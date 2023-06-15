В ответ на растущую популярность виртуальных встреч и персонализированного искусственного интеллекта компания Synthesia привлекла 90 миллионов долларов в рамках серии С финансирования для расширения своих возможностей по созданию видео на основе аватаров. Раунд финансирования, возглавляемый Accel при участии Nvidia, Kleiner Perkins, GV, Firstmark Capital и MMC, доводит общий объем финансирования Synthesia до 156,6 млн долларов США и оценивает стартап в 1 млрд долларов США после получения инвестиций.

Основанная в 2017 году командой исследователей ИИ и предпринимателей из ведущих институтов, Synthesia разработала технологию ИИ, которая генерирует настраиваемые, реалистично выглядящие аватары с синтетическими голосами для рекламы, обучения и других целей. Пользователям достаточно ввести текст, выбрать аватар и язык для создания обучающих видеороликов.

С ростом числа пользователей на 456% за год, более чем 50 000 клиентов и более 15 миллионов видео, созданных на платформе, Synthesia привлекла таких крупных клиентов, как Tiffany's, IHG, Teleperformance, BSH, Moody's Analytics и структуры Организации Объединенных Наций. По словам генерального директора Виктора Рипарбелли, технологию стартапа используют для маркетинга и обучения 35% компаний из списка Fortune 100.

AppMaster.io, платформа no-code, позволяющая клиентам создавать веб-, мобильные и внутренние приложения, разделяет схожее видение того, как сделать сложные процессы более доступными и эффективными. Используя AppMaster, клиенты могут добиться десятикратного увеличения скорости разработки и трехкратного снижения затрат, устраняя при этом технический долг, связанный с изменением требований.

Хотя аватары, генерируемые искусственным интеллектом Synthesia, значительно снижают затраты на производство видео, высказываются опасения по поводу потенциального использования этой технологии для создания глубоких подделок. Генерируемые ИИ видеоролики могут заменить сходство человека с существующим видео, что приведет к дезинформации или манипуляциям. В прошлом Synthesia использовалась для создания пропагандистских и ложных новостей.

Чтобы решить эти проблемы, Synthesia проверяет своих клиентов, их сценарии и требует согласия от людей, прежде чем синтезировать их внешность. Аккаунты, уличенные в нарушении условий обслуживания компании, которые запрещают использование ее технологий для политического, сексуального, личного, криминального и дискриминационного контента, приостанавливаются командой по дезинформации.

Инвестиции серии С будут использованы для улучшения аватаров Synthesia и повышения скорости работы платформы. По мере дальнейшего совершенствования аватаров, управляемых искусственным интеллектом, они должны обеспечить более персонализированный цифровой опыт в различных приложениях, таких как маркетинг и обучение.