Come sviluppatori di AppMaster, lavoriamo sempre sodo per voi! Ci sforziamo costantemente di essere all'avanguardia nel software di sviluppo no-code e abbiamo lanciato un'entusiasmante serie di funzionalità per offrirvi la migliore esperienza di no-code di sempre. Ecco una carrellata di alcune delle nostre ultime funzionalità, date un'occhiata!

Rilasciato Go 1.19

Abbiamo fatto un enorme passo avanti verso l'efficienza delle applicazioni server generate. Da agosto, tutte le applicazioni server utilizzano l'ultima versione del linguaggio di programmazione Go - Go 1.19. Ciò comporta numerose ottimizzazioni e un aumento complessivo delle prestazioni di circa il 22%. E, come sempre, ogni utente può semplicemente fare clic sul pulsante "Pubblica" e ottenere applicazioni nuove e migliorate in meno di 20 secondi. Nessuno sforzo, tutto è a carico nostro!

AWS Graviton3

Nelle ultime settimane abbiamo spostato la maggior parte dei nostri server cloud su istanze AWS con CPU Graviton3 di ultima generazione. Le istanze alimentate da Graviton offrono il miglior rapporto prezzo/prestazioni, con un risparmio del 35% circa rispetto alle istanze basate su Intel. La buona notizia è che non solo i server interni di AppMaster girano su CPU AWS Graviton3, ma anche qualsiasi applicazione utente (che viene distribuita di default sulle istanze di ultima generazione).

Decimale in arrivo

Sappiamo che alla nostra piattaforma mancavano i decimali. Bene, l'attesa è finalmente finita. Ora i blocchi Sum, Subtract, Divide, Multiply, ToFloat, ToString e molti altri di natura simile accettano Decimal. Decimal è già disponibile in versione beta e sarà in produzione nei primi giorni di settembre. Decimal ha un colore diverso, quindi lo noterete sicuramente.

Ogni secondo conta

Cosa succederebbe se le applicazioni potessero essere realizzate il 30% più velocemente? Significherebbe una diminuzione della frustrazione, un aumento della produttività e il 30% di tempo in più per la qualità. Abbiamo aggiornato i generatori di applicazioni, trasferendoli all'architettura ARM e a un hardware più potente. E ora le applicazioni di produzione si costruiscono circa il 30% più velocemente.

Miglioramenti principali

Aggiunto il blocco di calcolo HMAC al modulo crittografico di backend.



Aggiunto il supporto del blocco Trim per IOS e Android



Aggiunto blocco di conversione "a numero di telefono" per backend, web e mobile



Aggiunti vari blocchi aggiuntivi alla BP di backend (ad esempio, Rimuovi duplicati dall'array, Genera UUID v4, Codifica/decodifica URL e molti altri).



Abilitata la verifica del certificato SSL.



Correzioni di bug