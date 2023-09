So funktionieren REST-APIs

Was sind RESTful-APIs?

RESTful APIs (Representational State Transfer Application Programming Interfaces) sind ein weit verbreiteter Designstil zum Erstellen und Verwalten von Webdiensten. Sie helfen Entwicklern beim Erstellen, Lesen, Aktualisieren und Löschen von Ressourcen auf einem Server, indem sie die architektonischen Einschränkungen von REST befolgen, einer Reihe von Leitprinzipien, die auf große verteilte Systeme ausgerichtet sind. RESTful-APIs nutzen Standard-HTTP-Methoden (Hypertext Transfer Protocol) wie GET, POST, PUT und DELETE. Diese Methoden erleichtern die Kommunikation zwischen Clients, beispielsweise Webbrowsern oder mobilen Apps, und Servern.

Das Hauptziel von RESTful APIs besteht darin, die Interoperabilität zwischen verschiedenen Softwareanwendungen zu ermöglichen und deren Integration und Zusammenarbeit erheblich zu erleichtern. Über RESTful-APIs ausgetauschte Daten liegen normalerweise in für Menschen lesbaren Formaten wie JSON (JavaScript Object Notation) oder XML (eXtensible Markup Language) vor, wodurch sie für moderne Web- und mobile Anwendungen geeignet sind.

So funktionieren RESTful-APIs

RESTful APIs nutzen das HTTP-Protokoll, um Daten zwischen Clients und Servern auszutauschen. Jede HTTP-Anfrage besteht aus einer Methode, einem Uniform Resource Identifier (URI), Headern und einem Nachrichtentext. Der Server verarbeitet die Anfrage basierend auf der Methode und dem URI und gibt eine HTTP-Antwort zurück, die einen Statuscode, Header und einen Nachrichtentext enthält. Hier ist ein kurzer Überblick über die wichtigsten HTTP-Methoden, die in RESTful-APIs verwendet werden:

GET : Ruft eine durch den URI identifizierte Ressource vom Server ab. POST : Erstellt eine neue Ressource auf dem Server unter Verwendung der im Nachrichtentext bereitgestellten Daten. PUT : Aktualisiert eine vorhandene Ressource mit den im Nachrichtentext bereitgestellten Daten. DELETE : Löscht die durch den URI identifizierte Ressource vom Server.

Beispielsweise kann eine E-Commerce-Anwendung eine RESTful-API verwenden, um Produkte, Kunden und Bestellungen zu verwalten. Die Clientanwendung ruft Produktdetails ab, indem sie eine GET Anfrage an den Server sendet (z. B. GET /products/{id} ). Um ein Produkt zu löschen, sendet der Client eine DELETE Anfrage mit der Produkt-ID im URI an den Server (z. B. DELETE /products/{id} ). Der Server verarbeitet die Anfrage des Clients, führt die angeforderten Vorgänge aus und gibt einen entsprechenden Statuscode mit einem optionalen Nachrichtentext zurück (normalerweise im JSON-Format).

Prinzipien des RESTful API-Designs

Um die Vorteile einer RESTful-API nutzen zu können, ist es wichtig, die Schlüsselprinzipien zu befolgen, die die REST-Architektur definieren. Diese Prinzipien gewährleisten ein vorhersehbares, skalierbares und wartbares API-Design:

Zustandslose Serverinteraktionen : Jede Anfrage eines Clients an den Server muss alle notwendigen Informationen enthalten, damit der Server die Anfrage erfüllen kann. Der Server sollte zwischen den Anfragen keine Daten im Zusammenhang mit der Anfrage speichern, sodass jede Anfrage in sich geschlossen und unabhängig ist. Trennung zwischen Client und Server : Client und Server sollten getrennte Anliegen und Verantwortlichkeiten haben. Der Client ist für die Benutzeroberfläche und das Benutzererlebnis verantwortlich, während der Server die Verarbeitung, Speicherung und Verwaltung der Ressourcen übernimmt. Cachefähigkeit : Antworten vom Server können auf der Clientseite zwischengespeichert werden, um die Leistung zu verbessern und die Serverlast zu reduzieren. Der Server sollte Metadaten zur Cache-Steuerung bereitstellen, um anzugeben, ob und wie lange die Antwort zwischenspeicherbar ist. Mehrschichtige Systemarchitektur : RESTful-APIs können mithilfe einer hierarchischen Struktur erstellt werden, in der jede Schicht spezifische Verantwortlichkeiten hat. Dieses Design ermöglicht eine Trennung der Anliegen, eine erhöhte Wartbarkeit und eine verbesserte Skalierbarkeit. Eindeutige Ressourcenidentifikation : Jede Ressource in der API sollte durch einen eindeutigen URI (Uniform Resource Identifier) ​​identifiziert werden. Mithilfe dieser Kennungen können Clients problemlos auf Ressourcen zugreifen und diese bearbeiten. Konsistente Verwendung von HTTP-Methoden : RESTful-APIs sollten Standard-HTTP-Methoden (GET, POST, PUT, DELETE) konsistent und korrekt verwenden, um Aktionen auf Ressourcen darzustellen. Diese Konsistenz verbessert die Benutzerfreundlichkeit und Vorhersehbarkeit der API.

Durch die Einhaltung dieser Prinzipien können RESTful-API-Entwickler Webdienste erstellen, die eine zuverlässige, skalierbare und wartbare Grundlage für die Client-Server-Kommunikation bieten.

REST-API-Architekturen

Die REST-API-Architektur basiert auf den Prinzipien des Representational State Transfer (REST)-Modells, bei denen Einfachheit und Einhaltung von Webstandards im Vordergrund stehen. In der RESTful-Architektur stellen Webdienste eine Reihe von endpoints zur Nutzung durch Clients bereit, die jeweils einer einzelnen Ressource oder einer Sammlung von Ressourcen entsprechen. Durch die Befolgung der Kernprinzipien von REST können Entwickler skalierbare und wartbare APIs erstellen, die die Integration von Softwaresystemen verbessern. Die REST-API-Architektur basiert auf einem Client-Server-Modell, bei dem:

Client : Der clientseitige Teil der Anwendung, der für die Präsentationsschicht und Benutzerinteraktionen verantwortlich ist.

: Der clientseitige Teil der Anwendung, der für die Präsentationsschicht und Benutzerinteraktionen verantwortlich ist. Server : Der serverseitige Teil der Anwendung beherbergt Geschäftslogik, Datenzugriff und stellt den Clients Ressourcen über API- endpoints bereit. API-Clients und -Server kommunizieren über ein zustandsloses Protokoll, typischerweise HTTP, das es ihnen ermöglicht, Anforderungen zu senden und Antworten in einem standardisierten Format zu empfangen. Jede vom Client gesendete Anfrage enthält alle Informationen, die der Server zu ihrer Verarbeitung benötigt. Dadurch wird sichergestellt, dass der Server zwischen den Anfragen keine Statusinformationen über den Client verwalten muss.

Es gibt mehrere wesentliche Komponenten der REST-API-Architektur, darunter:

Ressourcen: Als primäre Bausteine ​​einer RESTful-API stellen Ressourcen Einheiten innerhalb des Systems dar, die den Clients zur Verfügung stehen. Eine Ressource wird mithilfe eines Uniform Resource Identifier (URI) eindeutig identifiziert.

Als primäre Bausteine ​​einer RESTful-API stellen Ressourcen Einheiten innerhalb des Systems dar, die den Clients zur Verfügung stehen. Eine Ressource wird mithilfe eines Uniform Resource Identifier (URI) eindeutig identifiziert. HTTP-Methoden: Clients interagieren mit Ressourcen auf dem Server über Standard-HTTP-Methoden wie GET, POST, PUT und DELETE. Diese Vorgänge entsprechen den CRUD-Methoden (Create, Read, Update und Delete), die bei der Datenpersistenz verwendet werden.

Clients interagieren mit Ressourcen auf dem Server über Standard-HTTP-Methoden wie GET, POST, PUT und DELETE. Diese Vorgänge entsprechen den CRUD-Methoden (Create, Read, Update und Delete), die bei der Datenpersistenz verwendet werden. Medientypen: REST-APIs unterstützen mehrere Medientypen zur Darstellung von Ressourcen, z. B. JSON, XML oder Nur-Text. JSON ist das am häufigsten verwendete Format und wurde aufgrund seiner Einfachheit und Lesbarkeit ausgewählt.

REST-APIs unterstützen mehrere Medientypen zur Darstellung von Ressourcen, z. B. JSON, XML oder Nur-Text. JSON ist das am häufigsten verwendete Format und wurde aufgrund seiner Einfachheit und Lesbarkeit ausgewählt. Zustandslose Kommunikation: In der REST-API-Architektur enthält jede Anfrage vom Client alle für ihre Verarbeitung erforderlichen Daten, und der Server speichert keinen Clientkontext zwischen Anfragen. Diese Zustandslosigkeit verbessert die Skalierbarkeit und Leistung der API.

Warum REST-APIs anderen Architekturen vorziehen?

REST-APIs sind für Entwickler bei der Gestaltung von Webdiensten zur beliebten Wahl geworden. Zu ihren Vorteilen gegenüber anderen Architekturen wie SOAP (Simple Object Access Protocol) oder XML-RPC gehören:

Einfachheit: REST-APIs verwenden Standard-HTTP-Methoden und unterstützen mehrere Ressourcendarstellungsformate, wodurch sie einfacher zu implementieren, zu verstehen und zu nutzen sind als SOAP oder XML-RPC, die auf benutzerdefinierten Protokollen und komplexem XML-Messaging basieren.

REST-APIs verwenden Standard-HTTP-Methoden und unterstützen mehrere Ressourcendarstellungsformate, wodurch sie einfacher zu implementieren, zu verstehen und zu nutzen sind als SOAP oder XML-RPC, die auf benutzerdefinierten Protokollen und komplexem XML-Messaging basieren. Skalierbarkeit: RESTful-APIs sind zustandslos, was bedeutet, dass sie einfacher horizontal skaliert werden können. Wenn die Anzahl der Clients und das Datenvolumen steigen, können ohne wesentliche Änderungen an der Architektur weitere Server zum System hinzugefügt werden.

RESTful-APIs sind zustandslos, was bedeutet, dass sie einfacher horizontal skaliert werden können. Wenn die Anzahl der Clients und das Datenvolumen steigen, können ohne wesentliche Änderungen an der Architektur weitere Server zum System hinzugefügt werden. Leistung: Aufgrund ihrer zustandslosen Natur und der Verwendung von Caching weisen RESTful-APIs häufig eine bessere Leistung als andere Architekturen auf. Caching ermöglicht es Clients, Antworten vom Server zu speichern, wodurch die Notwendigkeit wiederholter Anfragen reduziert und der Durchsatz verbessert wird.

Aufgrund ihrer zustandslosen Natur und der Verwendung von Caching weisen RESTful-APIs häufig eine bessere Leistung als andere Architekturen auf. Caching ermöglicht es Clients, Antworten vom Server zu speichern, wodurch die Notwendigkeit wiederholter Anfragen reduziert und der Durchsatz verbessert wird. Flexibilität: Das REST-API-Design unterstützt mehrere Datenformate, sodass Kunden Ressourcen in dem für ihre Anforderungen am besten geeigneten Format nutzen können. Diese Flexibilität vereinfacht die Integration über verschiedene Plattformen und Technologien hinweg.

Das REST-API-Design unterstützt mehrere Datenformate, sodass Kunden Ressourcen in dem für ihre Anforderungen am besten geeigneten Format nutzen können. Diese Flexibilität vereinfacht die Integration über verschiedene Plattformen und Technologien hinweg. Einhaltung von Webstandards: Die Prinzipien von REST stimmen eng mit den Architekturprinzipien des Webs überein. Durch die Einhaltung dieser Prinzipien können REST-APIs die vorhandene Infrastruktur des Webs nutzen, beispielsweise Caching-Mechanismen, Content Distribution Networks (CDNs) und Sicherheitsfunktionen wie SSL/TLS.

Häufige Herausforderungen beim REST-API-Design

Trotz der vielen Vorteile der Verwendung von RESTful-APIs können Entwickler während des Entwurfs- und Implementierungsprozesses immer noch vor Herausforderungen stehen. Zu den häufigsten Herausforderungen gehören:

Versionierung: Da sich APIs weiterentwickeln, kann es schwierig sein, die Abwärtskompatibilität für Clients sicherzustellen, die ältere Versionen verwenden. Die Versionierung hilft bei der Verwaltung von Änderungen in der API, Entwickler müssen jedoch die beste Methode zur Versionierung ihrer API ermitteln, z. B. URI-Versionierung oder die Verwendung benutzerdefinierter Anforderungsheader.

Da sich APIs weiterentwickeln, kann es schwierig sein, die Abwärtskompatibilität für Clients sicherzustellen, die ältere Versionen verwenden. Die Versionierung hilft bei der Verwaltung von Änderungen in der API, Entwickler müssen jedoch die beste Methode zur Versionierung ihrer API ermitteln, z. B. URI-Versionierung oder die Verwendung benutzerdefinierter Anforderungsheader. Authentifizierung und Autorisierung: Die Sicherung von REST-APIs erfordert die Implementierung geeigneter Authentifizierungs- und Autorisierungsmechanismen. Es können mehrere Standardmethoden wie Basic Auth, OAuth oder JSON Web Tokens (JWT) verwendet werden, aber die Wahl des richtigen Ansatzes und die Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Implementierung sind für die API-Sicherheit von entscheidender Bedeutung.

Die Sicherung von REST-APIs erfordert die Implementierung geeigneter Authentifizierungs- und Autorisierungsmechanismen. Es können mehrere Standardmethoden wie Basic Auth, OAuth oder JSON Web Tokens (JWT) verwendet werden, aber die Wahl des richtigen Ansatzes und die Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Implementierung sind für die API-Sicherheit von entscheidender Bedeutung. Ratenlimits und Kontingente: Durch die Durchsetzung von Ratenlimits und Kontingenten wird eine übermäßige Nutzung oder ein Missbrauch der API verhindert und ein fairer Zugriff für alle Kunden gewährleistet. Die Implementierung dieser Kontrollen kann eine Herausforderung sein, und Entwickler sollten darauf achten, die Strenge mit der Flexibilität zur Anpassung an legitime Anwendungsfälle in Einklang zu bringen.

Durch die Durchsetzung von Ratenlimits und Kontingenten wird eine übermäßige Nutzung oder ein Missbrauch der API verhindert und ein fairer Zugriff für alle Kunden gewährleistet. Die Implementierung dieser Kontrollen kann eine Herausforderung sein, und Entwickler sollten darauf achten, die Strenge mit der Flexibilität zur Anpassung an legitime Anwendungsfälle in Einklang zu bringen. Kompatibilität: Das Entwerfen einer REST-API, die von verschiedenen Clients mit unterschiedlichen Technologien, Plattformen und Anforderungen genutzt werden kann, kann eine Herausforderung sein. Die Beachtung allgemein anerkannter Standards und Best Practices trägt dazu bei, Kompatibilität und Wartbarkeit sicherzustellen.

Das Entwerfen einer REST-API, die von verschiedenen Clients mit unterschiedlichen Technologien, Plattformen und Anforderungen genutzt werden kann, kann eine Herausforderung sein. Die Beachtung allgemein anerkannter Standards und Best Practices trägt dazu bei, Kompatibilität und Wartbarkeit sicherzustellen. Fehlerbehandlung und Dokumentation: Die Bereitstellung klarer Fehlermeldungen und einer umfassenden Dokumentation ist für eine erfolgreiche REST-API unerlässlich. Eine ordnungsgemäße Fehlerbehandlung kann Verwirrung beim Kunden verhindern und die zum Debuggen und Beheben von Problemen erforderliche Zeit verkürzen.

Trotz dieser Herausforderungen kann die Einführung einer RESTful-API-Architektur die Entwicklung und Integration von Softwareanwendungen rationalisieren und Entwicklern dabei helfen, skalierbare, wartbare und leistungsstarke Systeme aufzubauen.

Best Practices für das Entwerfen von REST-APIs

Das Entwerfen von RESTful-APIs kann eine Herausforderung sein, aber die Einhaltung der folgenden Best Practices trägt zu einer gut strukturierten und benutzerfreundlichen API bei, die den Anforderungen Ihrer Kunden entspricht.

Befolgen Sie die REST-Prinzipien

Stellen Sie sicher, dass Ihr API-Design den Prinzipien der REST-Architektur entspricht. Behalten Sie zustandslose Serverinteraktionen bei, verwenden Sie ein Client-Server-Trennungsmodell und stellen Sie nach Möglichkeit die Cachefähigkeit Ihrer API-Antworten sicher. Erstellen Sie eine mehrschichtige Architektur, um die Wartbarkeit und Skalierbarkeit zu verbessern.

Verwenden Sie geeignete HTTP-Methoden

Halten Sie sich für verschiedene CRUD-Aktionen (Erstellen, Lesen, Aktualisieren, Löschen) an Standard-HTTP-Methoden wie GET, POST, PUT und DELETE. Durch die Verwendung der richtigen Methoden wird Ihre API intuitiver und Sie können die integrierten Funktionen von HTTP nutzen, z. B. das Caching für GET-Anfragen.

GET /resources -> Rufen Sie eine Liste von Ressourcen ab POST /resources -> Erstellen Sie eine neue Ressource PUT /resources/:id -> Aktualisieren Sie eine vorhandene Ressource mit der angegebenen ID DELETE /resources/:id -> Löscht die Ressource mit der angegebenen ID

Verwenden Sie Standard-HTTP-Statuscodes

Nutzen Sie Standard-HTTP-Statuscodes, um Kunden bei der Bearbeitung ihrer Anfragen aussagekräftiges und konsistentes Feedback zu geben. Verwenden Sie beispielsweise die 200er-Serie für erfolgreiche Anfragen, 400 für clientseitige Fehler und 500 für serverseitige Probleme.

200 OK -> Die Anfrage war erfolgreich 201 Erstellt -> Die Ressource wurde erfolgreich erstellt 204 Kein Inhalt -> Die Anfrage war erfolgreich, aber es sind keine Daten zum Zurückgeben vorhanden (wird für DELETE-Anfragen verwendet) 400 Bad Request -> Die Anfrage war fehlerhaft oder ungültig 401 Nicht autorisiert -> Der Client verfügt nicht über die erforderlichen Anmeldeinformationen, um auf die Ressource zuzugreifen 404 Nicht gefunden -> Die angeforderte Ressource wurde auf dem Server nicht gefunden 500 Interner Serverfehler -> Bei der Verarbeitung der Anfrage ist ein serverseitiger Fehler aufgetreten

Versionierung implementieren

Verwalten und kommunizieren Sie Änderungen an Ihrer API durch Versionierung. Dies trägt dazu bei, Störungen bestehender Clients zu vermeiden, wenn Sie Aktualisierungen oder Verbesserungen vornehmen. Geben Sie die Version der API entweder in der URL (z. B. /api/v1/resources) oder als benutzerdefinierten Header (z. B. X-API-Version: 1) an.

Nutzen Sie Paginierung und Filterung

Implementieren Sie für APIs, die große Datensätze zurückgeben, Paginierung und Filterung, um die Datenmenge zu begrenzen, die in jeder Antwort zurückgegeben wird. Dies verbessert die Leistung und minimiert die Bandbreitennutzung des Clients.

GET /resources?page=2&per_page=50 -> Ressourcen von der zweiten Seite abrufen, mit einem Limit von 50 Elementen pro Seite GET /resources?filter[status]=active -> Ressourcen mit dem Status „aktiv“ abrufen

Sichern Sie Ihre API

Schützen Sie Ihre API mit geeigneten Authentifizierungs- und Autorisierungsmechanismen, um unbefugten Zugriff und Datenschutzverletzungen zu verhindern. Verwenden Sie je nach Ihren Anforderungen Standardmethoden wie OAuth2, API-Schlüssel, JWT (JSON Web Tokens) oder andere benutzerdefinierte Protokolle.

Stellen Sie eine klare und detaillierte Dokumentation bereit

Stellen Sie eine umfassende Dokumentation für Ihre API bereit, einschließlich Details zu endpoints, HTTP-Methoden, Eingabeparametern, Antwortformaten und Fehlercodes. Eine gute Dokumentation hilft Entwicklern, Ihre API schnell zu verstehen und zu integrieren, wodurch Supportanfragen reduziert und die Akzeptanz gesteigert werden.

