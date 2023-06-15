Sanal toplantıların ve kişiselleştirilmiş yapay zekanın artan popülaritesine yanıt olarak Synthesia, avatar tabanlı video prodüksiyon yeteneklerini artırmak için 90 milyon dolarlık C Serisi finansman sağladı. Accel liderliğindeki ve Nvidia, Kleiner Perkins, GV, Firstmark Capital ve MMC'nin katılımıyla gerçekleştirilen finansman turu, Synthesia'nın toplam finansmanını 156,6 milyon dolara çıkarıyor ve yatırımın ardından girişime 1 milyar dolar değer biçiyor.

2017 yılında yapay zeka araştırmacıları ve en iyi kurumlardan girişimcilerden oluşan bir ekip tarafından kurulan Synthesia, reklam, eğitim ve diğer amaçlar için sentetik seslerle özelleştirilebilir, gerçekçi görünümlü avatarlar üreten bir yapay zeka teknolojisi geliştirdi. Kullanıcıların eğitici videolarını oluşturmak için metni yazmaları, bir avatar seçmeleri ve bir dil seçmeleri yeterlidir.

Yıldan yıla %456'lık kullanıcı büyüme oranı, 50.000'den fazla müşteri ve platformda oluşturulan 15 milyondan fazla video ile Synthesia, Tiffany's, IHG, Teleperformance, BSH, Moody's Analytics ve Birleşmiş Milletler kuruluşları gibi büyük müşterilerin ilgisini çekti. . CEO Victor Riparbelli'ye göre girişimin teknolojisi, Fortune 100 şirketlerinin %35'i tarafından pazarlama ve eğitim için kullanılıyor.

Müşterilerin web, mobil ve arka uç uygulamaları oluşturmasını sağlayan no-code bir platform olan AppMaster.io , karmaşık süreçleri daha erişilebilir ve verimli hale getirme konusunda benzer bir vizyonu paylaşıyor. Müşteriler, AppMaster yararlanarak, değişen gereksinimlerle ilişkili teknik borçları ortadan kaldırırken, geliştirme hızında on kat artış ve üç kat maliyet düşüşü elde edebilir.

Synthesia'nın yapay zeka tarafından oluşturulan avatarları, video prodüksiyon maliyetlerini önemli ölçüde azaltırken, teknolojinin derin sahte görüntüler oluşturmada olası kötüye kullanımı konusunda endişeler dile getirildi. Yapay zeka tarafından oluşturulan videolar, mevcut bir videodaki bir kişinin benzerliğinin yerini alabilir, bu da yanlış bilgilendirmeye veya manipülasyona yol açar. Synthesia, geçmişte propaganda ve yanlış haber raporları üretmek için kötüye kullanıldı.

Synthesia, bu endişeleri gidermek için müşterilerini, senaryolarını inceler ve görünümlerini sentezlemeden önce bireylerin onayını ister. Şirketin teknolojisinin siyasi, cinsel, kişisel, cezai ve ayrımcı içerik için kullanılmasını yasaklayan hizmet şartlarını ihlal ettiği tespit edilen hesaplar, şirketin dezenformasyon ekibi tarafından askıya alınır.

C Serisi yatırımı, Synthesia'nın avatarlarını geliştirmek ve platformunu daha hızlı ve daha işbirlikçi hale getirmek için kullanılacak. AI güdümlü avatarlar gelişmeye devam ettikçe, pazarlama ve eğitim gibi çeşitli uygulamalarda daha kişiselleştirilmiş dijital deneyimler sunmaya hazırlanıyor.