Come funzionano le API REST

Cosa sono le API RESTful?

Le API RESTful (Representational State Transfer Application Programming Interfaces) sono uno stile di progettazione ampiamente utilizzato per la creazione e la gestione dei servizi Web. Aiutano gli sviluppatori a creare, leggere, aggiornare ed eliminare risorse su un server seguendo i vincoli architetturali di REST, un insieme di principi guida orientati verso sistemi distribuiti su larga scala. Le API RESTful utilizzano metodi HTTP (Hypertext Transfer Protocol) standard come GET, POST, PUT e DELETE. Questi metodi facilitano la comunicazione tra client, come browser Web o app mobili e server.

L'obiettivo principale delle API RESTful è consentire l'interoperabilità tra diverse applicazioni software, rendendo molto più semplice l'integrazione e la collaborazione. I dati scambiati tramite API RESTful sono solitamente in formati leggibili dall'uomo come JSON (JavaScript Object Notation) o XML (eXtensible Markup Language), rendendoli adatti alle moderne applicazioni web e mobili.

Come funzionano le API RESTful

Le API RESTful sfruttano il protocollo HTTP per scambiare dati tra client e server. Ogni richiesta HTTP è costituita da un metodo, un URI (Uniform Resource Identifier), intestazioni e un corpo del messaggio. Il server elabora la richiesta in base al metodo e all'URI e restituisce una risposta HTTP contenente un codice di stato, intestazioni e un corpo del messaggio. Ecco una breve panoramica dei principali metodi HTTP utilizzati nelle API RESTful:

GET : recupera una risorsa identificata dall'URI dal server. POST : crea una nuova risorsa sul server utilizzando i dati forniti nel corpo del messaggio. PUT : aggiorna una risorsa esistente con i dati forniti nel corpo del messaggio. DELETE : cancella dal server la risorsa identificata dall'URI.

Ad esempio, un'applicazione di e-commerce può utilizzare un'API RESTful per gestire prodotti, clienti e ordini. L'applicazione client recupera i dettagli del prodotto inviando una richiesta GET al server (ad esempio, GET /products/{id} ). Per eliminare un prodotto, il client invia una richiesta DELETE al server con l'ID del prodotto nell'URI (ad esempio, DELETE /products/{id} ). Il server elabora la richiesta del client, esegue le operazioni richieste e restituisce un codice di stato appropriato con un corpo del messaggio facoltativo (solitamente in formato JSON).

Principi di progettazione API RESTful

Per ottenere i vantaggi di un'API RESTful, è essenziale seguire i principi chiave che definiscono l'architettura REST. Questi principi garantiscono una progettazione API prevedibile, scalabile e gestibile:

Interazioni del server stateless : ogni richiesta da un client al server deve contenere tutte le informazioni necessarie affinché il server possa soddisfare la richiesta. Il server non dovrebbe memorizzare alcun dato relativo alla richiesta tra le richieste, rendendo ciascuna richiesta autonoma e indipendente. Separazione client-server : il client e il server dovrebbero avere preoccupazioni e responsabilità separate. Il client è responsabile dell'interfaccia utente e dell'esperienza dell'utente , mentre il server gestisce l'elaborazione, l'archiviazione e la gestione delle risorse. Memorizzabilità nella cache : le risposte dal server possono essere memorizzate nella cache sul lato client per migliorare le prestazioni e ridurre il carico del server. Il server dovrebbe fornire metadati di controllo della cache per indicare se la risposta è memorizzabile nella cache e per quanto tempo. Architettura di sistema a più livelli : le API RESTful possono essere costruite utilizzando una struttura gerarchica, in cui ogni livello ha responsabilità specifiche. Questo design consente la separazione delle preoccupazioni, una maggiore manutenibilità e una migliore scalabilità. Identificazione univoca delle risorse : ciascuna risorsa nell'API deve essere identificata da un URI (Uniform Resource Identifier) ​​univoco. Questi identificatori consentono ai client di accedere e manipolare facilmente le risorse. Uso coerente dei metodi HTTP : le API RESTful dovrebbero utilizzare metodi HTTP standard (GET, POST, PUT, DELETE) in modo coerente e corretto per rappresentare le azioni sulle risorse. Questa coerenza migliora l'usabilità e la prevedibilità dell'API.

Aderendo a questi principi, gli sviluppatori di API RESTful possono creare servizi Web che forniscono una base affidabile, scalabile e gestibile per la comunicazione client-server.

Architetture API REST

L'architettura dell'API REST ruota attorno ai principi del modello Representational State Transfer (REST), che enfatizza la semplicità e l'aderenza agli standard web. Nell'architettura RESTful, i servizi Web espongono una serie di endpoints che i client possono utilizzare, ciascuno corrispondente a una singola risorsa o a una raccolta di risorse. Seguendo i principi fondamentali di REST, gli sviluppatori possono creare API scalabili e manutenibili che migliorano l'integrazione dei sistemi software. L'architettura API REST si basa su un modello client-server, dove:

Client : la parte lato client dell'applicazione responsabile del livello di presentazione e delle interazioni dell'utente.

: la parte lato client dell'applicazione responsabile del livello di presentazione e delle interazioni dell'utente. Server : la parte lato server dell'applicazione ospita la logica aziendale, l'accesso ai dati e fornisce risorse ai client tramite endpoints API. I client e i server API comunicano utilizzando un protocollo stateless, in genere HTTP, che consente loro di inviare richieste e ricevere risposte in un formato standardizzato. Ogni richiesta inviata dal client contiene tutte le informazioni necessarie al server per elaborarla, garantendo che il server non debba mantenere alcuna informazione sullo stato del client tra una richiesta e l'altra.

Esistono diversi componenti essenziali dell'architettura API REST, tra cui:

Risorse: gli elementi costitutivi principali di un'API RESTful, le risorse rappresentano entità all'interno del sistema a disposizione dei client. Una risorsa viene identificata in modo univoco utilizzando un URI (Uniform Resource Identifier).

gli elementi costitutivi principali di un'API RESTful, le risorse rappresentano entità all'interno del sistema a disposizione dei client. Una risorsa viene identificata in modo univoco utilizzando un URI (Uniform Resource Identifier). Metodi HTTP: i client interagiscono con le risorse sul server utilizzando metodi HTTP standard come GET, POST, PUT e DELETE. Queste operazioni corrispondono ai metodi CRUD (Crea, Leggi, Aggiorna ed Elimina) utilizzati nella persistenza dei dati.

i client interagiscono con le risorse sul server utilizzando metodi HTTP standard come GET, POST, PUT e DELETE. Queste operazioni corrispondono ai metodi CRUD (Crea, Leggi, Aggiorna ed Elimina) utilizzati nella persistenza dei dati. Tipi di media: le API REST supportano più tipi di media per rappresentare risorse, come JSON, XML o testo semplice. JSON è il formato più comune, scelto per la sua semplicità e leggibilità.

le API REST supportano più tipi di media per rappresentare risorse, come JSON, XML o testo semplice. JSON è il formato più comune, scelto per la sua semplicità e leggibilità. Comunicazioni stateless: nell'architettura API REST, ogni richiesta del client contiene tutti i dati necessari per elaborarla e il server non memorizza alcun contesto client tra le richieste. Questa apolidia migliora la scalabilità e le prestazioni dell'API.

Perché scegliere le API REST rispetto ad altre architetture?

Le API REST sono diventate la scelta popolare tra gli sviluppatori durante la progettazione di servizi web. I loro vantaggi rispetto ad altre architetture come SOAP (Simple Object Access Protocol) o XML-RPC includono:

Semplicità: le API REST utilizzano metodi HTTP standard e supportano più formati di rappresentazione delle risorse, rendendoli più facili da implementare, comprendere e utilizzare rispetto a SOAP o XML-RPC, che si basano su protocolli personalizzati e messaggistica XML complessa.

le API REST utilizzano metodi HTTP standard e supportano più formati di rappresentazione delle risorse, rendendoli più facili da implementare, comprendere e utilizzare rispetto a SOAP o XML-RPC, che si basano su protocolli personalizzati e messaggistica XML complessa. Scalabilità: le API RESTful sono stateless, il che significa che possono scalare orizzontalmente più facilmente. Con l'aumento del numero di client e del volume dei dati è possibile aggiungere ulteriori server al sistema senza apportare modifiche significative all'architettura.

le API RESTful sono stateless, il che significa che possono scalare orizzontalmente più facilmente. Con l'aumento del numero di client e del volume dei dati è possibile aggiungere ulteriori server al sistema senza apportare modifiche significative all'architettura. Prestazioni: a causa della loro natura stateless e dell'uso della memorizzazione nella cache, le API RESTful spesso funzionano meglio di altre architetture. La memorizzazione nella cache consente ai client di archiviare le risposte dal server, riducendo la necessità di richieste ripetute e migliorando la velocità effettiva.

a causa della loro natura stateless e dell'uso della memorizzazione nella cache, le API RESTful spesso funzionano meglio di altre architetture. La memorizzazione nella cache consente ai client di archiviare le risposte dal server, riducendo la necessità di richieste ripetute e migliorando la velocità effettiva. Flessibilità: la progettazione dell'API REST supporta più formati di dati, consentendo ai clienti di utilizzare le risorse nel formato più appropriato per le loro esigenze. Questa flessibilità semplifica l'integrazione tra varie piattaforme e tecnologie.

la progettazione dell'API REST supporta più formati di dati, consentendo ai clienti di utilizzare le risorse nel formato più appropriato per le loro esigenze. Questa flessibilità semplifica l'integrazione tra varie piattaforme e tecnologie. Aderenza agli standard Web: i principi di REST si allineano strettamente con i principi dell'architettura del web. Aderendo a questi principi, le API REST possono sfruttare l'infrastruttura esistente del Web, come meccanismi di caching, reti di distribuzione dei contenuti (CDN) e funzionalità di sicurezza come SSL/TLS.

Sfide comuni con la progettazione dell'API REST

Nonostante i numerosi vantaggi derivanti dall'utilizzo delle API RESTful, gli sviluppatori possono ancora affrontare sfide durante il processo di progettazione e implementazione. Alcune sfide comuni includono:

Controllo delle versioni: con l'evoluzione delle API, garantire la compatibilità con le versioni precedenti per i client che utilizzano versioni precedenti può essere difficile. Il controllo delle versioni aiuta a gestire le modifiche nell'API, ma gli sviluppatori devono determinare il metodo migliore per il controllo delle versioni della propria API, ad esempio il controllo delle versioni dell'URI o l'utilizzo di intestazioni di richiesta personalizzate.

con l'evoluzione delle API, garantire la compatibilità con le versioni precedenti per i client che utilizzano versioni precedenti può essere difficile. Il controllo delle versioni aiuta a gestire le modifiche nell'API, ma gli sviluppatori devono determinare il metodo migliore per il controllo delle versioni della propria API, ad esempio il controllo delle versioni dell'URI o l'utilizzo di intestazioni di richiesta personalizzate. Autenticazione e autorizzazione: la protezione delle API REST richiede l'implementazione di meccanismi di autenticazione e autorizzazione adeguati. È possibile utilizzare diversi metodi standard, come Basic Auth, OAuth o JSON Web Tokens (JWT), ma scegliere l'approccio giusto e garantire la corretta implementazione è fondamentale per la sicurezza dell'API.

la protezione delle API REST richiede l'implementazione di meccanismi di autenticazione e autorizzazione adeguati. È possibile utilizzare diversi metodi standard, come Basic Auth, OAuth o JSON Web Tokens (JWT), ma scegliere l'approccio giusto e garantire la corretta implementazione è fondamentale per la sicurezza dell'API. Limiti di velocità e quote: l'applicazione di limiti di velocità e quote aiuta a prevenire un uso eccessivo o un abuso dell'API e garantisce un accesso equo per tutti i clienti. L’implementazione di questi controlli può essere impegnativa e gli sviluppatori dovrebbero fare attenzione a bilanciare il rigore con la flessibilità per soddisfare casi d’uso legittimi.

l'applicazione di limiti di velocità e quote aiuta a prevenire un uso eccessivo o un abuso dell'API e garantisce un accesso equo per tutti i clienti. L’implementazione di questi controlli può essere impegnativa e gli sviluppatori dovrebbero fare attenzione a bilanciare il rigore con la flessibilità per soddisfare casi d’uso legittimi. Compatibilità: progettare un'API REST che possa essere utilizzata da vari client con tecnologie, piattaforme e requisiti diversi può essere impegnativo. Prestare attenzione agli standard e alle migliori pratiche ampiamente accettati aiuta a garantire la compatibilità e la manutenibilità.

progettare un'API REST che possa essere utilizzata da vari client con tecnologie, piattaforme e requisiti diversi può essere impegnativo. Prestare attenzione agli standard e alle migliori pratiche ampiamente accettati aiuta a garantire la compatibilità e la manutenibilità. Gestione degli errori e documentazione: fornire messaggi di errore chiari e documentazione completa è essenziale per un'API REST di successo. Una corretta gestione degli errori può prevenire la confusione del client e ridurre il tempo necessario per eseguire il debug e risolvere i problemi.

Nonostante queste sfide, l’adozione di un’architettura API RESTful può semplificare lo sviluppo e l’integrazione di applicazioni software, aiutando gli sviluppatori a creare sistemi scalabili, manutenibili e ad alte prestazioni.

Best practice per la progettazione di API REST

Progettare API RESTful può essere impegnativo, ma il rispetto delle seguenti best practice contribuirà a creare un'API ben strutturata e facile da usare che soddisfi le esigenze dei tuoi clienti.

Seguire i principi REST

Assicurati che la progettazione della tua API aderisca ai principi dell'architettura REST. Mantieni le interazioni server stateless, utilizza un modello di separazione client-server e, ove possibile, garantisci la memorizzazione nella cache delle risposte API. Crea un'architettura a più livelli per migliorare manutenibilità e scalabilità.

Utilizzare metodi HTTP appropriati

Attenersi ai metodi HTTP standard come GET, POST, PUT e DELETE per le diverse azioni CRUD (Crea, Leggi, Aggiorna, Elimina). L'utilizzo dei metodi corretti rende la tua API più intuitiva e ti consente di sfruttare le funzionalità integrate di HTTP, come la memorizzazione nella cache per le richieste GET.

GET /resources -> Recupera un elenco di risorse POST /resources -> Crea una nuova risorsa PUT /resources/:id -> Aggiorna una risorsa esistente con l'ID specificato DELETE /resources/:id -> Elimina la risorsa con l'ID specificato

Utilizza codici di stato HTTP standard

Utilizza codici di stato HTTP standard per fornire feedback significativi e coerenti ai clienti durante l'elaborazione delle loro richieste. Ad esempio, utilizza la serie 200 per le richieste riuscite, 400 per gli errori lato client e 500 per i problemi lato server.

200 OK -> La richiesta è andata a buon fine 201 Creato -> La risorsa è stata creata con successo 204 No Content -> La richiesta è andata a buon fine, ma non ci sono dati da restituire (utilizzato per le richieste DELETE) 400 Bad Request -> La richiesta non era valida o non era valida 401 Non autorizzato -> Il client non dispone delle credenziali necessarie per accedere alla risorsa 404 Not Found -> La risorsa richiesta non è stata trovata sul server 500 Errore interno del server -> Si è verificato un errore lato server durante l'elaborazione della richiesta

Implementare il controllo delle versioni

Gestisci e comunica le modifiche alla tua API tramite il controllo delle versioni. Ciò contribuirà a prevenire l'interruzione dei client esistenti quando si apportano aggiornamenti o miglioramenti. Specifica la versione dell'API nell'URL (ad esempio, /api/v1/resources) o come intestazione personalizzata (ad esempio, X-API-Version: 1).

Utilizza l'impaginazione e il filtraggio

Per le API che restituiscono set di dati di grandi dimensioni, implementa l'impaginazione e il filtro per limitare la quantità di dati restituiti in ciascuna risposta. Ciò migliora le prestazioni e riduce al minimo l'utilizzo della larghezza di banda da parte del client.

GET /resources?page=2&per_page=50 -> Recupera risorse dalla seconda pagina con un limite di 50 elementi per pagina GET /resources?filter[status]=active -> Recupera le risorse con lo stato "attivo".

Proteggi la tua API

Proteggi la tua API con meccanismi di autenticazione e autorizzazione adeguati per prevenire accessi non autorizzati e violazioni dei dati. Utilizza metodi standard come OAuth2, chiavi API, JWT (JSON Web Token) o altri protocolli personalizzati, a seconda delle tue esigenze.

Fornire una documentazione chiara e dettagliata

Fornisci una documentazione completa per la tua API, inclusi dettagli su endpoints, metodi HTTP, parametri di input, formati di risposta e codici di errore. Una buona documentazione aiuta gli sviluppatori a comprendere e integrare rapidamente la tua API, riducendo le richieste di supporto e aumentando l'adozione.

