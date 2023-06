Als reactie op de groeiende populariteit van virtuele vergaderingen en gepersonaliseerde AI heeft Synthesia $90 miljoen aan Series C-financiering binnengehaald om zijn avatar-gebaseerde videoproductiemogelijkheden uit te breiden. De financieringsronde, geleid door Accel en met deelname van Nvidia, Kleiner Perkins, GV, Firstmark Capital en MMC, brengt Synthesia's totale financiering op 156,6 miljoen dollar en waardeert de startup na de investering op 1 miljard dollar.

Synthesia werd in 2017 opgericht door een team van AI-onderzoekers en ondernemers van topinstituten en heeft een AI-technologie ontwikkeld die aanpasbare, realistisch ogende avatars met synthetische stemmen genereert voor reclame, training en andere doeleinden. Gebruikers hoeven alleen maar tekst in te voeren, een avatar te selecteren en een taal te kiezen om hun instructievideo's te maken.

Met een jaarlijkse gebruikersgroei van 456%, meer dan 50.000 klanten en meer dan 15 miljoen video's gegenereerd op het platform, heeft Synthesia grote klanten aangetrokken zoals Tiffany's, IHG, Teleperformance, BSH, Moody's Analytics en entiteiten van de Verenigde Naties. Volgens CEO Victor Riparbelli wordt de technologie van de startup door 35% van de Fortune 100-bedrijven gebruikt voor marketing en training.

Hoewel Synthesia's AI-gegenereerde avatars de kosten voor videoproductie aanzienlijk verlagen, is er bezorgdheid geuit over het mogelijke misbruik van de technologie voor het maken van deepfakes. AI-gegenereerde video's kunnen de gelijkenis van een persoon in een bestaande video vervangen, wat kan leiden tot verkeerde informatie of manipulatie. Synthesia is in het verleden misbruikt om propaganda en valse nieuwsberichten te produceren.

Om deze problemen aan te pakken, controleert Synthesia haar klanten en hun scripts en vereist toestemming van individuen voordat hun uiterlijk wordt gesynthetiseerd. Accounts waarvan wordt vastgesteld dat ze de servicevoorwaarden van het bedrijf hebben overtreden, die het gebruik van de technologie voor politieke, seksuele, persoonlijke, criminele en discriminerende inhoud verbieden, worden door het desinformatieteam opgeschort.

De Series C-investering zal worden gebruikt om Synthesia's avatars te verbeteren en het platform sneller en meer collaboratief te maken. Naarmate AI-gestuurde avatars beter worden, zullen ze meer gepersonaliseerde digitale ervaringen bieden in verschillende toepassingen zoals marketing en training.