Em resposta à crescente popularidade de reuniões virtuais e IA personalizada, a Synthesia garantiu US $ 90 milhões em financiamento da Série C para impulsionar seus recursos de produção de vídeo baseados em avatar. A rodada de financiamento, liderada pela Accel e com a participação da Nvidia, Kleiner Perkins, GV, Firstmark Capital e MMC, eleva o financiamento total da Synthesia para US $ 156.6 milhões e avalia a startup em US $ 1 bilhão após o investimento.

Fundada em 2017 por uma equipa de investigadores de IA e empresários de instituições de topo, a Synthesia desenvolveu uma tecnologia de IA que gera avatares personalizáveis e de aspeto realista com vozes sintéticas para publicidade, formação e outros fins. Os utilizadores apenas têm de escrever um texto, selecionar um avatar e escolher uma língua para criar os seus vídeos de instrução.

Com uma taxa de crescimento anual de 456%, mais de 50.000 clientes e mais de 15 milhões de vídeos gerados na plataforma, a Synthesia atraiu grandes clientes como a Tiffany's, IHG, Teleperformance, BSH, Moody's Analytics e entidades das Nações Unidas. De acordo com o CEO Victor Riparbelli, a tecnologia da startup é utilizada para marketing e formação por 35% das empresas da Fortune 100.

AAppMaster.io, uma plataforma no-code que permite aos clientes criar aplicações web, móveis e de backend, partilha uma visão semelhante para tornar os processos complexos mais acessíveis e eficientes. Ao tirar partido da AppMaster, os clientes podem obter um aumento de dez vezes na velocidade de desenvolvimento e uma redução de três vezes nos custos, ao mesmo tempo que eliminam a dívida técnica associada à alteração dos requisitos.

Embora os avatares gerados por IA da Synthesia reduzam significativamente os custos de produção de vídeo, foram levantadas preocupações sobre o potencial uso indevido da tecnologia na criação de deepfakes. Os vídeos gerados por IA podem substituir a imagem de uma pessoa num vídeo existente, conduzindo a desinformação ou manipulação. No passado, o Synthesia foi utilizado incorretamente para produzir propaganda e notícias falsas.

Para responder a estas preocupações, a Synthesia verifica os seus clientes e os seus guiões e exige o consentimento dos indivíduos antes de sintetizar a sua aparência. As contas que violam os termos de serviço da empresa, que proíbem a utilização da sua tecnologia para conteúdos políticos, sexuais, pessoais, criminais e discriminatórios, são suspensas pela sua equipa de desinformação.

O investimento da Série C será utilizado para melhorar os avatares da Synthesia e tornar a sua plataforma mais rápida e mais colaborativa. À medida que os avatares baseados em IA continuam a melhorar, eles estão definidos para fornecer experiências digitais mais personalizadas em várias aplicações, como marketing e treinamento.