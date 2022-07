Chaque application a une logique métier, un flux d'actions et d'opérations à travers lesquelles la fonctionnalité de l'application est reflétée.

Les processus métier font partie intégrante de la logique métier. Cet article passera en revue ce qu'est un processus métier et comment le créer.

Qu'est-ce que la logique métier ?

Avant de considérer les processus métier séparément, analysons le concept de logique métier.

La logique métier est un logiciel composé de processus qui déterminent les séquences d'actions et d'opérations dans l'application et définissent les règles d'interaction entre l'utilisateur et le système.

Examinons la logique métier à travers un exemple simple d'enregistrement d'un passager pour un vol par un administrateur qui saisit des informations dans la base de données.

L'administrateur sélectionne le vol et remplit le formulaire d'enregistrement des passagers en saisissant les données nécessaires. A ce moment, le système vérifie si l'utilisateur est autorisé et a le droit d'effectuer ces actions. Ensuite, le programme traite les informations reçues, vérifie la conformité des données au format établi, reçoit les données de la base de données sur le vol et le passager, avertit si les informations sont incorrectes, envoie les données à la base de données avec la commande d'apporter des modifications.

En conséquence, les données sont mises à jour et un nouveau passager apparaît dans la liste.

Les actions décrites dans l'exemple, leur séquence, l'échange de données, le traitement, les demandes et les réponses sont de la responsabilité de la logique métier.

La logique métier fait partie intégrante de l'architecture de l'application. La logique elle-même consiste en des processus métier, dont nous parlerons ensuite.

Qu'est-ce qu'un processus métier ?

Les processus métier sont une séquence d'actions. A travers ces actions, nous implémentons les fonctions de l'application.

Processus métier dans AppMaster.io

Comme avec l'approche classique, dans AppMaster.io, la logique métier est construite à partir de processus métier. Les BP sont conçus pour travailler avec des données : rechercher, créer, supprimer, mettre à jour, modifier ; et sont responsables de l'exécution de toutes les actions dans l'application.

La plate-forme dispose d'un éditeur de processus métier pour travailler avec la logique métier. Les blocs sont utilisés pour créer BP.

Dans chaque processus métier, des blocs Début et Fin sont créés automatiquement. Ils peuvent avoir des variables : entrée pour le bloc de début et sortie pour la fin.

Chaque bloc BP, à l'exception des blocs de début et de fin, possède deux types de connecteurs — points de connexion (entrée, sortie) :

flow_connection — connecteur de flux d'exécution, décrit la file d'attente de blocs, lequel exécuter ;

var_connection — connecteur de variable, décrit quelle variable prendre d'où.

Les processus métier sont divisés en trois catégories :

Processus métier back-end - compilés dans le code source Go et exécutés dans une application serveur.

Processus métier pour les applications Web - livrés à une application Web, traités par JavaScript côté navigateur.

Les processus métier pour les applications mobiles sont livrés aux applications mobiles et exécutés dans celles-ci, traités par les outils natifs des plateformes mobiles.

Dans chaque type d'application, il existe un ensemble spécifique de processus métier.

Dans le backend, il y a des processus commerciaux ordinaires. Ils ont des blocs de début et de fin. Peut prendre en charge les appels asynchrones et le mode transactionnel.

Il existe les types de BP suivants dans les applications Web et mobiles :

Les BP des composants sont définis dans chaque composant, page, widget ou écran. Ils dépendent du composant pour lequel ils sont créés. Ils n'ont pas de bloc Fin. Ils ont un ou plusieurs blocs de déclenchement à l'entrée qui démarrent l'exécution lorsqu'un événement donné se produit ; par exemple, un bouton est enfoncé. BP au niveau de l'application - définis pour l'ensemble de l'application, presque identiques aux BP composants, sauf qu'ils ont un contexte d'application et n'ont qu'un seul bloc de déclenchement - le premier. Les BP génériques sont définis au niveau de l'application, mais ils sont conçus pour supprimer la logique fréquemment utilisée de tous les autres processus métier. Ces tiers ont des blocs de début et de fin et se comportent de la même manière que les processus métier du serveur, mais n'ont pas de mode transactionnel.

Comment créer un processus métier sur AppMaster.io ?

Il existe un éditeur de processus métier pour travailler avec les processus métier sur la plateforme AppMaster.io.

Tous les éditeurs sont construits sur le même principe et ne présentent que quelques différences selon le type de processus métier (nous avons évoqué plus haut les catégories de BP).

L'éditeur BP se compose de :

panneau de gauche avec une liste des blocs disponibles ;

toile au centre;

panneau de droite avec les paramètres de l'élément sélectionné (bloc).



Pour ajouter un bloc de processus métier, vous devez faire glisser un élément du panneau de gauche vers l'espace de travail.

Dans les paramètres de chaque tiers, vous pouvez activer le mode transaction. Dans ce cas, le BP acquiert la propriété d'atomicité : soit le BP est exécuté complètement, soit aucun de ses blocs individuels n'est exécuté. Si une erreur se produit dans un bloc, toutes les modifications causées par les blocs précédents du processus métier seront annulées.

Sur le panneau de gauche, les blocs sont divisés en groupes par types :

Logique. Responsable de la modification du flux de processus, de la mise en œuvre des fonctions du système, de la comparaison des variables et de la conversion des types de données.

​Fonctions​. Vous permet d'effectuer différents types d'opérations sur différents types de données, telles que l'arrondi des nombres, le fractionnement de chaînes, la lecture de fichiers, etc.

Fonctions du modèle. Vous permet d'effectuer des opérations sur des modèles de données telles que la création, la recherche, la modification et la suppression.

​BP ​​créés par l'utilisateur​. Appelle n'importe lequel des workflows personnalisés que vous avez créés.

Variables. Définit et enregistre les variables à utiliser dans le processus métier.

Requêtes d'API externes. Lancez toute requête précédemment créée vers une API externe.

Modèles. Définissez et enregistrez les variables du modèle de données à utiliser dans le processus métier.

Enumérations. Définit et enregistre les variables d'énumérateur à utiliser dans le processus métier.

Auth. Blocs ajoutés par le module d'autorisation Auth.

Lors de l'ajout d'un module au projet, une section distincte sera automatiquement créée dans la liste des blocs avec les processus métier liés à ce module.

Les variables peuvent être définies dans le panneau de droite. Pour ajouter des variables, sélectionnez le bloc de processus métier souhaité et cliquez sur l'icône plus (+) dans le panneau Variables .

Il existe des variables locales et globales.

Les variables locales sont disponibles pour tous les types de processus métier. Des variables locales existent au sein d'un BP. Après l'exécution du BP, les variables locales sont détruites, libérant la RAM de l'application.

Les variables globales sont destinées à être utilisées dans toute l'application. Ils sont déclarés à l'avance et sont disponibles dans tout processus métier. Ils stockent les données pendant le cycle de vie de l'application - pendant son exécution.

Les variables locales et globales peuvent être de n'importe quel type : du simple entier et de la chaîne aux tableaux de modèles et d'énumérations. Stocké exclusivement en RAM.

Exemple de processus métier

Créons un petit processus métier suivant l'exemple que nous avons décrit précédemment : enregistrement d'un passager pour un vol.

*Toutes les données ont déjà été saisies dans la base de données. Ce qui suit décrit uniquement la création d'un processus métier. La leçon complète est disponible ici.

Allez dans la section Business Logic et cliquez sur Create business process pour créer un nouveau processus.

Dans une nouvelle fenêtre, entrez le nom du processus, remplissez le champ de description et activez le mode transaction si nécessaire.

Par défaut, notre BP a déjà deux blocs : Début et Fin.

Nous ajoutons quelques variables en entrée au bloc de démarrage. Pour ce faire, cliquez sur le bloc souhaité, et sur le côté droit de l'écran en face de Variables, cliquez sur l'icône +.

Entrez le nom de la variable, spécifiez son type et définissez la valeur par défaut si nécessaire.

Nous ajoutons quelques variables dont nous avons besoin pour enregistrer un passager pour un vol :

flight_id ;

passager;

siège;

statut.

Ensuite, nous devons obtenir l'ID du vol à partir de la base de données. Pour cela, nous ajoutons un bloc GetOne Flight.





Nous établissons des connexions entre les blocs. Pour cela, il suffit d'étirer la flèche d'un bloc à l'autre. Ici, la ligne bleue fonctionne comme un connecteur de flux entre les blocs, indiquant l'ordre dans lequel ils sont exécutés. Les lignes colorées sont des connecteurs de données établis entre les variables et indiquent où obtenir et où transférer les données au sein du BP.

L'ID de vol est reçu. Nous devons obtenir les données des passagers et nous assurer qu'une telle personne figure dans la base de données.

Ajoutez le bloc Expand Passenger et obtenez l'ID du passager. À l'aide du bloc GetOne Passenger, nous vérifions son enregistrement dans la base de données.

Nous devons maintenant créer l'enregistrement lui-même. Pour ce faire, nous utilisons le bloc Make Registration et créons des connexions entre les blocs.





Nous devons maintenant enregistrer l'enregistrement d'enregistrement dans la base de données, car auparavant, nous ne le créions que dans le cadre d'un processus métier. Nous ajoutons le bloc Créer un enregistrement, établissons des connexions et terminons le processus métier.

Notre BP présente le flux d'actions suivant :

rechercher des données de vol dans la base de données ;

obtenir une carte d'identité de passager ;

création et sauvegarde d'un dossier d'inscription.

Le didacticiel vidéo fournit une analyse étape par étape de la création d'un processus métier, ainsi qu'un aperçu de la section Business Logic sur la plateforme AppMaster.io. Et sur la chaîne YouTube, vous pouvez suivre le cours complet AppMaster.io 101 et apprendre à travailler avec la plateforme sans code.

C'est avec quelle facilité, à l'aide de blocs visuels et du générateur de glisser-déposer sur la plate-forme AppMaster.io, vous pouvez créer des processus métier de toute complexité. Vous pouvez toujours vous inscrire à la période d'essai sur la plateforme et créer votre premier processus métier et peut-être une application.