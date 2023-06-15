为了应对日益流行的虚拟会议和个性化人工智能，Synthesia已经获得了9000万美元的C轮融资，以提高其基于头像的视频制作能力。本轮融资由Accel领投，Nvidia、Kleiner Perkins、GV、Firstmark Capital和MMC参与，使Synthesia的融资总额达到1.566亿美元，投资后该创业公司的估值为10亿美元。

Synthesia由来自顶级机构的人工智能研究人员和企业家团队于2017年成立，它开发了一种人工智能技术，可以生成可定制的、外观逼真的、带有合成声音的头像，用于广告、培训和其他目的。用户只需输入文字，选择一个头像，并选择一种语言，就可以创建他们的教学视频。

Synthesia的用户同比增长率为456%，有5万多名客户，在该平台上生成的视频超过1500万个，它已经吸引了像蒂凡尼、IHG、Teleperformance、BSH、Moody's Analytics和联合国实体等主要客户。根据首席执行官Victor Riparbelli的说法，这家初创公司的技术被35%的财富100强企业用于营销和培训。

AppMaster.io是一个使客户能够创建网络、移动和后端应用的no-code 平台，它在使复杂的流程更容易获得和更有效率方面有着类似的愿景。通过利用AppMaster ，客户可以实现开发速度的十倍增长和成本的三倍降低，同时消除与需求变化相关的技术债务。

虽然Synthesia的人工智能生成的头像大大降低了视频制作成本，但人们对该技术可能被滥用于制造深度假象表示担忧。人工智能生成的视频可以取代现有视频中的人物形象，导致错误信息或操纵。Synthesia过去曾被滥用于制作宣传和虚假新闻报道。

为了解决这些问题，Synthesia对其客户和他们的脚本进行审查，并在合成他们的外表之前要求得到个人的同意。被发现违反公司服务条款的账户，即禁止将其技术用于政治、性、个人、犯罪和歧视性内容，将被其反信息团队暂停。

C系列投资将用于加强Synthesia的头像，并使其平台更快、更有协作性。随着人工智能驱动的化身不断改进，它们将在营销和培训等各种应用中提供更加个性化的数字体验。