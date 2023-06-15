استجابة للشهرة المتزايدة للاجتماعات الافتراضية والذكاء الاصطناعي المخصص ، حصلت Synthesia على تمويل بقيمة 90 مليون دولار من السلسلة C لتعزيز قدرات إنتاج الفيديو القائمة على الصورة الرمزية. جولة التمويل ، بقيادة Accel وبمشاركة من Nvidia و Kleiner Perkins و GV و Firstmark Capital و MMC ، يصل إجمالي تمويل Synthesia إلى 156.6 مليون دولار وتقدر الشركة الناشئة بمبلغ 1 مليار دولار بعد الاستثمار.

تأسست في عام 2017 من قبل فريق من الباحثين في مجال الذكاء الاصطناعي ورجال الأعمال من أفضل المؤسسات ، وقد طورت Synthesia تقنية ذكاء اصطناعي تنتج صورًا رمزية قابلة للتخصيص وذات مظهر واقعي مع أصوات اصطناعية للإعلان والتدريب وأغراض أخرى. يقوم المستخدمون ببساطة بكتابة نص وتحديد صورة رمزية واختيار لغة لإنشاء مقاطع الفيديو التعليمية الخاصة بهم.

مع معدل نمو مستخدم سنوي يبلغ 456٪ ، وأكثر من 50000 عميل ، وأكثر من 15 مليون مقطع فيديو تم إنشاؤه على المنصة ، اجتذبت Synthesia عملاء رئيسيين مثل Tiffany's و IHG و Teleperformance و BSH و Moody's Analytics وكيانات الأمم المتحدة . وفقًا للمدير التنفيذي فيكتور ريباربيلي ، تُستخدم تقنية الشركة الناشئة للتسويق والتدريب بنسبة 35٪ من شركات Fortune 100.

AppMaster.io ، وهو نظام no-code يمكّن العملاء من إنشاء تطبيقات الويب والجوّال والخلفية ، يشارك رؤية مماثلة لجعل العمليات المعقدة أكثر سهولة وفعالية. من خلال الاستفادة من AppMaster ، يمكن للعملاء تحقيق زيادة في سرعة التطوير بمقدار عشرة أضعاف وخفض التكلفة بمقدار ثلاثة أضعاف مع التخلص من الديون الفنية المرتبطة بالمتطلبات المتغيرة.

في حين أن الصور الرمزية التي تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي من Synthesia تقلل بشكل كبير من تكاليف إنتاج الفيديو ، فقد أثيرت مخاوف بشأن إساءة استخدام التكنولوجيا المحتملة في إنشاء مقاطع فيديو مزيفة. يمكن أن تحل مقاطع الفيديو التي يتم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي محل صورة الشخص في مقطع فيديو موجود ، مما يؤدي إلى التضليل أو التلاعب. لقد أسيء استخدام Synthesia لإنتاج دعاية وتقارير إخبارية كاذبة في الماضي.

لمعالجة هذه المخاوف ، تقوم Synthesia بفحص عملائها ونصوصهم وتتطلب موافقة من الأفراد قبل تجميع مظهرهم. تم تعليق الحسابات التي تبين أنها انتهكت شروط خدمة الشركة ، والتي تحظر استخدام التكنولوجيا الخاصة بها للمحتوى السياسي والجنسي والشخصي والجنائي والتمييزي ، من قبل فريق المعلومات المضللة.

سيتم استخدام استثمار السلسلة C لتحسين صور Synthesia وجعل نظامها الأساسي أسرع وأكثر تعاونًا. مع استمرار تحسن الصور الرمزية التي يحركها الذكاء الاصطناعي ، فقد تم إعدادها لتقديم تجارب رقمية أكثر تخصيصًا في تطبيقات مختلفة مثل التسويق والتدريب.