Como desenvolvedores do AppMaster, estamos sempre trabalhando duro para você! Estamos constantemente nos esforçando para estar na vanguarda do software de desenvolvimento sem código e lançamos um conjunto empolgante de recursos para oferecer a você a melhor experiência sem código de todos os tempos. Aqui está um resumo de alguns dos nossos recursos mais recentes, dê uma olhada!

Go 1.19 lançado





Demos um grande salto em direção à eficiência dos aplicativos de servidor gerados. Desde agosto, todos os aplicativos de servidor usam a versão mais recente da linguagem de programação Go — Go 1.19. Isso traz muitas otimizações e um aumento geral de desempenho de cerca de 22%. E, como sempre, cada usuário pode simplesmente clicar no botão "Publicar" e obter aplicativos novos e aprimorados em menos de 20 segundos. Sem esforço, tudo

AWS Graviton3





Nas últimas semanas, movemos a maioria de nossos servidores em nuvem para instâncias da AWS com CPUs Graviton3 de última geração. As instâncias com tecnologia Graviton oferecem a melhor relação preço/desempenho com aproximadamente 35% de economia de custos em comparação com instâncias baseadas em Intel. A boa notícia é que não apenas os servidores AppMaster internos são executados em CPUs AWS Graviton3, mas também qualquer aplicativo de usuário (que é implantado por padrão na última geração de instâncias).

Decimal a caminho





Sabemos que nossa plataforma tem perdido decimais. Bem, a espera finalmente acabou. Agora os blocos Sum, Subtract, Divide, Multiply, ToFloat, ToString e muitos outros de natureza semelhante aceitam Decimal. Decimal já pode ser encontrado na versão beta e estará em produção nos primeiros dias de setembro. E Decimal tem uma cor diferente, então você definitivamente notará.

Todo segundo conta





O que aconteceria se os aplicativos pudessem ser criados 30% mais rápido? Isso significaria diminuição da frustração, aumento da produtividade e 30% mais tempo de qualidade.⁣ Atualizamos os geradores de aplicativos, os transferimos para a arquitetura ARM e hardware mais poderoso. E agora os aplicativos de produção são criados cerca de 30% mais rápido.

Principais melhorias

Adicionado bloco HMAC Compute ao módulo Crypto de back-end



Adicionado suporte para Trim block para IOS e Android



Adicionado bloco de conversão "para número de telefone" para back-end, web e celular



Adicionados vários blocos adicionais ao BP de back-end (por exemplo, remover duplicatas do array, gerar UUID v4, URL Encode/Decode e muito mais)



Verificação de certificado SSL ativada.



Correções de bugs