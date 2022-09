En tant que développeurs d'AppMaster, nous travaillons toujours dur pour vous ! Nous nous efforçons constamment d'être à la pointe des logiciels de développement sans code et nous avons déployé un ensemble de fonctionnalités passionnantes pour vous offrir la meilleure expérience sans code qui soit. Voici un aperçu de certaines de nos dernières fonctionnalités, jetez-y un coup d'œil !

Allez 1.19 publié





Nous avons fait un grand pas vers l'efficacité des applications serveur générées. Depuis août, toutes les applications serveur utilisent la dernière version du langage de programmation Go — Go 1.19. Cela apporte de nombreuses optimisations et une amélioration des performances globales d'environ 22%. Et, comme toujours, chaque utilisateur peut simplement cliquer sur le bouton "Publier" et obtenir des applications nouvelles et améliorées en moins de 20 secondes. Aucun effort, tout

AWS Graviton3





Au cours des dernières semaines, nous avons déplacé la plupart de nos serveurs cloud vers des instances AWS avec les processeurs Graviton3 de dernière génération. Les instances alimentées par Graviton offrent le meilleur rapport prix/performances avec environ 35 % d'économies par rapport aux instances basées sur Intel. La bonne nouvelle est que non seulement les serveurs internes AppMaster s'exécutent sur des processeurs AWS Graviton3, mais également toute application utilisateur (qui est déployée par défaut sur la dernière génération d'instances).

Décimal en route





Nous savons qu'il manque des décimales à notre plate-forme. Eh bien, l'attente est enfin terminée. Maintenant, les blocs Sum, Subtract, Divide, Multiply, ToFloat, ToString et bien d'autres de nature similaire acceptent Decimal. Decimal est déjà disponible en version bêta et sera mis en production dans les premiers jours de septembre. Et Decimal a une couleur différente, donc vous le remarquerez certainement.

Chaque seconde compte





Que se passerait-il si les applications pouvaient se créer 30 % plus rapidement ? Cela signifierait une diminution de la frustration, une augmentation de la productivité et 30 % de temps de qualité en plus.⁣ Nous avons mis à jour les générateurs d'applications, les avons transférés vers l'architecture ARM et un matériel plus puissant. Et maintenant, les applications de production se créent environ 30 % plus rapidement.

Principales améliorations

Ajout du bloc HMAC Compute au module Backend Crypto



Ajout de la prise en charge du bloc Trim pour IOS et Android



Ajout du bloc de conversion "vers le numéro de téléphone" pour le backend, le web et le mobile



Ajout de divers blocs supplémentaires au backend BP (par exemple, supprimer les doublons du tableau, générer l'UUID v4, encoder/décoder l'URL et bien d'autres)



Vérification du certificat SSL activée.



Corrections de bogues