بصفتنا مطوري AppMaster ، فإننا نعمل دائمًا بجد من أجلك! نحن نسعى باستمرار إلى أن نكون في طليعة برامج التطوير بدون كود وقد طرحنا مجموعة مثيرة من الميزات لنمنحك أفضل تجربة بدون رمز على الإطلاق. إليك ملخص لبعض أحدث ميزاتنا ، ألق نظرة!

تم إصدار Go 1.19





لقد حققنا قفزة هائلة نحو كفاءة تطبيقات الخادم التي تم إنشاؤها. منذ أغسطس ، تستخدم جميع تطبيقات الخادم أحدث إصدار من لغة البرمجة Go - Go 1.19. هذا يجلب الكثير من التحسينات وتعزيز الأداء العام بحوالي 22٪. وكالعادة ، يمكن لكل مستخدم ببساطة النقر فوق الزر "نشر" والحصول على تطبيقات جديدة ومحسنة في أقل من 20 ثانية. لا جهد ، كل شيء

AWS Graviton3





خلال الأسابيع القليلة الماضية ، نقلنا معظم خوادمنا السحابية إلى مثيلات AWS مع أحدث جيل من وحدات المعالجة المركزية Graviton3. تقدم المثيلات التي تعمل بنظام Graviton أفضل نسبة سعر / أداء مع توفير في التكاليف بنسبة 35٪ تقريبًا مقارنة بالمثيلات المستندة إلى Intel. الخبر السار هو أن خوادم AppMaster الداخلية لا تعمل فقط على وحدات المعالجة المركزية AWS Graviton3 ، ولكن أيضًا أي تطبيق مستخدم (يتم نشره افتراضيًا على أحدث جيل من المثيلات).

عشري على الطريق





نعلم أن نظامنا الأساسي ينقصه الكسور العشرية. حسنا، الانتظار قد انتهى أخيرا. الآن ، تقبل كتل الجمع والطرح والقسمة والضرب و ToFloat و ToString والعديد من الكتل الأخرى ذات الطبيعة المماثلة عشري. يمكن العثور على العلامة العشرية بالفعل في الإصدار التجريبي وستكون قيد الإنتاج في الأيام الأولى من شهر سبتمبر. والعشري له لون مختلف ، لذلك ستلاحظه بالتأكيد.

كل ثانية مهمة





ماذا سيحدث إذا تمكنت التطبيقات من البناء أسرع بنسبة 30٪؟ قد يعني ذلك انخفاض الإحباط وزيادة الإنتاجية وزيادة جودة الوقت بنسبة 30٪. لقد قمنا بتحديث مولدات التطبيقات ونقلها إلى بنية ARM والمزيد من الأجهزة القوية. والآن تبني تطبيقات الإنتاج أسرع بنحو 30٪.

التحسينات الرئيسية

تمت إضافة كتلة حساب HMAC إلى وحدة التشفير الخلفية



تمت إضافة دعم Block Block لنظامي IOS و Android



تمت إضافة كتلة تحويل "إلى رقم الهاتف" للخلفية والويب والجوال



تمت إضافة العديد من الكتل الإضافية إلى الواجهة الخلفية BP (مثل إزالة التكرارات من Array ، وإنشاء UUID v4 ، و URL Encode / Decode وغيرها الكثير)



تمكين التحقق من شهادة SSL.



اصلاحات الشوائب