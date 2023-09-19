Amazon Bedrock'un Önizleme Özelliği Genişleyerek Temel Modellerin İş Veri Kaynaklarına Bağlanmasını Kolaylaştırıyor

Yakın zamanda gerçekleşen bir gelişmede AWS, işletmelerin veri kaynaklarını temel modellerle (FM'ler) sorunsuz bir şekilde entegre etmelerine olanak tanıyan bir yükseltmeyi ortaya çıkardı. FM'ler gerçekten de kapsamlı bir veri seti üzerinde eğitime tabi tutulan ve belirli talepleri karşılamak üzere daha da özelleştirilebilen güçlü yapay zeka paradigmalarıdır. Bu hamle, Amazon'un geliştiricilere, Amazon Bedrock'un özel bir özelliği tarafından sunulan üretken yapay zekayı kullanarak yönetilen aracılar oluşturma yetkisi verme yönündeki son girişiminin önemli bir uzantısıdır.

Amazon Bedrock, FM'lerden yararlanan üretken yapay zeka uygulamalarının oluşturulmasına yönelik kapsamlı bir platform anlamına gelir. Bedrock, çok çeşitli iş fonksiyonlarını destekleme potansiyeliyle, makine ve insan zekaları arasındaki etkileşimde devrim yaratmayı hedefliyor.

Yeni özellik, daha alakalı, bağlam odaklı ve kesin yanıtlar sağlamak için şirkete özel verileri listelemek ve böylece yapay zekanın yardımıyla kolaylaştırılmış iş kararlarına katkıda bulunmak üzere tasarlandı. Aracı, ilgili bilgi tabanlarını araştırmak, en uygun bilgiyi çıkarmak ve daha fazla bağlam için onu giriş talimatına yeniden eklemek üzere üretilmiştir. Ayrıca, kaynakları derlenen verilere atfederek veri şeffaflığını da sağlar, böylece bir yapay zeka modelinin girdi verileriyle ilgisi olmayan veri çıktıları sunduğunda ortaya çıkan halüsinasyonları önler.

AWS göre bilgi tabanını oluşturmak nispeten basit bir süreçtir. Kullanıcılar veri konumunu belirler, bir yerleştirme modeli seçer ve vektör veritabanı için kapsamlı ayrıntılar sağlar.

Şirket, gerçek dünyaya uygulanabilirliğini göstermek için, müşterilerine vergiyle ilgili soruları yanıtlayabilen akıllı bir sohbet robotu sunmak isteyen bir vergi danışmanlık kurumu örneğini önerdi. Protokol, vergi belgelerinin bilgi tabanının oluşturulmasıyla başlar. Daha sonra bir Bedrock aracısı, sonunda sohbet robotuna entegre edilen bilgi tabanına erişecek şekilde yapılandırılır.

AppMaster platformunun gerçek dünya uygulamaları da dikkat çekici olup, son teknoloji no-code teknolojisiyle arka uç, web ve mobil uygulamaların oluşturulmasını kolaylaştırmaktadır.