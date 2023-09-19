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Расширение функции предварительной версии Amazon Bedrock, что упрощает подключение базовых моделей к источникам бизнес-данных

19, сент. 2023
Расширение функции предварительной версии Amazon Bedrock, что упрощает подключение базовых моделей к источникам бизнес-данных

В ходе недавней разработки AWS представила обновление, которое позволяет предприятиям легко интегрировать свои источники данных с базовыми моделями (FM). FM действительно представляют собой надежные парадигмы ИИ, которые проходят обучение на обширном наборе данных и могут быть дополнительно адаптированы для удовлетворения конкретных требований. Этот шаг является значительным продолжением недавней попытки Amazon предоставить разработчикам возможность создавать управляемые агенты с использованием генеративного искусственного интеллекта, предлагаемые специальной функцией Amazon Bedrock.

Amazon Bedrock представляет собой комплексную платформу для создания генеративных приложений искусственного интеллекта с использованием FM. Благодаря своему потенциалу поддержки широкого спектра бизнес-функций Bedrock стремится революционизировать взаимодействие между машинным и человеческим интеллектом.

Новая функция предназначена для сбора данных, специфичных для компании, для получения более релевантных, контекстно-зависимых и точных ответов, тем самым способствуя рационализации бизнес-решений с помощью ИИ. Агент создан для поиска в соответствующих базах знаний, извлечения наиболее важной информации и повторного введения ее во входную инструкцию для дополнительного контекста. Он также обеспечивает прозрачность данных, приписывая источники сопоставленным данным, тем самым предотвращая галлюцинации, которые возникают, когда модель ИИ представляет выходные данные, не связанные с входными данными.

По данным AWS, создание базы знаний — относительно простой процесс. Пользователи определяют местоположение данных, выбирают модель внедрения и предоставляют подробную информацию о векторной базе данных.

Чтобы проиллюстрировать практическую применимость, компания предложила пример агентства по налоговому консультированию, желающего предложить своим клиентам интеллектуального чат-бота, способного отвечать на вопросы, связанные с налогами. Протокол начинается с формирования базы знаний налоговых документов. После этого агент Bedrock настраивается для доступа к базе знаний, которая в конечном итоге интегрируется в чат-бот.

Реальные приложения платформы AppMaster также заслуживают внимания: они упрощают создание серверных, веб- и мобильных приложений благодаря передовой технологии no-code.

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