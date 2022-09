Als Entwickler von AppMaster arbeiten wir immer hart für Sie! Wir sind ständig bestrebt, an der Spitze der No-Code-Entwicklungssoftware zu stehen, und wir haben eine Reihe aufregender Funktionen eingeführt, um Ihnen das beste No-Code-Erlebnis aller Zeiten zu bieten. Hier ist ein Überblick über einige unserer neuesten Funktionen, werfen Sie einen Blick darauf!

Go 1.19 veröffentlicht





Wir haben einen großen Sprung in Richtung Effizienz generierter Serveranwendungen gemacht. Seit August verwenden alle Serveranwendungen die neueste Version der Programmiersprache Go — Go 1.19. Dies bringt viele Optimierungen und eine Gesamtleistungssteigerung von rund 22%. Und wie immer kann jeder Benutzer einfach auf die Schaltfläche „Veröffentlichen“ klicken und erhält neue und verbesserte Anwendungen in weniger als 20 Sekunden. Kein Aufwand, alles

AWS Graviton3





In den letzten Wochen haben wir die meisten unserer Cloud-Server auf AWS-Instanzen mit Graviton3-CPUs der neuesten Generation umgestellt. Graviton-basierte Instanzen bieten das beste Preis-Leistungs-Verhältnis mit ca. 35 % Kosteneinsparungen im Vergleich zu Intel-basierten Instanzen. Die gute Nachricht ist, dass nicht nur die internen AppMaster-Server auf AWS Graviton3-CPUs laufen, sondern auch jede Benutzeranwendung (die standardmäßig auf der neuesten Generation von Instanzen bereitgestellt wird).

Dezimal unterwegs





Wir wissen, dass unserer Plattform Dezimalstellen gefehlt haben. Nun, das Warten hat endlich ein Ende. Jetzt akzeptieren Sum-, Subtract-, Divide-, Multiply-, ToFloat-, ToString-Blöcke und viele andere ähnlicher Natur Decimal. Decimal ist bereits in der Beta-Version zu finden und wird in den ersten Septembertagen in Produktion gehen. Und Decimal hat eine andere Farbe, also wirst du es definitiv bemerken.

Jede Sekunde zählt





Was würde passieren, wenn Anwendungen 30 % schneller erstellt werden könnten? Das würde weniger Frustration, gesteigerte Produktivität und 30 % mehr Quality Time bedeuten.⁣ Wir haben die Anwendungsgeneratoren aktualisiert, auf die ARM-Architektur und leistungsfähigere Hardware übertragen. Und jetzt werden Produktions-Apps etwa 30 % schneller erstellt.

Hauptverbesserungen

HMAC Compute-Block zum Backend-Crypto-Modul hinzugefügt



Trimmblock-Unterstützung für IOS und Android hinzugefügt



Konvertierungsblock „zu Telefonnummer“ für Backend, Web und Mobilgeräte hinzugefügt



Verschiedene zusätzliche Blöcke zum Backend BP hinzugefügt (z. B. Remove Duplicates from Array, Generate UUID v4, URL Encode/Decode und viele mehr)



SSL-Zertifikatsüberprüfung aktiviert.



Fehlerbehebung