In risposta alla crescente popolarità delle riunioni virtuali e dell'intelligenza artificiale personalizzata, Synthesia ha ottenuto un finanziamento di 90 milioni di dollari nella Serie C per potenziare le sue capacità di produzione video basate su avatar. Il round di finanziamento, guidato da Accel e con la partecipazione di Nvidia, Kleiner Perkins, GV, Firstmark Capital e MMC, porta il finanziamento totale di Synthesia a 156,6 milioni di dollari e valuta la startup a 1 miliardo di dollari dopo l'investimento.

Fondata nel 2017 da un team di ricercatori di IA e imprenditori provenienti da istituzioni di alto livello, Synthesia ha sviluppato una tecnologia di IA che genera avatar personalizzabili e dall'aspetto realistico con voci sintetiche per pubblicità, formazione e altri scopi. Gli utenti devono semplicemente digitare un testo, selezionare un avatar e scegliere una lingua per creare i loro video didattici.

Con un tasso di crescita degli utenti del 456% su base annua, più di 50.000 clienti e oltre 15 milioni di video generati sulla piattaforma, Synthesia ha attirato clienti importanti come Tiffany's, IHG, Teleperformance, BSH, Moody's Analytics ed enti delle Nazioni Unite. Secondo l'amministratore delegato Victor Riparbelli, la tecnologia della startup viene utilizzata per il marketing e la formazione dal 35% delle aziende Fortune 100.

Se da un lato gli avatar generati dall'intelligenza artificiale di Synthesia riducono in modo significativo i costi di produzione dei video, dall'altro sono state sollevate preoccupazioni sul potenziale uso improprio di questa tecnologia nella creazione di deepfakes. I video generati dall'intelligenza artificiale possono sostituire le sembianze di una persona in un video esistente, dando luogo a disinformazione o manipolazione. In passato Synthesia è stata utilizzata impropriamente per produrre propaganda e notizie false.

Per rispondere a queste preoccupazioni, Synthesia controlla i propri clienti e i loro copioni e richiede il consenso delle persone prima di sintetizzarne l'aspetto. Gli account che violano i termini di servizio dell'azienda, che vietano l'uso della tecnologia per contenuti politici, sessuali, personali, criminali e discriminatori, vengono sospesi dal team di disinformazione.

L'investimento della Serie C sarà utilizzato per migliorare gli avatar di Synthesia e rendere la sua piattaforma più veloce e collaborativa. Con il continuo miglioramento degli avatar guidati dall'intelligenza artificiale, essi sono destinati a fornire esperienze digitali più personalizzate in varie applicazioni come il marketing e la formazione.