توفر الأنظمة الأساسية No-code إمكانات اختبار مدمجة، مما يتيح للمطورين إجراء الاختبارات بكفاءة وبأقل قدر ممكن من النفقات العامة.

إطلاق ومراقبة التطبيق

بعد إجراء اختبار شامل، يمكن نشر التطبيق no-code. لكن العملية لا تنتهي هنا. يجب على الشركات مراقبة أداء التطبيق وتعليقات المستخدمين والمقاييس باستمرار لتقييم النجاح والتأثير. يمكن أن تساعد هذه البيانات القيمة في تحديد مجالات التحسين وتوجيه التكرارات المستقبلية لخدمة المستخدمين وأهداف المنظمة بشكل أفضل.

أفضل منصات التطوير No-Code

يعد اختيار النظام الأساسي المناسب no-code أمرًا بالغ الأهمية لضمان نجاح مشاريع تطوير التطبيقات الخاصة بك. توفر كل منصة ميزات وأدوات وعمليات تكامل فريدة، لذا من الضروري العثور على النظام الذي يناسب احتياجاتك. فيما يلي بعض من أفضل منصات التطوير no-code التي يجب مراعاتها:

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AppMaster .io: منصة قوية no-code تتيح إنشاء تطبيقات الواجهة الخلفية والويب وتطبيقات الهاتف المحمول. يسمح AppMaster.io للمستخدمين بإنشاء نماذج بيانات بشكل مرئي، وتصميم العمليات التجارية، وتحديد واجهات برمجة تطبيقات REST ونقاط نهاية WebSocket، وتطوير واجهة المستخدم باستخدام واجهة drag-and-drop . بفضل دعم أنظمة قواعد البيانات الشائعة ومزامنة البيانات في الوقت الفعلي، يعد AppMaster .io مثاليًا للشركات التي تبحث عن حل قابل للتطوير وفعال من حيث التكلفة. Webflow : منصة شائعة وسهلة الاستخدام لتصميم وتطوير مواقع الويب سريعة الاستجابة دون أي تعليمات برمجية. يحتوي Webflow على مصمم CSS مرئي، مما يسمح للمستخدمين بإنشاء تجارب ويب مذهلة وجذابة. كما أنه يوفر إمكانات CMS (نظام إدارة المحتوى) قوية، مما يجعله خيارًا ممتازًا لمواقع الويب التي تعتمد على المحتوى. Bubble : تركز Bubble على تطوير تطبيقات الويب، وتوفر نظامًا أساسيًا مرنًا ومتعدد no-code يتيح للمستخدمين إنشاء مهام سير عمل مخصصة، وتصميم عناصر واجهة المستخدم المرئية، والتكامل مع واجهات برمجة التطبيقات والخدمات المتنوعة التابعة لجهات خارجية. تعد واجهة البرمجة المرئية الخاصة بـ Bubble مثالية لبناء تطبيقات منطقية معقدة تعتمد على البيانات دون كتابة أي تعليمات برمجية. Wix: منشئ مواقع الويب المعروف على نطاق واسع، يقدم Wix واجهة drag-and-drop سهلة الاستخدام لإنشاء مواقع ويب أو تطبيقات ويب مذهلة بصريًا. يوفر Wix قوالب تصميم متنوعة وأدوات تحسين محركات البحث المضمنة والعديد من عمليات تكامل التطبيقات لمساعدة الشركات على تأسيس تواجد عبر الإنترنت. Shopify: منصة تجارة إلكترونية شهيرة للشركات من جميع الأحجام، تتيح Shopify إنشاء متاجر عبر الإنترنت دون أي برمجة. بفضل مكتبته الواسعة من السمات والتطبيقات وعمليات التكامل، يوفر Shopify حلاً شاملاً للشركات التي تبيع المنتجات عبر الإنترنت.

اعتماد حلول No-Code: حالات الاستخدام

يمكن تطبيق التطوير No-code في مختلف الصناعات وحالات الاستخدام، مما يوفر قيمة كبيرة للشركات والمستخدمين. فيما يلي بعض السيناريوهات الشائعة حيث تكون الحلول no-code مفيدة للغاية:

النماذج الأولية السريعة:

تتيح الأنظمة No-code إمكانية الإنشاء السريع للنماذج الأولية لأفكار المنتجات ومفاهيم التطبيقات. يتيح ذلك للشركات اختبار جدوى منتج جديد، وجمع تعليقات المستخدمين، وتكرار التصميمات دون إنفاق الكثير من الوقت والموارد على التطوير.

أتمتة العمليات التجارية:

يمكن أن تساعد الأنظمة No-code في أتمتة المهام المتكررة والمستهلكة للوقت، وتبسيط سير العمل، وتحسين كفاءة الأعمال. يمكن للمستخدمين إنشاء تطبيقات مخصصة تتفاعل مع البرامج ومصادر البيانات الموجودة، مما يقلل من الجهد اليدوي مع زيادة الدقة.

تطوير تطبيقات الويب والهواتف المحمولة:

أصبح إطلاق تطبيقات الويب والهاتف المحمول أسهل مع الأنظمة الأساسية no-code. يمكن للمستخدمين تصميم الواجهات بشكل مرئي، وإنشاء نماذج البيانات، وتطبيق منطق الأعمال داخل النظام الأساسي، مما يتيح النشر السريع للتطبيقات عبر مختلف الأجهزة والأسواق.

إدارة علاقات العملاء ودعم العملاء:

يمكن أن يؤدي تطوير التطبيقات No-code إلى تمكين الشركات من تحسين إدارة علاقات العملاء (CRM) وعمليات الدعم. من خلال التكامل مع حلول CRM الحالية أو إنشاء تطبيقات مخصصة، يمكن للشركات إدارة تفاعلات العملاء بشكل أفضل وتتبع المقاييس الرئيسية وتحسين تجربة العملاء.

التجارة الإلكترونية:

يتيح استخدام المنصات no-code لإنشاء متاجر وأسواق للتجارة الإلكترونية للشركات البدء في بيع المنتجات أو الخدمات عبر الإنترنت بسرعة. تعمل القوالب القابلة للتخصيص وعمليات التكامل مع بوابات الدفع المختلفة على تسهيل إنشاء متجر عبر الإنترنت واستهداف جمهور عالمي.

الأدوات الداخلية والإنترانت:

يمكن أن يساعد التطوير No-code في إنشاء أدوات داخلية مخصصة ولوحات معلومات وتطبيقات إنترانت للشركات لإدارة مواردها وقوتها العاملة بشكل أكثر كفاءة. يمكن أن تساعد هذه الأنظمة الأساسية في تحسين عملية صنع القرار والتعاون وتحسين العمليات.

No-Code مقابل Low-Code: مقارنة النموذجين

تعد كل من منصات التطوير no-code low-code بتبسيط وتسريع عملية تطوير البرمجيات ، لكنها تختلف في النواحي الأساسية. يمكن أن يساعدك فهم هذه الاختلافات في اختيار النهج المناسب لاحتياجاتك:

تطوير No-Code:

مثالي للمستخدمين غير التقنيين والمطورين المواطنين ومستخدمي الأعمال

التركيز على تطوير التطبيقات المرئية وتوفير المكونات المعدة مسبقًا

الخبرة في البرمجة غير مطلوبة

مناسب لكل من التطبيقات البسيطة والتطبيقات المعقدة مع عمليات التكامل المتقدمة

غالبًا ما يؤدي ذلك إلى عملية تطوير أسرع، خاصة بالنسبة للمشاريع الصغيرة والنماذج الأولية

بشكل عام، من الأفضل للمستخدمين غير التقنيين البناء والصيانة

تطوير التعليمات البرمجية المنخفضة:

تستهدف في المقام الأول المطورين المحترفين

يبسط بعض العمليات بصريًا ولكنه لا يزال يتطلب بعض مهارات البرمجة

يوفر درجة أعلى من التخصيص، ولكن على حساب التعقيد المتزايد

يمكن اعتمادها لتطوير تطبيقات معقدة للغاية على مستوى المؤسسة

يوفر المزيد من المرونة لاستيعاب متطلبات العمل الفريدة

يتطلب عادةً مطورين ماهرين لإنشاء التطبيقات وصيانتها

يعد التطوير No-code خيارًا ممتازًا للشركات التي تبحث عن طريقة سريعة وسهلة الاستخدام وفعالة من حيث التكلفة لإنشاء تطبيقات برمجية دون الحاجة إلى معرفة برمجية واسعة النطاق. في المقابل، يلبي التطوير low-code احتياجات المطورين المحترفين، الذين يتطلعون إلى تسريع عملية التطوير مع الحفاظ على قدر أكبر من التخصيص والمرونة. يمكن أن يساعدك فهم احتياجاتك التنظيمية وقيود الموارد وتعقيد التطبيقات التي تخطط لإنشاءها في الاختيار بين أساليب التطوير no-code أو low-code.

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AppMaster.io: دعم ثورة No-Code

AppMaster.io عبارة عن منصة تطوير قوية no-code تبرز في عالم أدوات إنشاء التطبيقات. تأسست AppMaster في عام 2020، وقد نمت بشكل كبير مع أكثر من 60.000 مستخدم اليوم. فهو يسمح للمستخدمين بإنشاء تطبيقات الواجهة الخلفية والويب والهواتف المحمولة بسلاسة، دون الحاجة إلى خبرة في البرمجة. يوفر النظام الأساسي ميزة فريدة من خلال تمكين العملاء من إنشاء نماذج بيانات (مخطط قاعدة البيانات) بشكل مرئي ومنطق الأعمال من خلال عمليات الأعمال (BPs) و REST API ونقاط نهاية WSS.

بالنسبة لتطبيقات الويب، يمكن للمستخدمين إنشاء واجهة مستخدم باستخدام ميزة drag-and-drop سهلة الاستخدام، وتصميم منطق الأعمال لكل مكون في مصمم Web BP، وجعل التطبيق تفاعليًا بالكامل. يتم تنفيذ عمليات BP على الويب مباشرة في متصفح المستخدم. يتم استخدام عملية مماثلة لتطبيقات الأجهزة المحمولة، والتي تم تصميمها حول مصمم Mobile BP. عند الضغط على زر "نشر"، يقوم AppMaster بإنشاء كود المصدر للتطبيقات المختلفة، وتجميعها، وتشغيل الاختبارات، وتعبئتها في حاويات Docker (للواجهة الخلفية فقط)، ونشرها على السحابة.

يتم إنشاء تطبيقات الواجهة الخلفية باستخدام Go (golang)، وتعتمد تطبيقات الويب على إطار عمل Vue3 وJS/TS، وتستخدم تطبيقات الهاتف المحمول إطار عمل AppMaster الذي يحركه الخادم استنادًا إلى Kotlin و Jetpack Compose لنظام Android و SwiftUI لنظام التشغيل iOS. بفضل AppMaster ، يمكن للتطبيقات العمل مع أي قاعدة بيانات متوافقة مع PostgreSQL كقاعدة بيانات أساسية. يتيح استخدام تطبيقات الواجهة الخلفية عديمة الحالة المجمعة التي تم إنشاؤها من خلال Go إمكانية التوسع الرائعة لحالات الاستخدام الخاصة بالمؤسسات وحالات الاستخدام ذات التحميل العالي. علاوة على ذلك، تحافظ المنصة على انخفاض الديون التقنية من خلال إنشاء تطبيقات من الصفر مع كل تغيير في المخطط.

أفضل الممارسات لتطوير التطبيقات No-Code

لقد أدى تطوير التطبيقات No-code إلى تغيير جذري في كيفية إنشاء التطبيقات، والتي تشمل مختلف الصناعات وحالات الاستخدام. عند الشروع في مشروع تطبيق no-code ، ضع في اعتبارك أفضل الممارسات التالية لتحقيق أقصى قدر من النجاح:

التخطيط على نطاق واسع: حدد متطلبات تطبيقك وميزاته وبنيته قبل بدء عملية التطوير. تساعد الخطة جيدة التنظيم على تحديد المشكلات المحتملة وتبسيط عملية التطوير. التركيز على الوظائف: قم بإعطاء الأولوية للميزات الأكثر أهمية للمستخدمين وتجنب التعقيد غير الضروري. من المهم التأكد من أن تطبيقك مركّز وسهل الاستخدام ويقدم قيمة للجمهور المستهدف. الاستفادة من المكونات المعدة مسبقًا: توفر الأنظمة الأساسية No-code مجموعة غنية من المكونات والقوالب المعدة مسبقًا. استخدم هذه الموارد لتقليل وقت التطوير وضمان الاتساق في التصميم والوظائف. ضع التصميم الذي يركز على المستخدم في الاعتبار: صمم تطبيقك مع وضع سهولة الاستخدام وتجربة المستخدم في الاعتبار. ضع أداء التطبيق والتنقل وإمكانية الوصول في الاعتبار لإنشاء تجربة مستخدم جذابة ومؤثرة. الاختبار والتكرار بشكل مستمر: اختبر تطبيقك بانتظام واجمع تعليقات المستخدمين لتحديد مجالات التحسين. يساعد التكرار المستمر على ضمان بقاء التطبيق ملائمًا ومحدثًا مع احتياجات المستخدم وتوقعاته المتغيرة.

سيساعد تنفيذ أفضل الممارسات هذه في مشروع التطبيق no-code على زيادة إمكاناته وتمهيد الطريق للنجاح على المدى الطويل.

مستقبل تطوير No-Code وما ينتظرنا في المستقبل

مع استمرار التوسع في التطوير no-code ، يمكننا أن نتوقع العديد من التطورات في الأدوات المرئية والمكونات وعمليات التكامل. في السنوات القادمة، من المرجح أن يتشكل مستقبل التطوير no-code من خلال الاتجاهات التالية:

زيادة الاعتماد: مع استمرار الوعي والفهم للفوائد التي لا تعد ولا تحصى للحلول no-code ، سيختار المزيد من الشركات والمبدعين الأفراد الأنظمة الأساسية no-code ، مما يؤدي إلى مزيد من الاعتماد والتوسع في النظام البيئي no-code . عمليات التكامل المتقدمة: ستنمو القدرة على التكامل بين الأنظمة الأساسية no-code والحلول البرمجية الأخرى بشكل أكثر تعقيدًا، مما يقلل الاحتكاك في إدارة البيانات ويزيد من سد الفجوات بين التطوير القائم على التعليمات البرمجية والتطوير no-code . التطوير بمساعدة الذكاء الاصطناعي: مع استمرار الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي في التقدم، من المحتمل أن نشهد دمجهما في الأنظمة no-code لتحسين المساعدة في التصميم والوظائف وتحسين الأداء. إضفاء الطابع الديمقراطي على إنشاء البرمجيات: يؤدي التطوير No-code إلى توسيع إمكانية الوصول إلى إنشاء البرامج إلى ما هو أبعد من المطورين وتمكين المستخدمين غير التقنيين. في المستقبل، توقع قدرًا أكبر من الديمقراطية حيث يستفيد عدد أكبر من الأفراد والمنظمات من الأدوات التي no-code لتحقيق رؤيتهم على أرض الواقع.

ومع اكتساب حركة no-code زخمًا، فإنها ستستمر في إحداث ثورة في صناعة تطوير البرمجيات. إنه يغير قواعد اللعبة حيث يمكّن الشركات من جميع الأحجام من إنشاء تطبيقات متطورة وتبسيط العمليات وتسخير الابتكار بسرعة وكفاءة مذهلة. يحمل مستقبل التطوير no-code إمكانات لا حدود لها للمبدعين المتحمسين لبدء هذه الرحلة المثيرة.