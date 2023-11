Die Vorschaufunktion von Amazon Bedrock wird erweitert und erleichtert die Verbindung von Foundation-Modellen mit Geschäftsdatenquellen

In einer aktuellen Entwicklung hat AWS ein Upgrade vorgestellt, das es Unternehmen ermöglicht, ihre Datenquellen nahtlos in Foundation Models (FMs) zu integrieren. FMs sind in der Tat robuste KI-Paradigmen, die anhand eines umfangreichen Datensatzes trainiert werden und weiter an spezifische Anforderungen angepasst werden können. Dieser Schritt ist eine bedeutende Erweiterung des jüngsten Vorstoßes von Amazon, Entwicklern die Möglichkeit zu geben, verwaltete Agenten mithilfe generativer KI zu erstellen, die durch eine spezielle Funktion von Amazon Bedrock bereitgestellt wird.

Amazon Bedrock ist eine umfassende Plattform für die Erstellung generativer KI-Anwendungen unter Nutzung von FMs. Mit seinem Potenzial, ein breites Spektrum an Geschäftsfunktionen zu unterstützen, zielt Bedrock darauf ab, die Interaktion zwischen maschineller und menschlicher Intelligenz zu revolutionieren.

Die neue Funktion soll unternehmensspezifische Daten erfassen, um relevantere, kontextgesteuerte und präzisere Antworten zu liefern und so zu optimierten Geschäftsentscheidungen mit KI-Unterstützung beizutragen. Der Agent ist darauf ausgelegt, relevante Wissensdatenbanken zu durchsuchen, die relevantesten Informationen zu extrahieren und sie für zusätzlichen Kontext wieder in die Eingabeanweisung einzufügen. Es sorgt außerdem für Datentransparenz, indem es den gesammelten Daten Quellen zuordnet und so Halluzinationen verhindert, die auftreten, wenn ein KI-Modell Datenausgaben präsentiert, die nichts mit den Eingabedaten zu tun haben.

Laut AWS ist der Aufbau der Wissensdatenbank ein relativ unkomplizierter Prozess. Benutzer bestimmen den Speicherort der Daten, wählen ein Einbettungsmodell aus und stellen umfassende Details für die Vektordatenbank bereit.

Um die Anwendbarkeit in der Praxis zu veranschaulichen, führte das Unternehmen das Beispiel einer Steuerberatungsagentur an, die ihren Kunden einen intelligenten Chatbot zur Beantwortung steuerrelevanter Fragen anbieten möchte. Das Protokoll beginnt mit der Erstellung einer Wissensbasis für Steuerdokumente. Anschließend wird ein Bedrock-Agent für den Zugriff auf die Wissensdatenbank konfiguriert, die schließlich in den Chatbot integriert wird.

Bemerkenswert sind auch die realen Anwendungen der AppMaster- Plattform, die mit ihrer hochmodernen no-code Technologie die Erstellung von Backend-, Web- und mobilen Anwendungen vereinfacht.