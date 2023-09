Hoe REST API's werken

Wat zijn RESTful API's?

RESTful API's (Representational State Transfer Application Programming Interfaces) zijn een veelgebruikte ontwerpstijl voor het bouwen en beheren van webservices. Ze helpen ontwikkelaars bij het maken, lezen, bijwerken en verwijderen van bronnen op een server door de architecturale beperkingen van REST te volgen, een reeks leidende principes gericht op grootschalige gedistribueerde systemen. RESTful API's maken gebruik van standaard HTTP-methoden (Hypertext Transfer Protocol), zoals GET, POST, PUT en DELETE. Deze methoden vergemakkelijken de communicatie met klanten, zoals webbrowsers of mobiele apps, en servers.

Het primaire doel van RESTful API's is om interoperabiliteit tussen verschillende softwareapplicaties mogelijk te maken, waardoor het voor hen veel gemakkelijker wordt om te integreren en samen te werken. Gegevens die worden uitgewisseld via RESTful API's zijn meestal in voor mensen leesbare formaten zoals JSON (JavaScript Object Notation) of XML (eXtensible Markup Language), waardoor ze geschikt zijn voor moderne web- en mobiele applicaties.

Hoe RESTful API's werken

RESTful API's maken gebruik van het HTTP-protocol om gegevens uit te wisselen tussen clients en servers. Elk HTTP-verzoek bestaat uit een methode, een Uniform Resource Identifier (URI), headers en een berichttekst. De server verwerkt het verzoek op basis van de methode en URI en retourneert een HTTP-antwoord met een statuscode, headers en een berichttekst. Hier is een kort overzicht van de belangrijkste HTTP-methoden die worden gebruikt in RESTful API's:

GET : haalt een bron op die wordt geïdentificeerd door de URI van de server. POST : creëert een nieuwe bron op de server met behulp van de gegevens in de berichttekst. PUT : werkt een bestaande bron bij met de gegevens uit de berichttekst. DELETE : verwijdert de bron die door de URI wordt geïdentificeerd van de server.

Een e-commercetoepassing kan bijvoorbeeld een RESTful API gebruiken om producten, klanten en bestellingen te beheren. De clienttoepassing haalt productdetails op door een GET verzoek naar de server te sturen (bijvoorbeeld GET /products/{id} ). Om een ​​product te verwijderen, stuurt de client een DELETE verzoek naar de server met de ID van het product in de URI (bijvoorbeeld DELETE /products/{id} ). De server verwerkt het verzoek van de client, voert de gevraagde bewerkingen uit en retourneert een geschikte statuscode met een optionele berichttekst (meestal in JSON-indeling).

Principes van RESTful API-ontwerp

Om de voordelen van een RESTful API te bereiken, is het essentieel om de belangrijkste principes te volgen die de REST-architectuur definiëren. Deze principes zorgen voor een voorspelbaar, schaalbaar en onderhoudbaar API-ontwerp:

Staatloze serverinteracties : elk verzoek van een client aan de server moet alle benodigde informatie bevatten zodat de server aan het verzoek kan voldoen. De server mag geen gegevens met betrekking tot het verzoek tussen verzoeken opslaan, waardoor elk verzoek op zichzelf staat en onafhankelijk is. Scheiding client-server : De client en server moeten afzonderlijke zorgen en verantwoordelijkheden hebben. De client is verantwoordelijk voor de gebruikersinterface en gebruikerservaring , terwijl de server de verwerking, opslag en beheer van bronnen verzorgt. Cachebaarheid : Reacties van de server kunnen aan de clientzijde in de cache worden opgeslagen om de prestaties te verbeteren en de serverbelasting te verminderen. De server moet metagegevens voor cachebeheer leveren om aan te geven of het antwoord in de cache kan worden opgeslagen en voor hoe lang. Gelaagde systeemarchitectuur : RESTful API's kunnen worden gebouwd met behulp van een hiërarchische structuur, waarbij elke laag specifieke verantwoordelijkheden heeft. Dit ontwerp maakt scheiding van zorgen, verhoogde onderhoudbaarheid en verbeterde schaalbaarheid mogelijk. Unieke resource-identificatie : elke resource in de API moet worden geïdentificeerd door een unieke URI (Uniform Resource Identifier). Met deze identificatiegegevens kunnen clients eenvoudig toegang krijgen tot bronnen en deze manipuleren. Consistent gebruik van HTTP-methoden : RESTful API's moeten standaard HTTP-methoden (GET, POST, PUT, DELETE) consistent en correct gebruiken om acties op bronnen weer te geven. Deze consistentie verbetert de bruikbaarheid en voorspelbaarheid van de API.

Door zich aan deze principes te houden, kunnen RESTful API-ontwikkelaars webservices creëren die een betrouwbare, schaalbare en onderhoudbare basis bieden voor client-server-communicatie.

REST API-architecturen

REST API-architectuur draait om de Representational State Transfer (REST)-modelprincipes, die de nadruk leggen op eenvoud en naleving van webstandaarden. In RESTful-architectuur stellen webservices een reeks endpoints bloot die klanten kunnen gebruiken, die elk overeenkomen met een individuele bron of een verzameling bronnen. Door de kernprincipes van REST te volgen, kunnen ontwikkelaars schaalbare en onderhoudbare API's bouwen die de integratie van softwaresystemen verbeteren. REST API-architectuur is gebaseerd op een client-servermodel, waarbij:

Client : het clientgedeelte van de applicatie dat verantwoordelijk is voor de presentatielaag en gebruikersinteracties.

: het clientgedeelte van de applicatie dat verantwoordelijk is voor de presentatielaag en gebruikersinteracties. Server : Het servergedeelte van de applicatie herbergt bedrijfslogica, gegevenstoegang en biedt bronnen aan de clients via API- endpoints . API-clients en -servers communiceren via een staatloos protocol, doorgaans HTTP, waarmee ze verzoeken kunnen verzenden en antwoorden kunnen ontvangen in een gestandaardiseerd formaat. Elk verzoek dat door de client wordt verzonden, bevat alle informatie die de server nodig heeft om het te verwerken, zodat de server tussen de verzoeken geen statusinformatie over de client hoeft bij te houden.

Try AppMaster no-code today! Platform can build any web, mobile or backend application 10x faster and 3x cheaper Start Free

Er zijn verschillende essentiële componenten van de REST API-architectuur, waaronder:

Bronnen: De primaire bouwstenen van een RESTful API, bronnen vertegenwoordigen entiteiten binnen het systeem die beschikbaar zijn voor de klanten. Een bron wordt uniek geïdentificeerd met behulp van een Uniform Resource Identifier (URI).

De primaire bouwstenen van een RESTful API, bronnen vertegenwoordigen entiteiten binnen het systeem die beschikbaar zijn voor de klanten. Een bron wordt uniek geïdentificeerd met behulp van een Uniform Resource Identifier (URI). HTTP-methoden: Clients communiceren met bronnen op de server met behulp van standaard HTTP-methoden zoals GET, POST, PUT en DELETE. Deze bewerkingen komen overeen met de CRUD-methoden (Create, Read, Update en Delete) die worden gebruikt bij gegevenspersistentie.

Clients communiceren met bronnen op de server met behulp van standaard HTTP-methoden zoals GET, POST, PUT en DELETE. Deze bewerkingen komen overeen met de CRUD-methoden (Create, Read, Update en Delete) die worden gebruikt bij gegevenspersistentie. Mediatypen: REST API's ondersteunen meerdere mediatypen voor het weergeven van bronnen, zoals JSON, XML of platte tekst. JSON is het meest voorkomende formaat, gekozen vanwege zijn eenvoud en leesbaarheid.

REST API's ondersteunen meerdere mediatypen voor het weergeven van bronnen, zoals JSON, XML of platte tekst. JSON is het meest voorkomende formaat, gekozen vanwege zijn eenvoud en leesbaarheid. Staatloze communicatie: in de REST API-architectuur bevat elk verzoek van de client alle benodigde gegevens om het te verwerken, en slaat de server geen clientcontext op tussen verzoeken. Deze staatloosheid verbetert de schaalbaarheid en prestaties van de API.

Waarom kiezen voor REST API's boven andere architecturen?

REST API's zijn de populaire keuze geworden voor ontwikkelaars bij het ontwerpen van webservices. Hun voordelen ten opzichte van andere architecturen zoals SOAP (Simple Object Access Protocol) of XML-RPC zijn onder meer:

Eenvoud: REST API's gebruiken standaard HTTP-methoden en ondersteunen meerdere formaten voor resourceweergave, waardoor ze gemakkelijker te implementeren, te begrijpen en te gebruiken zijn dan SOAP of XML-RPC, die afhankelijk zijn van aangepaste protocollen en complexe XML-berichten.

REST API's gebruiken standaard HTTP-methoden en ondersteunen meerdere formaten voor resourceweergave, waardoor ze gemakkelijker te implementeren, te begrijpen en te gebruiken zijn dan SOAP of XML-RPC, die afhankelijk zijn van aangepaste protocollen en complexe XML-berichten. Schaalbaarheid: RESTful API's zijn stateless, wat betekent dat ze gemakkelijker horizontaal kunnen schalen. Naarmate het aantal clients en het gegevensvolume toenemen, kunnen extra servers aan het systeem worden toegevoegd zonder noemenswaardige wijzigingen in de architectuur.

RESTful API's zijn stateless, wat betekent dat ze gemakkelijker horizontaal kunnen schalen. Naarmate het aantal clients en het gegevensvolume toenemen, kunnen extra servers aan het systeem worden toegevoegd zonder noemenswaardige wijzigingen in de architectuur. Prestaties: Vanwege hun staatloze karakter en het gebruik van caching presteren RESTful API's vaak beter dan andere architecturen. Met caching kunnen clients reacties van de server opslaan, waardoor de noodzaak voor herhaalde verzoeken wordt verminderd en de doorvoer wordt verbeterd.

Vanwege hun staatloze karakter en het gebruik van caching presteren RESTful API's vaak beter dan andere architecturen. Met caching kunnen clients reacties van de server opslaan, waardoor de noodzaak voor herhaalde verzoeken wordt verminderd en de doorvoer wordt verbeterd. Flexibiliteit: REST API-ontwerp ondersteunt meerdere gegevensformaten, waardoor klanten bronnen kunnen gebruiken in het meest geschikte formaat voor hun behoeften. Deze flexibiliteit vereenvoudigt de integratie tussen verschillende platforms en technologieën.

REST API-ontwerp ondersteunt meerdere gegevensformaten, waardoor klanten bronnen kunnen gebruiken in het meest geschikte formaat voor hun behoeften. Deze flexibiliteit vereenvoudigt de integratie tussen verschillende platforms en technologieën. Naleving van webstandaarden: De principes van REST sluiten nauw aan bij de architecturale principes van het web. Door zich aan deze principes te houden, kunnen REST API's gebruikmaken van de bestaande infrastructuur van het web, zoals cachingmechanismen, contentdistributienetwerken (CDN's) en beveiligingsfuncties zoals SSL/TLS.

Veelvoorkomende uitdagingen met REST API-ontwerp

Ondanks de vele voordelen van het gebruik van RESTful API’s kunnen ontwikkelaars nog steeds voor uitdagingen komen te staan ​​tijdens het ontwerp- en implementatieproces. Enkele veel voorkomende uitdagingen zijn:

Versiebeheer: Naarmate API's evolueren, kan het moeilijk zijn om achterwaartse compatibiliteit te garanderen voor klanten die oudere versies gebruiken. Versiebeheer helpt bij het beheren van wijzigingen in de API, maar ontwikkelaars moeten bepalen wat de beste methode is voor het versiebeheer van hun API, zoals URI-versiebeheer of het gebruik van aangepaste verzoekheaders.

Naarmate API's evolueren, kan het moeilijk zijn om achterwaartse compatibiliteit te garanderen voor klanten die oudere versies gebruiken. Versiebeheer helpt bij het beheren van wijzigingen in de API, maar ontwikkelaars moeten bepalen wat de beste methode is voor het versiebeheer van hun API, zoals URI-versiebeheer of het gebruik van aangepaste verzoekheaders. Authenticatie en autorisatie: Het beveiligen van REST API's vereist de implementatie van de juiste authenticatie- en autorisatiemechanismen. Er kunnen verschillende standaardmethoden worden gebruikt, zoals Basic Auth, OAuth of JSON Web Tokens (JWT), maar het kiezen van de juiste aanpak en het zorgen voor een goede implementatie zijn cruciaal voor API-beveiliging.

Het beveiligen van REST API's vereist de implementatie van de juiste authenticatie- en autorisatiemechanismen. Er kunnen verschillende standaardmethoden worden gebruikt, zoals Basic Auth, OAuth of JSON Web Tokens (JWT), maar het kiezen van de juiste aanpak en het zorgen voor een goede implementatie zijn cruciaal voor API-beveiliging. Tarieflimieten en quota's: Het afdwingen van tarieflimieten en quota helpt overmatig gebruik of misbruik van de API te voorkomen en zorgt voor eerlijke toegang voor alle klanten. Het implementeren van deze controles kan een uitdaging zijn, en ontwikkelaars moeten ervoor zorgen dat striktheid in balans is met de flexibiliteit om aan legitieme gebruiksscenario's tegemoet te komen.

Het afdwingen van tarieflimieten en quota helpt overmatig gebruik of misbruik van de API te voorkomen en zorgt voor eerlijke toegang voor alle klanten. Het implementeren van deze controles kan een uitdaging zijn, en ontwikkelaars moeten ervoor zorgen dat striktheid in balans is met de flexibiliteit om aan legitieme gebruiksscenario's tegemoet te komen. Compatibiliteit: Het ontwerpen van een REST API die kan worden gebruikt door verschillende klanten met verschillende technologieën, platforms en vereisten kan een uitdaging zijn. Door aandacht te besteden aan algemeen aanvaarde standaarden en best practices wordt compatibiliteit en onderhoudbaarheid gegarandeerd.

Het ontwerpen van een REST API die kan worden gebruikt door verschillende klanten met verschillende technologieën, platforms en vereisten kan een uitdaging zijn. Door aandacht te besteden aan algemeen aanvaarde standaarden en best practices wordt compatibiliteit en onderhoudbaarheid gegarandeerd. Foutafhandeling en documentatie: Het bieden van duidelijke foutmeldingen en uitgebreide documentatie is essentieel voor een succesvolle REST API. Een goede foutafhandeling kan verwarring bij de klant voorkomen en de tijd die nodig is voor het debuggen en oplossen van problemen verkorten.

Ondanks deze uitdagingen kan het adopteren van een RESTful API-architectuur de ontwikkeling en integratie van softwareapplicaties stroomlijnen, waardoor ontwikkelaars schaalbare, onderhoudbare en goed presterende systemen kunnen bouwen.

Try AppMaster no-code today! Platform can build any web, mobile or backend application 10x faster and 3x cheaper Start Free

Best practices voor het ontwerpen van REST API's

Het ontwerpen van RESTful API's kan een uitdaging zijn, maar het volgen van de volgende best practices zal bijdragen aan een goed gestructureerde en eenvoudig te gebruiken API die voldoet aan de behoeften van uw klanten.

Volg de REST-principes

Zorg ervoor dat uw API-ontwerp voldoet aan de principes van REST-architectuur. Onderhoud staatloze serverinteracties, gebruik een client-server scheidingsmodel en zorg waar mogelijk voor de cachebaarheid van uw API-reacties. Creëer een gelaagde architectuur om de onderhoudbaarheid en schaalbaarheid te verbeteren.

Gebruik de juiste HTTP-methoden

Houd u aan standaard HTTP-methoden zoals GET, POST, PUT en DELETE voor verschillende CRUD-acties (Create, Read, Update, Delete). Als u de juiste methoden gebruikt, wordt uw API intuïtiever en kunt u profiteren van de ingebouwde functies van HTTP, zoals caching voor GET-verzoeken.

GET /resources -> Haal een lijst met bronnen op POST /resources -> Maak een nieuwe bron aan PUT /resources/:id -> Update een bestaande bron met de opgegeven ID DELETE /resources/:id -> Verwijder de bron met de opgegeven ID

Gebruik standaard HTTP-statuscodes

Gebruik standaard HTTP-statuscodes om zinvolle en consistente feedback te geven aan klanten bij het verwerken van hun verzoeken. Gebruik bijvoorbeeld de 200-serie voor succesvolle verzoeken, 400 voor fouten aan de clientzijde en 500 voor problemen aan de serverzijde.

200 OK -> Het verzoek was succesvol 201 Aangemaakt -> De bron is succesvol aangemaakt 204 Geen inhoud -> Het verzoek was succesvol, maar er zijn geen gegevens om terug te sturen (gebruikt voor DELETE-verzoeken) 400 Slecht verzoek -> Het verzoek is onjuist of ongeldig 401 Ongeautoriseerd -> De client beschikt niet over de benodigde inloggegevens om toegang te krijgen tot de bron 404 Niet gevonden -> De gevraagde bron is niet gevonden op de server 500 Interne serverfout -> Er is een serverfout opgetreden bij het verwerken van het verzoek

Versiebeheer implementeren

Beheer en communiceer wijzigingen aan uw API via versiebeheer. Dit helpt verstoring voor bestaande klanten te voorkomen wanneer u updates of verbeteringen aanbrengt. Geef de versie van de API op in de URL (bijvoorbeeld /api/v1/resources) of als een aangepaste header (bijvoorbeeld X-API-Version: 1).

Maak gebruik van paginering en filtering

Voor API's die grote datasets retourneren, implementeert u paginering en filtering om de hoeveelheid gegevens die in elk antwoord wordt geretourneerd te beperken. Dit verbetert de prestaties en minimaliseert het bandbreedtegebruik van de klant.

GET /resources?page=2&per_page=50 -> Haal bronnen op van de tweede pagina met een limiet van 50 items per pagina GET /resources?filter[status]=actief -> Haal bronnen op met de status "actief".

Beveilig uw API

Bescherm uw API met de juiste authenticatie- en autorisatiemechanismen om ongeautoriseerde toegang en datalekken te voorkomen. Gebruik standaardmethoden zoals OAuth2, API-sleutels, JWT (JSON Web Tokens) of andere aangepaste protocollen, afhankelijk van uw vereisten.

Zorg voor duidelijke en gedetailleerde documentatie

Bied uitgebreide documentatie voor uw API, inclusief details over endpoints, HTTP-methoden, invoerparameters, antwoordformaten en foutcodes. Goede documentatie helpt ontwikkelaars uw API snel te begrijpen en te integreren, waardoor het aantal ondersteuningsaanvragen wordt verminderd en de acceptatie wordt gestimuleerd.

AppMaster.io: Integratie-uitdagingen aanpakken met REST API's

Hoewel het ontwerpen en integreren van RESTful API's complex kan zijn, kan het gebruik van het AppMaster.io no-code platform de integratie-uitdagingen en ontwikkelingsinspanningen aanzienlijk verminderen.

AppMaster.io is een krachtig platform no-code waarmee gebruikers visueel backend-applicaties kunnen maken, inclusief het ontwerpen en beheren van REST API- endpoints. Dit versnelt het proces van het maken, onderhouden en integreren van REST API's in uw applicaties, waardoor het efficiënter en kosteneffectiever wordt. Bovendien ondersteunt AppMaster.io het genereren van Swagger-documentatie (OpenAPI) voor de endpoints, waardoor de integratie met andere systemen en services verder wordt vereenvoudigd.

Door AppMaster.io te gebruiken voor uw REST API-ontwikkeling kunt u profiteren van:

Snellere ontwikkeling en implementatie van applicaties - genereer applicaties in minder dan 30 seconden

Efficiënte ondersteuning voor backend-, web- en mobiele applicaties - hanteer een consistente en vereenvoudigde aanpak op alle platforms

Eliminatie van technische schulden: applicaties worden helemaal opnieuw gegenereerd, waardoor schone code wordt gegarandeerd

Schaalbaarheid - AppMaster .io kan staatloze backend-applicaties genereren met behulp van Go , waardoor ze zeer schaalbaar zijn voor gebruik in ondernemingen en met hoge belasting

AppMaster.io biedt een uitgebreide en efficiënte oplossing om uw REST API-ontwikkelingsproces te vereenvoudigen en te stroomlijnen, of u nu een klein bedrijf of een grote onderneming bent.