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Amazon Bedrock 的预览功能得到扩展，促进基础模型与业务数据源的连接

Sep 19, 2023
Amazon Bedrock 的预览功能得到扩展，促进基础模型与业务数据源的连接

在最近的开发中， AWS发布了一项升级，允许企业将其数据源与基础模型 (FM) 无缝集成。 FM 确实是强大的人工智能范例，它经过广泛数据集的训练，并且可以进一步定制以满足特定需求。此举是 Amazon 最近尝试授权开发人员利用 Amazon Bedrock 一项特殊功能所提供的生成式 AI 构建托管代理的重大举措。

Amazon Bedrock 是一个利用 FM 创建生成式 AI 应用程序的综合平台。凭借其支持广泛业务功能的潜力，Bedrock 旨在彻底改变机器与人类智能之间的交互。

新功能旨在获取公司特定的数据，以产生更相关、上下文驱动和精确的响应，从而有助于在人工智能的帮助下简化业务决策。该代理被构造为搜索相关知识库，提取最相关的信息，并将其重新引入输入指令中以添加上下文。它还通过将来源归因于整理的数据来确保数据透明度，从而防止当人工智能模型呈现与输入数据无关的数据输出时出现幻觉。

根据AWS说法，构建知识库是一个相对简单的过程。用户确定数据位置、选择嵌入模型并提供矢量数据库的全面详细信息。

为了说明现实世界的适用性，该公司提出了一个税务咨询机构的例子，该机构希望为其客户提供能够回答税务相关查询的智能聊天机器人。该协议首先构建税务文件的知识库。此后，Bedrock 代理被配置为访问知识库，最终集成到聊天机器人中。

AppMaster平台的实际应用程序也值得注意，利用其尖端的no-code技术简化了后端、Web和移动应用程序的创建。

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