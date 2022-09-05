作为AppMaster的开发者，我们一直在为您努力！我们一直在努力走在无代码开发软件的最前沿，我们推出了一系列令人兴奋的功能，为您提供有史以来最好的无代码体验。以下是我们的一些最新功能的简要说明，看看吧！

Go 1.19 发布





我们在生成的服务器应用程序的效率方面取得了巨大的飞跃。自 8 月以来，所有服务器应用程序都使用最新版本的 Go 编程语言——Go 1.19。这带来了很多优化和大约 22% 的整体性能提升。而且，与往常一样，每个用户只需单击“发布”按钮，即可在不到 20 秒的时间内获得新的和改进的应用程序。不劳而获，万事如意

AWS Graviton3





在过去的几周里，我们将大部分云服务器转移到了配备最新一代 Graviton3 CPU 的 AWS 实例上。与基于 Intel 的实例相比，Graviton 驱动的实例提供最佳的性价比，成本节省约 35%。好消息是，不仅内部 AppMaster 服务器运行在 AWS Graviton3 CPU 上，任何用户应用程序（默认部署在最新一代实例上）也运行。

十进制在路上





我们知道我们的平台一直缺少小数点。好在，终于等到了。现在 Sum、Subtract、Divide、Multiply、ToFloat、ToString 块和许多其他类似性质的块都接受 Decimal。 Decimal 已经可以在 beta 版本中找到，并将在 9 月的第一天投入生产。 Decimal 有不同的颜色，所以你一定会注意到它。

每一秒都很重要





如果应用程序的构建速度提高 30%，会发生什么？这将意味着减少挫败感、提高工作效率并增加 30% 的质量时间。⁣ 我们更新了应用程序生成器，将它们转移到 ARM 架构和更强大的硬件。现在生产应用程序的构建速度提高了大约 30%。

主要改进

将 HMAC Compute 块添加到后端 Crypto 模块



添加了对 IOS 和 Android 的修剪块支持



为后端、网络和移动添加了“到电话号码”转换块



向后端 BP 添加了各种附加块（例如从数组中删除重复项、生成 UUID v4、URL 编码/解码等等）



启用 SSL 证书验证。



Bug修复