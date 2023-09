Cómo funcionan las API REST

¿Qué son las API RESTful?

Las API RESTful (interfaces de programación de aplicaciones de transferencia de estado representacional) son un estilo de diseño ampliamente utilizado para crear y administrar servicios web. Ayudan a los desarrolladores a crear, leer, actualizar y eliminar recursos en un servidor siguiendo las restricciones arquitectónicas de REST, un conjunto de principios rectores orientados a sistemas distribuidos a gran escala. Las API RESTful utilizan métodos HTTP (Protocolo de transferencia de hipertexto) estándar como GET, POST, PUT y DELETE. Estos métodos facilitan la comunicación con el cliente, como navegadores web o aplicaciones móviles, y servidores.

El objetivo principal de las API RESTful es permitir la interoperabilidad entre diferentes aplicaciones de software, facilitando mucho su integración y trabajo conjunto. Los datos intercambiados a través de las API RESTful suelen estar en formatos legibles por humanos como JSON (notación de objetos JavaScript) o XML (lenguaje de marcado extensible), lo que los hace adecuados para aplicaciones web y móviles modernas.

Cómo funcionan las API RESTful

Las API RESTful aprovechan el protocolo HTTP para intercambiar datos entre clientes y servidores. Cada solicitud HTTP consta de un método, un identificador uniforme de recursos (URI), encabezados y un cuerpo de mensaje. El servidor procesa la solicitud según el método y el URI y devuelve una respuesta HTTP que contiene un código de estado, encabezados y un cuerpo del mensaje. A continuación se ofrece una breve descripción general de los principales métodos HTTP utilizados en las API RESTful:

GET : recupera un recurso identificado por el URI del servidor. POST : crea un nuevo recurso en el servidor utilizando los datos proporcionados en el cuerpo del mensaje. PUT : actualiza un recurso existente con los datos proporcionados en el cuerpo del mensaje. DELETE : elimina el recurso identificado por el URI del servidor.

Por ejemplo, una aplicación de comercio electrónico puede utilizar una API RESTful para gestionar productos, clientes y pedidos. La aplicación cliente obtiene detalles del producto enviando una solicitud GET al servidor (por ejemplo, GET /products/{id} ). Para eliminar un producto, el cliente envía una solicitud DELETE al servidor con el ID del producto en el URI (por ejemplo, DELETE /products/{id} ). El servidor procesa la solicitud del cliente, realiza las operaciones solicitadas y devuelve un código de estado apropiado con un cuerpo de mensaje opcional (generalmente en formato JSON).

Principios del diseño de API RESTful

Para lograr los beneficios de una API RESTful, es esencial seguir los principios clave que definen la arquitectura REST. Estos principios garantizan un diseño de API predecible, escalable y mantenible:

Interacciones de servidor sin estado : cada solicitud de un cliente al servidor debe contener toda la información necesaria para que el servidor cumpla con la solicitud. El servidor no debe almacenar ningún dato relacionado con la solicitud entre solicitudes, haciendo que cada solicitud sea autocontenida e independiente. Separación cliente-servidor : el cliente y el servidor deben tener preocupaciones y responsabilidades separadas. El cliente es responsable de la interfaz de usuario y la experiencia del usuario , mientras que el servidor se encarga del procesamiento, almacenamiento y gestión de los recursos. Capacidad de almacenamiento en caché : las respuestas del servidor se pueden almacenar en caché en el lado del cliente para mejorar el rendimiento y reducir la carga del servidor. El servidor debe proporcionar metadatos de control de caché para indicar si la respuesta se puede almacenar en caché y durante cuánto tiempo. Arquitectura del sistema en capas : las API RESTful se pueden crear utilizando una estructura jerárquica, donde cada capa tiene responsabilidades específicas. Este diseño permite la separación de preocupaciones, una mayor mantenibilidad y una escalabilidad mejorada. Identificación de recursos única : cada recurso en la API debe identificarse mediante un URI (Identificador uniforme de recursos) único. Estos identificadores permiten a los clientes acceder y manipular recursos fácilmente. Uso coherente de métodos HTTP : las API RESTful deben utilizar métodos HTTP estándar (GET, POST, PUT, DELETE) de forma coherente y correcta para representar acciones en los recursos. Esta coherencia mejora la usabilidad y previsibilidad de la API.

Al adherirse a estos principios, los desarrolladores de API RESTful pueden crear servicios web que proporcionen una base confiable, escalable y mantenible para la comunicación cliente-servidor.

Arquitecturas API REST

La arquitectura de la API REST gira en torno a los principios del modelo de transferencia de estado representacional (REST), que enfatiza la simplicidad y el cumplimiento de los estándares web. En la arquitectura RESTful, los servicios web exponen una serie de endpoints para que los consuman los clientes, cada uno correspondiente a un recurso individual o una colección de recursos. Siguiendo los principios básicos de REST, los desarrolladores pueden crear API escalables y mantenibles que mejoren la integración de los sistemas de software. La arquitectura REST API se basa en un modelo cliente-servidor, donde:

Cliente : la parte del lado del cliente de la aplicación que es responsable de la capa de presentación y las interacciones del usuario.

: la parte del lado del cliente de la aplicación que es responsable de la capa de presentación y las interacciones del usuario. Servidor : la parte del lado del servidor de la aplicación alberga la lógica empresarial, el acceso a los datos y proporciona recursos a los clientes a través de endpoints API. Los clientes y servidores API se comunican mediante un protocolo sin estado, normalmente HTTP, que les permite enviar solicitudes y recibir respuestas en un formato estandarizado. Cada solicitud enviada por el cliente contiene toda la información que el servidor necesita para procesarla, lo que garantiza que el servidor no necesite mantener ninguna información de estado sobre el cliente entre solicitudes.

Hay varios componentes esenciales de la arquitectura API REST, que incluyen:

Recursos: los componentes principales de una API RESTful, los recursos representan entidades dentro del sistema disponibles para los clientes. Un recurso se identifica de forma única mediante un identificador uniforme de recursos (URI).

los componentes principales de una API RESTful, los recursos representan entidades dentro del sistema disponibles para los clientes. Un recurso se identifica de forma única mediante un identificador uniforme de recursos (URI). Métodos HTTP: los clientes interactúan con los recursos del servidor utilizando métodos HTTP estándar como GET, POST, PUT y DELETE. Estas operaciones corresponden a los métodos CRUD (Crear, Leer, Actualizar y Eliminar) utilizados en la persistencia de datos.

los clientes interactúan con los recursos del servidor utilizando métodos HTTP estándar como GET, POST, PUT y DELETE. Estas operaciones corresponden a los métodos CRUD (Crear, Leer, Actualizar y Eliminar) utilizados en la persistencia de datos. Tipos de medios: las API REST admiten múltiples tipos de medios para representar recursos, como JSON, XML o texto sin formato. JSON es el formato más común, elegido por su simplicidad y legibilidad.

las API REST admiten múltiples tipos de medios para representar recursos, como JSON, XML o texto sin formato. JSON es el formato más común, elegido por su simplicidad y legibilidad. Comunicaciones sin estado: en la arquitectura API REST, cada solicitud del cliente contiene todos los datos necesarios para procesarla y el servidor no almacena ningún contexto del cliente entre solicitudes. Esta apatridia mejora la escalabilidad y el rendimiento de la API.

¿Por qué elegir las API REST en lugar de otras arquitecturas?

Las API REST se han convertido en la opción popular para los desarrolladores a la hora de diseñar servicios web. Sus ventajas sobre otras arquitecturas como SOAP (Protocolo simple de acceso a objetos) o XML-RPC incluyen:

Simplicidad: las API REST utilizan métodos HTTP estándar y admiten múltiples formatos de representación de recursos, lo que las hace más fáciles de implementar, comprender y consumir que SOAP o XML-RPC, que dependen de protocolos personalizados y mensajes XML complejos.

las API REST utilizan métodos HTTP estándar y admiten múltiples formatos de representación de recursos, lo que las hace más fáciles de implementar, comprender y consumir que SOAP o XML-RPC, que dependen de protocolos personalizados y mensajes XML complejos. Escalabilidad: las API RESTful no tienen estado, lo que significa que pueden escalar horizontalmente más fácilmente. A medida que aumenta el número de clientes y el volumen de datos, se pueden agregar servidores adicionales al sistema sin ningún cambio significativo en la arquitectura.

las API RESTful no tienen estado, lo que significa que pueden escalar horizontalmente más fácilmente. A medida que aumenta el número de clientes y el volumen de datos, se pueden agregar servidores adicionales al sistema sin ningún cambio significativo en la arquitectura. Rendimiento: debido a su naturaleza sin estado y al uso de almacenamiento en caché, las API RESTful suelen funcionar mejor que otras arquitecturas. El almacenamiento en caché permite a los clientes almacenar respuestas del servidor, lo que reduce la necesidad de solicitudes repetidas y mejora el rendimiento.

debido a su naturaleza sin estado y al uso de almacenamiento en caché, las API RESTful suelen funcionar mejor que otras arquitecturas. El almacenamiento en caché permite a los clientes almacenar respuestas del servidor, lo que reduce la necesidad de solicitudes repetidas y mejora el rendimiento. Flexibilidad: el diseño de la API REST admite múltiples formatos de datos, lo que permite a los clientes consumir recursos en el formato más apropiado para sus necesidades. Esta flexibilidad simplifica la integración entre diversas plataformas y tecnologías.

el diseño de la API REST admite múltiples formatos de datos, lo que permite a los clientes consumir recursos en el formato más apropiado para sus necesidades. Esta flexibilidad simplifica la integración entre diversas plataformas y tecnologías. Cumplimiento de los estándares web: los principios de REST se alinean estrechamente con los principios arquitectónicos de la web. Al adherirse a estos principios, las API REST pueden aprovechar la infraestructura existente de la web, como mecanismos de almacenamiento en caché, redes de distribución de contenido (CDN) y funciones de seguridad como SSL/TLS.

Desafíos comunes con el diseño de API REST

A pesar de las muchas ventajas de utilizar las API RESTful, los desarrolladores aún pueden enfrentar desafíos durante el proceso de diseño e implementación. Algunos desafíos comunes incluyen:

Control de versiones: a medida que las API evolucionan, puede resultar difícil garantizar la compatibilidad con versiones anteriores para los clientes que consumen versiones anteriores. El control de versiones ayuda a gestionar los cambios en la API, pero los desarrolladores deben determinar el mejor método para controlar la versión de su API, como el control de versiones de URI o el uso de encabezados de solicitud personalizados.

a medida que las API evolucionan, puede resultar difícil garantizar la compatibilidad con versiones anteriores para los clientes que consumen versiones anteriores. El control de versiones ayuda a gestionar los cambios en la API, pero los desarrolladores deben determinar el mejor método para controlar la versión de su API, como el control de versiones de URI o el uso de encabezados de solicitud personalizados. Autenticación y autorización: proteger las API REST requiere implementar mecanismos de autenticación y autorización adecuados. Se pueden utilizar varios métodos estándar, como autenticación básica, OAuth o tokens web JSON (JWT), pero elegir el enfoque correcto y garantizar una implementación adecuada es crucial para la seguridad de la API.

proteger las API REST requiere implementar mecanismos de autenticación y autorización adecuados. Se pueden utilizar varios métodos estándar, como autenticación básica, OAuth o tokens web JSON (JWT), pero elegir el enfoque correcto y garantizar una implementación adecuada es crucial para la seguridad de la API. Límites y cuotas de tarifas: hacer cumplir los límites y cuotas de tarifas ayuda a prevenir el uso excesivo o el abuso de la API y garantiza un acceso justo para todos los clientes. Implementar estos controles puede ser un desafío y los desarrolladores deben tener cuidado de equilibrar el rigor con la flexibilidad para adaptarse a casos de uso legítimos.

hacer cumplir los límites y cuotas de tarifas ayuda a prevenir el uso excesivo o el abuso de la API y garantiza un acceso justo para todos los clientes. Implementar estos controles puede ser un desafío y los desarrolladores deben tener cuidado de equilibrar el rigor con la flexibilidad para adaptarse a casos de uso legítimos. Compatibilidad: diseñar una API REST que puedan consumir varios clientes con diferentes tecnologías, plataformas y requisitos puede resultar un desafío. Prestar atención a estándares y mejores prácticas ampliamente aceptados ayuda a garantizar la compatibilidad y la mantenibilidad.

diseñar una API REST que puedan consumir varios clientes con diferentes tecnologías, plataformas y requisitos puede resultar un desafío. Prestar atención a estándares y mejores prácticas ampliamente aceptados ayuda a garantizar la compatibilidad y la mantenibilidad. Manejo de errores y documentación: proporcionar mensajes de error claros y documentación completa es esencial para una API REST exitosa. El manejo adecuado de errores puede evitar la confusión del cliente y reducir el tiempo necesario para depurar y resolver problemas.

A pesar de estos desafíos, la adopción de una arquitectura API RESTful puede agilizar el desarrollo y la integración de aplicaciones de software, ayudando a los desarrolladores a crear sistemas escalables, mantenibles y de alto rendimiento.

Mejores prácticas para diseñar API REST

Diseñar API RESTful puede ser un desafío, pero seguir las siguientes mejores prácticas contribuirá a crear una API bien estructurada y fácil de usar que satisfaga las necesidades de sus clientes.

Siga los principios REST

Asegúrese de que el diseño de su API cumpla con los principios de la arquitectura REST. Mantenga interacciones de servidor sin estado, utilice un modelo de separación cliente-servidor y garantice la capacidad de almacenamiento en caché de sus respuestas API cuando sea posible. Cree una arquitectura en capas para mejorar la mantenibilidad y la escalabilidad.

Utilice métodos HTTP apropiados

Siga los métodos HTTP estándar como GET, POST, PUT y DELETE para diferentes acciones CRUD (Crear, Leer, Actualizar, Eliminar). El uso de los métodos correctos hace que su API sea más intuitiva y le permite aprovechar las funciones integradas de HTTP, como el almacenamiento en caché para solicitudes GET.

OBTENER /recursos -> Recuperar una lista de recursos POST /recursos -> Crear un nuevo recurso PUT /resources/:id -> Actualizar un recurso existente con el ID especificado ELIMINAR /resources/:id -> Eliminar el recurso con el ID especificado

Utilice códigos de estado HTTP estándar

Utilice códigos de estado HTTP estándar para proporcionar comentarios significativos y consistentes a los clientes al procesar sus solicitudes. Por ejemplo, utilice la serie 200 para solicitudes exitosas, 400 para errores del lado del cliente y 500 para problemas del lado del servidor.

200 OK -> La solicitud fue exitosa 201 Creado -> El recurso fue creado exitosamente 204 Sin contenido -> La solicitud fue exitosa, pero no hay datos para devolver (usado para solicitudes ELIMINAR) 400 Solicitud incorrecta -> La solicitud tenía un formato incorrecto o no era válida 401 No autorizado -> El cliente no tiene las credenciales necesarias para acceder al recurso 404 No encontrado -> El recurso solicitado no se encontró en el servidor 500 Error interno del servidor -> Se produjo un error del lado del servidor al procesar la solicitud

Implementar versiones

Administre y comunique cambios en su API a través del control de versiones. Esto ayudará a evitar interrupciones en los clientes existentes cuando realice actualizaciones o mejoras. Especifique la versión de la API en la URL (p. ej., /api/v1/resources) o como un encabezado personalizado (p. ej., X-API-Version: 1).

Utilizar paginación y filtrado.

Para las API que devuelven grandes conjuntos de datos, implemente paginación y filtrado para limitar la cantidad de datos que se devuelven en cada respuesta. Esto mejora el rendimiento y minimiza el uso de ancho de banda del cliente.

GET /resources?page=2&per_page=50 -> Recuperar recursos de la segunda página con un límite de 50 elementos por página GET /resources?filter[status]=active -> Recuperar recursos con el estado "activo"

Asegure su API

Proteja su API con mecanismos de autenticación y autorización adecuados para evitar accesos no autorizados y violaciones de datos. Utilice métodos estándar como OAuth2, claves API, JWT (JSON Web Tokens) u otros protocolos personalizados, según sus requisitos.

Proporcionar documentación clara y detallada.

Proporcione documentación completa para su API, incluidos detalles sobre endpoints, métodos HTTP, parámetros de entrada, formatos de respuesta y códigos de error. Una buena documentación ayuda a los desarrolladores a comprender e integrar rápidamente su API, lo que reduce las solicitudes de soporte e impulsa la adopción.

AppMaster.io: abordar los desafíos de integración con las API REST

Si bien diseñar e integrar API RESTful puede ser complejo, el uso de la plataforma sin código AppMaster.io puede reducir significativamente los desafíos de integración y los esfuerzos de desarrollo.

AppMaster.io es una potente plataforma no-code que permite a los usuarios crear aplicaciones backend visualmente, incluido el diseño y la gestión endpoints de API REST. Esto acelera el proceso de creación, mantenimiento e integración de API REST en sus aplicaciones, haciéndolo más eficiente y rentable. Además, AppMaster.io admite la generación de documentación Swagger (OpenAPI) para los endpoints del servidor, simplificando aún más la integración con otros sistemas y servicios.

Al utilizar AppMaster.io para el desarrollo de su API REST, puede beneficiarse de:

Desarrollo e implementación de aplicaciones más rápidos: genere aplicaciones en menos de 30 segundos

Soporte eficiente para aplicaciones backend, web y móviles: adopte un enfoque coherente y simplificado en todas las plataformas.

Eliminación de la deuda técnica: las aplicaciones se regeneran desde cero, lo que garantiza un código limpio

Escalabilidad: AppMaster .io puede generar aplicaciones backend sin estado usando Go , lo que las hace altamente escalables para casos de uso empresariales y de alta carga.

AppMaster.io ofrece una solución integral y eficiente para simplificar y agilizar su proceso de desarrollo de API REST, ya sea una pequeña o una gran empresa.