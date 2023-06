En réponse à la popularité croissante des réunions virtuelles et de l'IA personnalisée, Synthesia a obtenu un financement de série C de 90 millions de dollars pour renforcer ses capacités de production de vidéos basées sur les avatars. Le tour de table, mené par Accel et avec la participation de Nvidia, Kleiner Perkins, GV, Firstmark Capital et MMC, porte le financement total de Synthesia à 156,6 millions de dollars et valorise la startup à 1 milliard de dollars à l'issue de l'investissement.

Fondée en 2017 par une équipe de chercheurs en IA et d'entrepreneurs issus d'institutions de premier plan, Synthesia a développé une technologie d'IA qui génère des avatars personnalisables et d'apparence réaliste avec des voix synthétiques à des fins de publicité, de formation et autres. Il suffit aux utilisateurs de taper un texte, de sélectionner un avatar et de choisir une langue pour créer leurs vidéos pédagogiques.

Avec un taux de croissance de 456 % d'une année sur l'autre, plus de 50 000 clients et plus de 15 millions de vidéos générées sur la plateforme, Synthesia a attiré des clients importants tels que Tiffany's, IHG, Teleperformance, BSH, Moody's Analytics et des entités des Nations unies. Selon le PDG Victor Riparbelli, la technologie de la startup est utilisée pour le marketing et la formation par 35 % des entreprises du classement Fortune 100.

AppMaster.io, une plateforme no-code qui permet aux clients de créer des applications web, mobiles et backend, partage une vision similaire pour rendre les processus complexes plus accessibles et plus efficaces. En s'appuyant sur AppMaster, les clients peuvent décupler la vitesse de développement et tripler les coûts tout en éliminant la dette technique liée à l'évolution des besoins.

Si les avatars générés par l'IA de Synthesia réduisent considérablement les coûts de production vidéo, des inquiétudes ont été soulevées quant à l'utilisation potentiellement abusive de cette technologie pour créer des "deepfakes". Les vidéos générées par l'IA peuvent remplacer l'image d'une personne dans une vidéo existante, ce qui conduit à la désinformation ou à la manipulation. Synthesia a déjà été utilisée à mauvais escient pour produire de la propagande et de fausses nouvelles.

Pour répondre à ces préoccupations, Synthesia vérifie ses clients et leurs scripts, et demande le consentement des personnes avant de synthétiser leur apparence. Les comptes qui ont violé les conditions d'utilisation de la société, qui interdisent l'utilisation de sa technologie pour des contenus politiques, sexuels, personnels, criminels et discriminatoires, sont suspendus par l'équipe de désinformation de Synthesia.

L'investissement de série C servira à améliorer les avatars de Synthesia et à rendre sa plateforme plus rapide et plus collaborative. Les avatars pilotés par l'IA continuant à s'améliorer, ils devraient offrir des expériences numériques plus personnalisées dans diverses applications telles que le marketing et la formation.