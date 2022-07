Cada aplicação tem uma lógica empresarial, um fluxo de acções, e operações através das quais a funcionalidade da aplicação é reflectida.

O que é lógica de negócio?

>p>Os processos empresariais são uma grande parte da lógica empresarial. Este artigo irá rever o que é um processo de negócio e como criá-lo.>p> Antes de considerar os processos de negócio separadamente, vamos analisar o conceito de lógica de negócio.

Lógica de negócio é uma peça de software que consiste em processos que determinam as sequências de acções e operações na aplicação e definem as regras de interacção entre o utilizador e o sistema.

Vejamos a lógica empresarial através de um simples exemplo de check-in de um passageiro para um voo por um administrador que introduz informação na base de dados.

O administrador selecciona o voo e preenche o formulário de check-in de passageiros introduzindo os dados necessários. Neste momento, o sistema verifica se o utilizador está autorizado e tem o direito de executar estas acções. Depois o programa processa a informação recebida, verifica a conformidade dos dados com o formato estabelecido, recebe dados da base de dados sobre o voo e o passageiro, notifica se a informação está incorrecta, envia os dados para a base de dados com o comando para fazer alterações.

Como resultado, os dados são actualizados, e um novo passageiro aparece na lista.

As acções descritas no exemplo, a sua sequência, troca de dados, processamento, pedidos, e respostas são da responsabilidade da lógica empresarial.

O que é um processo empresarial?

Processos de negócio em AppMaster.io

>p>Lógica empresarial é um componente integral da arquitectura da aplicação. A própria lógica consiste em processos empresariais, que discutiremos a seguir.>p>Os processos empresariais são uma sequência de acções. Através destas acções, implementamos as funções da aplicação.

Como na abordagem clássica, em AppMaster.io a lógica de negócio é construída a partir de processos de negócio. Os BPs são concebidos para trabalhar com dados: pesquisar, criar, apagar, actualizar, alterar; e são responsáveis por executar quaisquer acções na aplicação.

A plataforma tem um editor de processos de negócio para trabalhar com lógica de negócio. Os blocos são utilizados para criar BP.

Em cada processo de negócio, os blocos de Início e Fim são criados automaticamente. Podem ter variáveis: entrada para o bloco inicial e saída para o bloco final.

Cada bloco BP, excepto para os blocos inicial e final, tem dois tipos de conectores - pontos de ligação (entrada, saída):

flow_connection - conector de fluxo de execução, descreve a fila de blocos, qual deles executar;

var_connection - conector variável, descreve qual a variável a levar de onde.

Os processos empresariais estão divididos em três categorias:

>li>Back-end processos empresariais - compilados em código fonte Go e executados numa aplicação de servidor.>li> Processos de negócio para aplicações web - entregues a uma aplicação web, processados por JavaScript no lado do navegador.>li>> Processos de negócio para aplicações móveis são entregues a aplicações móveis e executados nelas, processados por ferramentas nativas de plataformas móveis.

>p> Em cada tipo de aplicação, existe um conjunto específico de processos de negócio.>p> No backend, existem processos de negócio normais. Têm blocos de Início e Fim. Podem suportar chamada assíncrona e modo de transacção.

Existem os seguintes tipos de BP em aplicações web e móveis:

> BBP componente são definidos em cada componente, página, widget, ou ecrã. Dependem do componente para o qual são criados. Não têm um bloco de fim. Têm um ou mais blocos de disparo na entrada que iniciam a execução quando ocorre um determinado evento; por exemplo, um botão é premido. BPBs de nível de aplicação - definidos para toda a aplicação, quase idênticos aos BPs do componente, excepto que têm um contexto de aplicação e têm apenas um bloco de disparo - o bloco inicial. BPBs genéricos são definidos ao nível da aplicação, mas são concebidos para retirar a lógica frequentemente utilizada de todos os outros processos empresariais. Estes BPs têm blocos de início e fim e comportam-se de forma semelhante aos processos de negócio do servidor, mas não têm um modo de transacção.

Como criar um processo de negócio no AppMaster.io?

Existe um editor de processos de negócio para trabalhar com processos de negócio na plataforma AppMaster.io.

>p>Todos os editores são construídos com base no mesmo princípio e têm apenas algumas diferenças dependendo do tipo de processo de negócio (mencionámos anteriormente as categorias BP).>p> O editor BP consiste em:ul>li> painel esquerdo com uma lista de blocos disponíveis;>li> painel direito com as definições do elemento seleccionado (bloco).

>>img src="https://cdn.appmaster.io/api/_files/x4ssYFavKqGNgBsrU8HSDX/download/" title="Business process editor in AppMaster.io" width="2864" height="1134" alt="Business process editor in AppMaster.io" data-mce-src="https://cdn.appmaster.io/api/_files/x4ssYFavKqGNgBsrU8HSDX/download/">

Para adicionar um bloco de processo de negócio, é necessário arrastar um elemento do painel esquerdo para o espaço de trabalho.

Nas definições de cada PB, é possível activar o modo de transacção. Neste caso, o BP adquire a propriedade da atomicidade: ou o BP é executado completamente, ou nenhum dos seus blocos individuais é executado. Se ocorrer um erro em qualquer bloco, então todas as alterações causadas por blocos anteriores do processo de negócio serão retrocedidas.

No painel esquerdo, os blocos são divididos em grupos por tipos:

Logic. Responsável por alterar o fluxo do processo, implementar funções do sistema, comparar variáveis, e converter tipos de dados.

Funções. Permite executar vários tipos de operações em diferentes tipos de dados, tais como arredondamento de números, divisão de cordas, leitura de ficheiros, e mais.

Variáveis. Define e guarda as variáveis a serem utilizadas no processo de negócio.

Requerimentos API externos. Inicia qualquer pedido previamente criado a um API externo.

Enums. Define e guarda variáveis enumeradoras a serem utilizadas no processo de negócio.

Auth. Blocos adicionados pelo módulo de autorização Auth.

>ul>>li>Funções do modelo. Permite executar operações sobre modelos de dados, tais como criação, pesquisa, edição e eliminação.li>li>BPs criados pelo utilizador. Chama qualquer um dos fluxos de trabalho personalizados que criou.>li>Modelos. Define e guarda as variáveis do modelo de dados a serem utilizadas no processo de negócio.

Ao adicionar um módulo ao projecto, será automaticamente criada uma secção separada na lista de blocos com os processos de negócio relacionados com este módulo.

Variáveis podem ser definidas no painel direito. Para adicionar variáveis, seleccionar o bloco do processo de negócio desejado e clicar no ícone de mais (+) no painel Variáveis painel.

>>img src="https://cdn.appmaster.io/api/_files/jAV2Set6RbBWauF9oqLS2F/download/" title="Como adicionar uma variável ao processo de negócio no AppMaster.io" width="2334" height="1188" alt=" Adicionando uma variável ao processo de negócio em AppMaster.io" data-mce-src="https://cdn.appmaster.io/api/_files/jAV2Set6RbBWauF9oqLS2F/download/">

Existem variáveis locais e globais.

Variáveis locais estão disponíveis para todos os tipos de processos de negócio. As variáveis locais existem dentro de um BP. Após a execução do PB, as variáveis locais são destruídas, libertando a RAM da aplicação.

variáveis globais destinam-se a ser utilizadas em toda a aplicação. São declaradas com antecedência e estão disponíveis em qualquer processo de negócio. Armazenam dados durante o ciclo de vida da aplicação - enquanto está em execução.

A variáveis locais e globais podem ser de qualquer tipo: desde simples int e string a conjuntos de modelos e enumeros. Armazenadas exclusivamente em RAM.

Exemplo de processo empresarial

Vamos criar um pequeno processo empresarial seguindo o exemplo que descrevemos anteriormente: verificação num passageiro para um voo.

*Todos os dados já foram introduzidos na base de dados. O seguinte descreve apenas a criação de um processo de negócio. A lição completa está disponível aqui.<

Lógica empresarial e clique em Criar processo empresarial para criar um novo processo.> >img src="https://cdn.appmaster.io/api/_files/9exCivgJUeP7tiBC32ENYb/download/" title="Criar um processo empresarial no AppMaster.io" width="2766" height="1360" alt="Criação de processo empresarial no AppMaster.io" data-mce-src="https://cdn.appmaster.io/api/_files/9exCivgJUeP7tiBC32ENYb/download/"> Numa nova janela, introduza o nome do processo, preencha o campo de descrição e active o modo de transacção se necessário. p>Por defeito, o nosso BP já tem dois blocos: Start e End. Adicionamos algumas variáveis como entrada ao bloco inicial. Para o fazer, clique no bloco desejado, e no lado direito do ecrã oposto a Variáveis, clique no ícone +. > Entrar o nome da variável, especificar o seu tipo, e definir o valor por defeito, se necessário. Adicionamos algumas variáveis que precisamos de verificar num passageiro para um voo: >ul> flight_id; passageiro; >li>seat;>li>status.>p>>>img src="https://cdn.appmaster.io/api/_files/qw5d5PSdrcW3UXGR3jTBtX/download/" title="Adding variables " width="1108" height="1130" alt="Adding variables to business process block" data-mce-src="https://cdn.appmaster.io/api/_files/qw5d5PSdrcW3UXGR3jTBtX/download/"> P>Next, precisamos de obter o ID do voo a partir da base de dados. Para o fazer, adicionamos um bloco de voo GetOne.

Estabelecemos ligações entre os blocos. Para isso, basta esticar a seta de um bloco para outro. Aqui, a linha azul funciona como um conector de fluxo entre blocos, indicando a ordem em que são executados. As linhas coloridas são conectores de dados estabelecidos entre variáveis e indicam onde obter e onde transferir dados dentro do BP. A identificação do voo é recebida. Precisamos de obter os dados dos passageiros e assegurar que essa pessoa se encontra na base de dados. Adicionar o bloco Expand Passenger e obter o ID do passageiro. Utilizando o bloco GetOne Passenger, verificamos o seu registo na base de dados. >>img src="https://cdn.appmaster.io/api/_files/aSBVzEpRSh3mFqvXkTo6dc/download/" title="Blocos em processos empresariais no AppMaster.io" width="1198" height="1010" alt="Blocos em processos empresariais no AppMaster.io" data-mce-src="https://cdn.appmaster.io/api/_files/aSBVzEpRSh3mFqvXkTo6dc/download/"> p>Agora precisamos de criar o próprio registo. Para tal, utilizamos o bloco Make Registration e criamos ligações entre blocos.

p>Agora precisamos de guardar o registo de registo na base de dados porque antes só o criávamos como parte de um processo empresarial. Adicionamos o bloco Criar Registo, fazemos ligações, e completamos o processo de negócio. > O nosso BP apresenta o seguinte fluxo de acções: >ul>>li> procura de dados de voo na base de dados;>li> obtenção de um ID de passageiro;>li>criar e guardar um registo de registo. O vídeo tutorial fornece uma análise passo a passo da criação de um processo empresarial, bem como uma visão geral da secção de Lógica Empresarial na plataforma AppMaster.io. E no canal YouTube, pode fazer o completo AppMaster.io 101 course e aprender a trabalhar com a plataforma sem código. < < largura do quadro="560" altura="315" src="https://www.youtube.com/embed/AkMIOg6BGZA" frameborder="0" data-mce-src="https://www.youtube.com/embed/AkMIOg6BGZA"> É a facilidade com que, com a ajuda de blocos visuais e drag & construtor de gotas na plataforma AppMaster.io, é possível criar processos de negócio de qualquer complexidade. Pode sempre registrar para o período experimental na plataforma e criar o seu primeiro processo de negócio e talvez aplicação.

