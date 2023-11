Rozszerza się funkcja podglądu Amazon Bedrock, ułatwiając łączenie modeli podstawowych ze źródłami danych biznesowych

W ramach niedawnego rozwoju AWS ujawnił aktualizację, która umożliwia firmom bezproblemową integrację źródeł danych z modelami podstawowymi (FM). FM to rzeczywiście solidne paradygmaty sztucznej inteligencji, które podlegają szkoleniu na obszernym zestawie danych i można je dalej dostosowywać w celu spełnienia określonych wymagań. Posunięcie to stanowi znaczące rozszerzenie niedawnego podejścia firmy Amazon do umożliwienia programistom tworzenia zarządzanych agentów z wykorzystaniem generatywnej sztucznej inteligencji, oferowanej przez specjalną funkcję Amazon Bedrock.

Amazon Bedrock to kompleksowa platforma do tworzenia generatywnych aplikacji AI wykorzystujących FM. Dzięki swojemu potencjałowi do wspierania szerokiego spektrum funkcji biznesowych Bedrock ma na celu zrewolucjonizowanie interakcji pomiędzy inteligencją maszynową i ludzką.

Nowa funkcja ma na celu pozyskiwanie danych specyficznych dla firmy w celu uzyskania bardziej trafnych, kontekstowych i precyzyjnych odpowiedzi, przyczyniając się w ten sposób do usprawnienia decyzji biznesowych wspomaganych przez sztuczną inteligencję. Agent jest tworzony w celu przeszukiwania odpowiednich baz wiedzy, wydobywania najbardziej istotnych informacji i ponownego wprowadzania ich do instrukcji wejściowej w celu uzyskania dodatkowego kontekstu. Zapewnia także przejrzystość danych, przypisując źródła zebranym danym, zapobiegając w ten sposób halucynacjom, które pojawiają się, gdy model sztucznej inteligencji przedstawia dane wyjściowe niezwiązane z danymi wejściowymi.

Według AWS budowanie bazy wiedzy jest procesem stosunkowo prostym. Użytkownicy określają lokalizację danych, wybierają model osadzania i dostarczają wyczerpujących szczegółów do wektorowej bazy danych.

Aby zilustrować możliwość zastosowania w praktyce, firma zaproponowała przykład agencji doradztwa podatkowego, która chce zaoferować swoim klientom inteligentnego chatbota zdolnego odpowiadać na zapytania podatkowe. Protokół rozpoczyna się od stworzenia bazy wiedzy o dokumentach podatkowych. Następnie agent Bedrock jest konfigurowany tak, aby uzyskać dostęp do bazy wiedzy, która ostatecznie jest integrowana z chatbotem.

