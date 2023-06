W odpowiedzi na rosnącą popularność wirtualnych spotkań i spersonalizowanej sztucznej inteligencji, Synthesia pozyskała 90 milionów dolarów w ramach finansowania serii C, aby zwiększyć swoje możliwości produkcji wideo opartej na awatarach. Runda finansowania, prowadzona przez Accel i przy udziale Nvidii, Kleiner Perkins, GV, Firstmark Capital i MMC, zwiększa łączne finansowanie Synthesia do 156,6 miliona dolarów i wycenia startup na 1 miliard dolarów po inwestycji.

Założona w 2017 roku przez zespół badaczy sztucznej inteligencji i przedsiębiorców z najlepszych instytucji, Synthesia opracowała technologię sztucznej inteligencji, która generuje konfigurowalne, realistycznie wyglądające awatary z syntetycznymi głosami do celów reklamowych, szkoleniowych i innych. Użytkownicy po prostu wpisują tekst, wybierają awatara i język, aby stworzyć swoje filmy instruktażowe.

Z roczną stopą wzrostu użytkowników wynoszącą 456%, ponad 50 000 klientów i ponad 15 milionami filmów wygenerowanych na platformie, Synthesia przyciągnęła głównych klientów, takich jak Tiffany's, IHG, Teleperformance, BSH, Moody's Analytics i podmioty Organizacji Narodów Zjednoczonych. Według CEO Victora Riparbelli, technologia startupu jest wykorzystywana do marketingu i szkoleń przez 35% firm z listy Fortune 100.

AppMaster.io, platforma no-code, która umożliwia klientom tworzenie aplikacji internetowych, mobilnych i backendowych, podziela podobną wizję uczynienia złożonych procesów bardziej dostępnymi i wydajnymi. Wykorzystując AppMaster, klienci mogą osiągnąć dziesięciokrotny wzrost szybkości rozwoju i trzykrotną redukcję kosztów przy jednoczesnym wyeliminowaniu długu technicznego związanego ze zmieniającymi się wymaganiami.

Podczas gdy awatary generowane przez sztuczną inteligencję Synthesia znacznie obniżają koszty produkcji wideo, pojawiły się obawy dotyczące potencjalnego niewłaściwego wykorzystania tej technologii do tworzenia deepfake'ów. Filmy generowane przez sztuczną inteligencję mogą zastąpić podobieństwo osoby w istniejącym filmie, prowadząc do dezinformacji lub manipulacji. Synthesia była w przeszłości nadużywana do tworzenia propagandy i fałszywych wiadomości.

Aby rozwiać te obawy, Synthesia weryfikuje swoich klientów, ich skrypty i wymaga zgody osób przed syntezą ich wyglądu. Konta, które naruszyły warunki korzystania z usług firmy, które zakazują wykorzystywania jej technologii do treści politycznych, seksualnych, osobistych, przestępczych i dyskryminujących, są zawieszane przez zespół ds. dezinformacji.

Inwestycja z serii C zostanie wykorzystana do ulepszenia awatarów Synthesia i uczynienia jej platformy szybszą i bardziej opartą na współpracy. W miarę dalszego doskonalenia awatarów opartych na sztucznej inteligencji, mają one zapewniać bardziej spersonalizowane doświadczenia cyfrowe w różnych zastosowaniach, takich jak marketing i szkolenia.