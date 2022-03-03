يحتوي كل تطبيق على منطق عمل وتدفق من الإجراءات والعمليات التي تنعكس من خلالها وظائف التطبيق.

العمليات التجارية جزء كبير من منطق الأعمال. ستراجع هذه المقالة ماهية العملية التجارية وكيفية إنشائها.

ما هو منطق الأعمال؟

قبل النظر في العمليات التجارية بشكل منفصل ، دعنا نحلل مفهوم منطق الأعمال.

منطق العمل هو جزء من البرنامج يتكون من العمليات التي تحدد تسلسل الإجراءات والعمليات في التطبيق وتعيين قواعد التفاعل بين المستخدم والنظام.

لنلقِ نظرة على منطق الأعمال من خلال مثال بسيط لتسجيل وصول مسافر لرحلة بواسطة مسؤول يقوم بإدخال المعلومات في قاعدة البيانات.

يختار المسؤول الرحلة ويملأ نموذج تسجيل وصول الراكب عن طريق إدخال البيانات اللازمة. في هذا الوقت ، يتحقق النظام مما إذا كان المستخدم مصرحًا له وله الحق في تنفيذ هذه الإجراءات. ثم يقوم البرنامج بمعالجة المعلومات الواردة ، والتحقق من البيانات من أجل الامتثال للتنسيق المحدد ، ويتلقى البيانات من قاعدة البيانات حول الرحلة والراكب ، ويخطر إذا كانت المعلومات غير صحيحة ، ويرسل البيانات إلى قاعدة البيانات مع الأمر لإجراء تغييرات.

نتيجة لذلك ، يتم تحديث البيانات ويظهر مسافر جديد في القائمة.

الإجراءات الموضحة في المثال ، تسلسلها ، وتبادل البيانات ، والمعالجة ، والطلبات ، والاستجابات هي مسؤولية منطق الأعمال.

منطق الأعمال هو جزء لا يتجزأ من بنية التطبيق. يتكون المنطق نفسه من العمليات التجارية ، والتي سنناقشها بعد ذلك.

ما هي العملية التجارية؟

العمليات التجارية هي سلسلة من الإجراءات. من خلال هذه الإجراءات ، نقوم بتنفيذ وظائف التطبيق.

العمليات التجارية في AppMaster.io

كما هو الحال مع النهج الكلاسيكي ، تم بناء منطق الأعمال في AppMaster.io من العمليات التجارية. تم تصميم BPs للعمل مع البيانات: البحث ، الإنشاء ، الحذف ، التحديث ، التغيير ؛ ويكونون مسؤولين عن تنفيذ أي إجراءات في التطبيق.

يحتوي النظام الأساسي على محرر عمليات الأعمال للعمل مع منطق الأعمال. تستخدم الكتل لإنشاء BP.

في كل عملية تجارية ، يتم إنشاء كتل البداية والنهاية تلقائيًا. يمكن أن يكون لها متغيرات: إدخال لبداية وإخراج للنهاية.

تحتوي كل كتلة BP ، باستثناء كتل البداية والنهاية ، على نوعين من الموصلات - نقاط الاتصال (الإدخال ، الإخراج):

flow_connection - موصل تدفق التنفيذ ، يصف قائمة انتظار الكتل ، والتي يجب تنفيذها ؛

var_connection - موصل متغير ، يصف المتغير الذي يجب أن يؤخذ من المكان.

تنقسم العمليات التجارية إلى ثلاث فئات:

العمليات التجارية الخلفية - يتم تجميعها في كود المصدر Go وتنفيذها في تطبيق الخادم.

عمليات الأعمال لتطبيقات الويب - يتم تسليمها إلى تطبيق ويب ومعالجتها بواسطة JavaScript على جانب المستعرض.

يتم تسليم العمليات التجارية لتطبيقات الأجهزة المحمولة إلى تطبيقات الأجهزة المحمولة وتنفيذها فيها ، ومعالجتها بواسطة الأدوات الأصلية لمنصات الأجهزة المحمولة.

داخل كل نوع من التطبيقات ، هناك مجموعة محددة من العمليات التجارية.

في الخلفية ، هناك عمليات تجارية عادية. لديهم كتل البداية والنهاية. يمكن أن تدعم وضع المعاملة والمكالمات غير المتزامنة.

هناك الأنواع التالية من BP في تطبيقات الويب والجوال:

يتم تعيين BPs المكون في كل مكون أو صفحة أو عنصر واجهة مستخدم أو شاشة. يعتمدون على المكون الذي تم إنشاؤه من أجله. ليس لديهم كتلة نهاية. لديهم كتلة تشغيل واحدة أو أكثر عند الإدخال الذي يبدأ التنفيذ عند حدوث حدث معين ؛ على سبيل المثال ، يتم الضغط على زر. BPs على مستوى التطبيق - تم تعيينها للتطبيق بأكمله ، وهي مطابقة تقريبًا لمكونات BPs ، باستثناء أنها تحتوي على سياق تطبيق ولديها كتلة مشغل واحدة فقط - الأولى. يتم تعيين BPs العامة على مستوى التطبيق ، لكنها مصممة لاستخراج المنطق المستخدم بشكل متكرر من جميع العمليات التجارية الأخرى. تحتوي BPs هذه على كتل البداية والنهاية وتتصرف بشكل مشابه لعمليات أعمال الخادم ولكن ليس لديها وضع معاملة.

كيفية إنشاء عملية تجارية على AppMaster.io؟

يوجد محرر عمليات الأعمال للعمل مع العمليات التجارية على النظام الأساسي AppMaster.io.

تم إنشاء جميع المحررين بناءً على نفس المبدأ ولديهم اختلافات قليلة فقط اعتمادًا على نوع العملية التجارية (ذكرنا فئات BP سابقًا).

يتكون محرر BP من:

اللوحة اليسرى مع قائمة الكتل المتاحة ؛

قماش في الوسط

اللوحة اليمنى مع إعدادات العنصر المحدد (الكتلة).



لإضافة كتلة عملية أعمال ، تحتاج إلى سحب عنصر من اللوحة اليمنى إلى مساحة العمل.

في إعدادات كل BP ، يمكنك تنشيط وضع المعاملة. في هذه الحالة ، تكتسب BP خاصية الذرية: إما أن يتم تنفيذ BP بالكامل ، أو لا يتم تنفيذ أي من كتلها الفردية. إذا حدث خطأ في أي كتلة ، فسيتم التراجع عن جميع التغييرات التي تسببت فيها الكتل السابقة لعملية الأعمال.

في اللوحة اليمنى ، يتم تقسيم الكتل إلى مجموعات حسب الأنواع:

منطق. مسؤول عن تغيير تدفق العملية وتنفيذ وظائف النظام ومقارنة المتغيرات وتحويل أنواع البيانات.

وظائف. يسمح لك بإجراء أنواع مختلفة من العمليات على أنواع مختلفة من البيانات ، مثل تقريب الأرقام وتقسيم السلاسل وقراءة الملفات والمزيد.

وظائف النموذج. يسمح لك بإجراء عمليات على نماذج البيانات مثل الإنشاء والبحث والتحرير والحذف.

من صنع المستخدم BPs. لاستدعاء أي من مهام سير العمل المخصصة التي قمت بإنشائها.

المتغيرات. يضبط ويحفظ المتغيرات التي سيتم استخدامها في عملية الأعمال.

طلبات API الخارجية. قم بتشغيل أي طلب تم إنشاؤه مسبقًا إلى واجهة برمجة تطبيقات خارجية.

النماذج. تعيين وحفظ متغيرات نموذج البيانات لاستخدامها في عملية الأعمال.

Enums. تعيين وحفظ متغيرات العداد لاستخدامها في عملية الأعمال.

المصادقة. تمت إضافة الكتل بواسطة وحدة تفويض المصادقة.

عند إضافة وحدة نمطية إلى المشروع ، سيتم إنشاء قسم منفصل تلقائيًا في قائمة الكتل مع عمليات الأعمال المتعلقة بهذه الوحدة.

يمكن ضبط المتغيرات في اللوحة اليمنى. لإضافة متغيرات ، حدد كتلة عملية الأعمال المطلوبة وانقر فوق رمز الجمع (+) في لوحة Variables .

هناك متغيرات محلية وعالمية.

المتغيرات المحلية متاحة لجميع أنواع العمليات التجارية. المتغيرات المحلية موجودة داخل BP واحد. بعد تنفيذ BP ، يتم إتلاف المتغيرات المحلية ، مما يؤدي إلى تحرير ذاكرة الوصول العشوائي للتطبيق.

المتغيرات العامة معدة لاستخدامها في جميع أنحاء التطبيق. تم الإعلان عنها مسبقًا وهي متاحة في أي عملية تجارية. يقومون بتخزين البيانات أثناء دورة حياة التطبيق - أثناء تشغيله.

يمكن أن تكون المتغيرات المحلية والعالمية من أي نوع: من int و string إلى مصفوفات من النماذج و enums. مخزنة حصريا في ذاكرة الوصول العشوائي.

مثال على عملية الأعمال

لنقم بإنشاء عملية تجارية صغيرة باتباع المثال الذي وصفناه سابقًا: تسجيل الركاب لرحلة.

* تم إدخال جميع البيانات بالفعل في قاعدة البيانات. يصف ما يلي فقط إنشاء عملية تجارية. الدرس الكامل متاح هنا.

انتقل إلى قسم منطق الأعمال وانقر على إنشاء عملية تجارية لإنشاء عملية جديدة.

في نافذة جديدة ، أدخل اسم العملية ، واملأ حقل الوصف ، وقم بتمكين وضع المعاملة إذا لزم الأمر.

بشكل افتراضي ، يحتوي BP الخاص بنا بالفعل على كتلتين: البداية والنهاية.

نضيف بعض المتغيرات كمدخلات إلى كتلة البداية. للقيام بذلك ، انقر فوق الكتلة المطلوبة ، وعلى الجانب الأيمن من الشاشة المقابلة للمتغيرات ، انقر فوق الرمز +.

أدخل اسم المتغير وحدد نوعه وقم بتعيين القيمة الافتراضية إذا لزم الأمر.

نضيف بعض المتغيرات التي نحتاجها لتسجيل مسافر في الرحلة:

رقم الرحلة

راكب؛

مقعد؛

الحالة.

بعد ذلك ، نحتاج إلى الحصول على معرف الرحلة من قاعدة البيانات. للقيام بذلك ، نضيف كتلة GetOne Flight.





نقيم اتصالات بين الكتل. لهذا ، يكفي مد السهم من كتلة إلى أخرى. هنا ، يعمل الخط الأزرق كموصل تدفق بين الكتل ، مما يشير إلى ترتيب تنفيذها. الخطوط الملونة هي موصلات بيانات تم إنشاؤها بين المتغيرات وتشير إلى مكان الحصول عليها ومكان نقل البيانات داخل BP.

تم استلام معرف الرحلة. نحتاج إلى الحصول على بيانات الركاب والتأكد من وجود هذا الشخص في قاعدة البيانات.

أضف كتلة Expand Passenger واحصل على هوية الراكب. باستخدام كتلة GetOne Passenger ، نتحقق من سجله في قاعدة البيانات.

الآن نحن بحاجة إلى إنشاء التسجيل نفسه. للقيام بذلك ، نستخدم كتلة Make Registration وإنشاء روابط بين الكتل.





نحتاج الآن إلى حفظ سجل التسجيل في قاعدة البيانات لأنه قبل إنشائه فقط كجزء من عملية تجارية. نضيف كتلة إنشاء التسجيل ، وإجراء الاتصالات ، وإكمال عملية الأعمال.

يقدم BP الخاص بنا التدفق التالي من الإجراءات:

البحث عن بيانات الرحلة في قاعدة البيانات ؛

الحصول على هوية الراكب

إنشاء وحفظ سجل التسجيل.

يوفر الفيديو التعليمي تحليلاً خطوة بخطوة لإنشاء عملية تجارية ، بالإضافة إلى نظرة عامة على قسم منطق الأعمال في النظام الأساسي AppMaster.io. وعلى قناة YouTube ، يمكنك الحصول على الدورة التدريبية الكاملة لـ AppMaster.io 101 ومعرفة كيفية العمل مع النظام الأساسي بدون رمز.

بهذه السهولة ، بمساعدة الكتل المرئية ومنشئ السحب والإفلات على منصة AppMaster.io ، يمكنك إنشاء عمليات تجارية من أي تعقيد. يمكنك دائمًا التسجيل في الفترة التجريبية على المنصة وإنشاء أول عملية تجارية وربما تقديم طلب.