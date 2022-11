Jako twórcy AppMaster, zawsze ciężko pracujemy dla Ciebie! Nieustannie staramy się być na czele oprogramowania do tworzenia bezkodowego i rozwinęliśmy ekscytujący zestaw funkcji, aby dać wam najlepsze doświadczenie bezkodowe w historii. Oto zestawienie niektórych z naszych najnowszych funkcji, zobacz!

Opublikowano Go 1.19

Dokonaliśmy ogromnego skoku w kierunku wydajności generowanych aplikacji serwerowych. Od sierpnia wszystkie aplikacje serwerowe korzystają z najnowszej wersji języka programowania Go - Go 1.19. Przynosi to wiele optymalizacji i ogólny wzrost wydajności o około 22%. I, jak zawsze, każdy użytkownik może po prostu kliknąć przycisk "Opublikuj" i uzyskać nowe i ulepszone aplikacje w mniej niż 20 sekund. Bez wysiłku, wszystko jest na nas!

AWS Graviton3

W ciągu ostatnich kilku tygodni przenieśliśmy większość naszych serwerów w chmurze na instancje AWS z najnowszą generacją procesorów Graviton3. Instancje napędzane Gravitonem oferują najlepszy stosunek ceny do wydajności z około 35% oszczędnością kosztów w porównaniu do instancji opartych na Intelu. Dobra wiadomość jest taka, że nie tylko wewnętrzne serwery AppMaster działają na procesorach AWS Graviton3, ale także każda aplikacja użytkownika (która jest domyślnie wdrażana na instancjach najnowszej generacji).

Decimal w drodze

Wiemy, że naszej platformie brakowało dziesiętnych. Cóż, oczekiwanie wreszcie się skończyło. Teraz bloki Sum, Subtract, Divide, Multiply, ToFloat, ToString i wiele innych o podobnym charakterze akceptują Decimal. Decimal można już znaleźć w wersji beta, a na produkcji pojawi się w pierwszych dniach września. A Decimal ma inny kolor, więc na pewno go zauważysz.

Liczy się każda sekunda

Co by się stało, gdyby aplikacje można było budować o 30% szybciej? Oznaczałoby to zmniejszenie frustracji, zwiększenie produktywności i 30% więcej czasu na jakość. Zaktualizowaliśmy generatory aplikacji, przenieśliśmy je na architekturę ARM i mocniejszy sprzęt. Teraz aplikacje produkcyjne powstają o 30% szybciej.

Główne usprawnienia

Dodano blok obliczeniowy HMAC do backendowego modułu Crypto



Dodano obsługę bloku Trim dla IOS i Android



Dodano blok konwersji "na numer telefonu" dla backendu, web i mobile



Dodano różne dodatkowe bloki do backend BP (np. Remove Duplicates from Array, Generate UUID v4, URL Encode/Decode i wiele innych)



Włączono weryfikację certyfikatów SSL.



Poprawki błędów