Каждое приложение имеет бизнес-логику, своеобразный поток действий и операций, который определяет будущий функционал приложения.

Большой частью бизнес-логики являются бизнес-процессы. Что это такое и как их создавать — разбираемся в этой статье.

Что такое бизнес-логика?

Прежде чем рассмотреть бизнес-процессы в отдельности, давайте разберем понятие бизнес-логики.

Бизнес-логика — набор процессов, которые определяют последовательность выполнения операций в приложении, отвечают за обработку данных и устанавливают правила взаимодействия между пользователем и приложением.

Работу бизнес-логики можно рассмотреть на простом примере регистрации пассажира на рейс администратором, который вводит информацию в базу данных.

Здесь администратор выбирает нужный рейс, заполняет форму для регистрации пассажира, вводя необходимые данные. В это время система проверяет авторизован ли пользователь и имеет ли права на выполнение этих действий. Затем программа обрабатывает полученную информацию, проверяет соответствие данных установленному формату, получает данные из базы о полете и пассажире, оповещает, если информация указана неверно, отправляет данные в базу с командой внести изменения.

Как результат данные обновляются и в списке появляется новый пассажир.

Описанные в примере действия, их последовательность, обмен данными, их обработка, запросы и ответы — за все эти операции отвечает бизнес-логика.

Бизнес-логика — неотъемлемый компонент архитектуры приложения. Как уточнялось выше, бизнес-логика состоит из бизнес-процессов. Давайте рассмотрим их подробнее.

Что такое бизнес-процесс?

Бизнес-процессы представляют собой последовательность действий для реализации функционала приложения.

Бизнес-процессы в AppMaster.io

Как и при классическом подходе, в AppMaster.io бизнес-логика строится из бизнес-процессов. БП предназначены для работы с данными: поиск, создание, удаление, обновление, изменение и отвечают за выполнение любых действий в приложении.

На платформе есть специальный редактор для работы с бизнес-процессами. Для создания БП используются блоки.

В каждом бизнес-процессе автоматически создаются замыкающие блоки Start и End. Они могут иметь переменные: выходные для стартового блока и входные для конечного.

У каждого блока БП, за исключением блоков start и end, есть два типа коннекторов — точек подключения (входные In, выходные Out):

  • flow_connection — коннектор потока выполнения, описывает очередь блоков, какой за каким выполнять;
  • var_connection — коннектор переменных, описывает какую переменную откуда брать.

Бизнес-процессы делятся на три категории:

  • Бизнес-процессы бэкенда — компилируются в исходный код на языке Go, выполняются в серверном приложении.
  • Бизнес-процессы для веб-приложений — доставляются в веб-приложение, обрабатываются языком JavaScript на стороне браузера.
  • Бизнес-процессы для мобильных приложений — доставляются в мобильные приложение и выполняются в них, обрабатываются нативными инструментами мобильных платформ.

Внутри каждого типа приложения есть определенный набор бизнес-процессов.

В бэкенде — обычные бизнес-процессы, имеют блоки Start и End. Могут поддерживать асинхронный вызов и режим транзакций.

В веб и мобильных приложениях существуют следующие типы БП:

  1. БП компонентов — задаются в каждом компоненте, странице, виджете или экране. Зависят от компонента, для которого они создаются. Не имеют блока End. На входе имеют один или несколько блоков-триггеров, которые начинают выполнение при наступлении заданного события, например, нажатия кнопки.
  2. БП уровня приложения — задаются для всего приложения, практически идентичны БП компонентов за исключением того, что имеют контекст приложения и имеют только один триггерный блок — начальный.
  3. Generic БП — задаются на уровне приложения, однако созданы чтобы в них была вынесена часто используемая логика из всех других бизнес-процессов. Эти БП имеют блоки Start и End и ведут себя аналогично серверным бизнес-процессам, но не имеют режима транзакции.

Как создать бизнес-процесс на AppMaster.io?

Для работы с бизнес-процессами на платформе AppMaster.io существует редактор бизнес-процессов.

Все редакторы бизнес-процессов устроены по одному принципу и имеют только несколько отличий в зависимости от типа бизнес-процесса (об этом мы писали выше).

Редактор БП состоит из:

  • левой панели со списком доступных блоков;
  • рабочей области в центре;
  • правой панели с настройками выбранного элемента (блока).

Редактор бизнес-процессов в AppMaster.io

Чтобы добавить блок бизнес-процесса, нужно перетащить элемент с левой панели на рабочую область.

​​В настройках каждого БП можно активировать режим транзакции. В таком случае БП приобретает свойство атомарности: БП либо выполняется полностью, либо не выполняется ни один из его отдельных блоков. Если в каком-то блоке произойдет ошибка, то будет выполнен откат всех изменений, вызванных предыдущими блоками бизнес-процесса.

Как создать бизнес-процесс в AppMaster.io

На левой панели блоки распределены в группы по видам:

  • ​Logic​ — логика. Отвечают за изменение потока процесса, реализацию системных функций, сравнение переменных и преобразование типов данных.
  • ​Functions​ — функции. Позволяют выполнять различные типы операций с разными типами данных, такие как округление чисел, разбиение строк, чтение файлов и многое другое.
  • Model Functions​ — функции для работы с моделями базы данных. Позволяют выполнять операции с моделями данных, такие как создание, поиск, редактирование и удаление.
  • User-Created BPs​ — пользовательские бизнес-процессы. Вызывает любой из пользовательских бизнес-процессов, который вы создали.
  • Global variables — глобальные переменные. Переменные, которые используются в рамках всего проекта. Отображается при наличии глобальных переменных.
  • ​Variables​ — переменные. Задает и сохраняет переменные, которые будут использоваться в бизнес-процессе.
  • External API Requests — внешние API-запросы. Запуск любого ранее созданного запроса к внешнему API.
  • ​Models​ — модели. Устанавливают и сохраняют переменные моделей данных, которые будут использоваться в бизнес-процессе.
  • Enums — перечисление. Устанавливает и сохраняет переменные с типом перечисление, которые будут использоваться в бизнес-процессе.
  • Auth — блоки, добавляемые модулем авторизации Auth.

При добавлении того или иного модуля в проект, в списке блоков будет создан раздел с бизнес-процессами установленного модуля.

При помощи правой панели настроек можно добавлять кастомные переменные, задавать дефолтные значения существующим, настраивать блоки.

Чтобы добавить переменные, необходимо выделить нужный блок бизнес-процесса и нажать на иконку плюс на панели Variables.

Как добавить переменные в бизнес-процесс

Различают локальные и глобальные переменные.

Локальные переменные доступны для всех типов бизнес-процессов. Локальные переменные существуют в пределах одного БП. После выполнения БП локальные переменные уничтожаются, освобождая оперативную память приложения.

Глобальные переменные предназначены для использования во всем приложении. Они объявляются заранее и доступны в любом бизнес-процессе. Они хранят данные в течение жизненного цикла приложения.

Локальные и глобальные переменные могут иметь любой тип: от простых int и string, до массивов моделей и энамов. Хранятся исключительно в оперативной памяти.

Пример бизнес-процесса

Рассмотрим пример создания БП на примере редактора бизнес-процессов бэкенда. Процесс будет выполнять регистрацию пассажира на рейс.

*Все данные уже были введены в базу данных. Ниже описано только создание бизнес-процесса. Полный урок доступен тут.

Чтобы создать новый процесс, перейдите в раздел Business Logic и нажмите на Create business process.

Создание нового бизнес-процесса

В открывшемся окне введите название процесса, можно заполнить поле description и при необходимости включить режим транзакции.

Добавление нового бизнес-процесса

По умолчанию в нашем БП уже есть два блока: Start и End.

В блок Start мы добавляем несколько выходных переменных. Для этого кликните на нужный блок и в правой части экрана напротив Variables нажмите иконку +.

Добавление переменных в блок

В новом окне введите название переменной, укажите ее тип и задайте дефолтное значение, если необходимо.

Добавляем несколько переменных, которые нужны нам для регистрации пассажира на рейс:

  • ID рейса — flight_id;
  • Данные о пассажире — passenger;
  • Место — seat;
  • Check-in статус — status.

Добавление необходимых переменных

Далее нам нужно получить ID рейса из базы данных. Для этого мы добавляем блок GetOneFlight.

Добавление блока GetOne Flight

Между блоками мы устанавливаем связи, для этого достаточно протянуть стрелку от одного блока к другому. Здесь голубая линия выполняет функцию связи потока между блоками, указывая порядок их выполнения. Цветные линии — связи данных, которые устанавливаются между переменными и указывают на то, откуда брать и куда передавать данные в рамках БП.

ID рейса получено, теперь нам нужно получить данные о пассажире и удостовериться, что такой человек есть в базе данных.

Добавляем блок Expand Passenger и получаем ID пассажира. При помощи блока GetOne Passenger проверяем запись о нем в базе данных.

Получение ID пассажира

Теперь нам нужно создать саму регистрацию. Для этого используем блок Make Registration. Устанавливаем связи между блоками.

Добавление связей между блоками

Теперь необходимо сохранить запись о регистрации в базе данных, так как до этого мы создали ее только в рамках бизнес-процесса. Добавляем блок Create Registration, устанавливаем связи и завершаем бизнес-процесс.

Завершение бизнес-процесса

Созданный бизнес-процесс отвечает за выполнение следующих действий: поиск данных о рейсе в базе данных, поиск и получение ID пассажира, создание и сохранение регистрации.

В видеоуроке доступен пошаговый разбор создания бизнес-процесса, а также обзор раздела Бизнес-логики на платформе AppMaster.io. А на YouTube-канале вы можете пройти полный курс AppMaster.io 101 и научиться работать с no-code платформой.

Так легко и наглядно при помощи блоков и визуальных связей на платформе AppMaster.io можно собирать бизнес-процессы любой сложности без написания кода. Попробуйте создать свой бизнес-процесс и приложение, зарегистрировавшись на пробный период на платформе. 