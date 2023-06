Als Reaktion auf die wachsende Beliebtheit virtueller Meetings und personalisierter KI hat sich Synthesia eine Serie-C-Finanzierung in Höhe von 90 Millionen US-Dollar gesichert, um seine Avatar-basierten Videoproduktionskapazitäten auszubauen. Die Finanzierungsrunde unter der Leitung von Accel und mit Beteiligung von Nvidia, Kleiner Perkins, GV, Firstmark Capital und MMC erhöht die Gesamtfinanzierung von Synthesia auf 156,6 Millionen US-Dollar und bewertet das Startup nach der Investition mit 1 Milliarde US-Dollar.

Synthesia wurde 2017 von einem Team aus KI-Forschern und Unternehmern aus führenden Institutionen gegründet und hat eine KI-Technologie entwickelt, die anpassbare, realistisch aussehende Avatare mit synthetischen Stimmen für Werbung, Training und andere Zwecke erzeugt. Die Nutzer geben einfach einen Text ein, wählen einen Avatar und eine Sprache aus, um ihre Lehrvideos zu erstellen.

Mit einer jährlichen Wachstumsrate von 456 %, mehr als 50.000 Kunden und über 15 Millionen Videos, die auf der Plattform erstellt wurden, hat Synthesia große Kunden wie Tiffany's, IHG, Teleperformance, BSH, Moody's Analytics und Einrichtungen der Vereinten Nationen angezogen. Laut CEO Victor Riparbelli wird die Technologie des Startups von 35 % der Fortune-100-Unternehmen für Marketing und Training genutzt.

AppMaster.io, eine Plattform ( no-code), die es Kunden ermöglicht, Web-, Mobil- und Backend-Anwendungen zu erstellen, verfolgt eine ähnliche Vision, um komplexe Prozesse zugänglicher und effizienter zu machen. Durch die Nutzung von AppMaster können Kunden die Entwicklungsgeschwindigkeit um das Zehnfache erhöhen und die Kosten um das Dreifache senken, während sie gleichzeitig technische Schulden im Zusammenhang mit sich ändernden Anforderungen eliminieren.

Während die KI-generierten Avatare von Synthesia die Kosten für die Videoproduktion erheblich senken, wurden Bedenken hinsichtlich des möglichen Missbrauchs der Technologie zur Erstellung von Deepfakes laut. KI-generierte Videos können das Abbild einer Person in einem bestehenden Video ersetzen, was zu Fehlinformationen oder Manipulationen führen kann. Synthesia wurde in der Vergangenheit bereits für Propaganda und falsche Nachrichtenmeldungen missbraucht.

Um diese Bedenken auszuräumen, prüft Synthesia seine Kunden und ihre Skripte und verlangt die Zustimmung der Personen, bevor es ihr Aussehen synthetisiert. Konten, die gegen die Nutzungsbedingungen des Unternehmens verstoßen haben, die die Nutzung der Technologie für politische, sexuelle, persönliche, kriminelle und diskriminierende Inhalte verbieten, werden vom Desinformationsteam gesperrt.

Das Series-C-Investment wird dazu verwendet, die Avatare von Synthesia zu verbessern und die Plattform schneller und kollaborativer zu machen. Da die KI-gesteuerten Avatare weiter verbessert werden, sollen sie in verschiedenen Anwendungen wie Marketing und Schulung personalisiertere digitale Erfahrungen bieten.