Als de ontwikkelaars van AppMaster werken we altijd hard voor u! We streven er voortdurend naar om voorop te lopen op het gebied van no-code ontwikkelingssoftware en we hebben een spannende set functies uitgerold om u de beste no-code ervaring ooit te geven. Hier is een overzicht van enkele van onze nieuwste functies, neem een kijkje!

Go 1.19 uitgebracht

We hebben een enorme sprong gemaakt naar de efficiëntie van gegenereerde servertoepassingen. Sinds augustus gebruiken alle servertoepassingen de nieuwste versie van de programmeertaal Go - Go 1.19. Dit brengt veel optimalisaties en een algemene prestatieverhoging van ongeveer 22% met zich mee. En zoals altijd kan elke gebruiker gewoon op de knop "Publiceren" klikken en in minder dan 20 seconden nieuwe en verbeterde toepassingen krijgen. Geen moeite, alles is aan ons!

AWS Graviton3

De afgelopen weken hebben we de meeste van onze cloud servers verplaatst naar AWS instances met de nieuwste generatie Graviton3 CPU's. Graviton aangedreven instances bieden de beste prijs/prestatie verhouding met ongeveer 35% kostenbesparing ten opzichte van Intel-gebaseerde instances. Het goede nieuws is dat niet alleen de interne AppMaster servers draaien op AWS Graviton3 CPU's, maar ook elke gebruikersapplicatie (die standaard wordt ingezet op de nieuwste generatie instances).

Decimal op komst

We weten dat ons platform decimalen mist. Nou, het wachten is eindelijk voorbij. Nu accepteren Optellen, Aftrekken, Delen, Vermenigvuldigen, ToFloat, ToString-blokken en vele andere blokken van vergelijkbare aard Decimaal. Decimal is al te vinden in de beta-versie en zal in de eerste dagen van september in productie gaan. En Decimal heeft een andere kleur, dus je zult het zeker merken.

Elke seconde telt

Wat zou er gebeuren als applicaties 30% sneller zouden kunnen bouwen? Dat zou betekenen minder frustratie, meer productiviteit en 30% meer kwaliteitstijd. We hebben de applicatiegeneratoren bijgewerkt, overgezet naar de ARM-architectuur en krachtigere hardware. En nu bouwen productie-applicaties ongeveer 30% sneller.

Belangrijkste verbeteringen

HMAC Compute blok toegevoegd aan backend Crypto module



Trimblokondersteuning toegevoegd voor IOS en Android



Conversieblok "naar telefoonnummer" toegevoegd voor backend, web en mobiel



Diverse extra blokken toegevoegd aan de backend BP (bijv. Duplicaten uit array verwijderen, UUID v4 genereren, URL coderen/decoderen en nog veel meer).



SSL-certificaatverificatie ingeschakeld.



Bug fixes