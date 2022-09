AppMaster geliştiricileri olarak sizler için her zaman çok çalışıyoruz! Sürekli olarak kodsuz geliştirme yazılımının ön saflarında yer almak için çalışıyoruz ve size şimdiye kadarki en iyi kodsuz yazılım deneyimini sunmak için heyecan verici bir dizi özelliği kullanıma sunduk. İşte en son özelliklerimizden bazılarının özeti, bir göz atın!

Git 1.19 yayınlandı





Oluşturulan sunucu uygulamalarının verimliliğine doğru büyük bir adım attık. Ağustos ayından bu yana, tüm sunucu uygulamaları Go programlama dilinin en son sürümünü kullanıyor - Go 1.19. Bu, birçok optimizasyon ve yaklaşık %22'lik bir genel performans artışı getiriyor. Ve her zaman olduğu gibi, her kullanıcı sadece "Yayınla" düğmesini tıklayabilir ve 20 saniyeden daha kısa bir sürede yeni ve geliştirilmiş uygulamalar alabilir. Hiçbir çaba, her şey

AWS Graviton3





Geçtiğimiz birkaç hafta içinde, bulut sunucularımızın çoğunu en yeni nesil Graviton3 CPU'lara sahip AWS örneklerine taşıdık. Graviton destekli bulut sunucuları, Intel tabanlı bulut sunucularına kıyasla yaklaşık %35 maliyet tasarrufuyla en iyi fiyat/performans oranını sunar. İyi haber şu ki, yalnızca AWS Graviton3 CPU'larında çalışan dahili AppMaster sunucuları değil, aynı zamanda herhangi bir kullanıcı uygulaması da (varsayılan olarak en son nesil bulut sunucularında dağıtılır).

yolda ondalık





Platformumuzun ondalık sayıların eksik olduğunu biliyoruz. Eh, sonunda bekleyiş sona erdi. Şimdi Topla, Çıkar, Böl, Çarp, ToFloat, ToString blokları ve benzer nitelikteki diğer birçok blok Decimal'i kabul ediyor. Decimal, beta sürümünde zaten bulunabilir ve Eylül ayının ilk günlerinde üretime geçecektir. Ve Decimal'in farklı bir rengi var, bu yüzden kesinlikle fark edeceksiniz.

Her saniye önemlidir





Uygulamalar %30 daha hızlı oluşturulabilseydi ne olurdu? Bu, hayal kırıklığının azalması, üretkenliğin artması ve %30 daha kaliteli zaman anlamına gelir. ⁣ Uygulama oluşturucuları güncelledik, ARM mimarisine ve daha güçlü donanımlara aktardık. Ve şimdi üretim uygulamaları yaklaşık %30 daha hızlı geliştiriliyor.

Ana İyileştirmeler

Kripto modülünü arka uç için HMAC Hesaplama bloğu eklendi



IOS ve Android için Trim blok desteği eklendi



Arka uç, web ve mobil için "telefon numarasına" dönüşüm bloğu eklendi



Arka uç BP'ye çeşitli ek bloklar eklendi (örn. Diziden Yinelenenleri Kaldır, UUID v4, URL Kodlama/Kod Çözme ve daha fazlası)



SSL sertifikası doğrulaması etkinleştirildi.



Hata düzeltmeleri