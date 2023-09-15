OAuth, что означает «Открытая авторизация», представляет собой протокол авторизации с открытым стандартом, который позволяет клиентским приложениям безопасно получать доступ к защищенным ресурсам от имени пользователей, не требуя от них делиться своими учетными данными с этими приложениями. OAuth широко применяется во многих отраслях промышленности — от социальных сетей и веб-сайтов электронной коммерции до платформ облачного хранения и корпоративных приложений — благодаря своей гибкости, совместимости и надежным механизмам безопасности.

В контексте разработки веб-сайтов OAuth предоставляет разработчикам надежную основу для создания и управления безопасными соединениями между их приложениями и внешними сервисами. Это значительно упрощает процесс реализации механизмов аутентификации и авторизации, экономит время и усилия разработчиков, обеспечивая при этом конфиденциальность пользователей и безопасность данных.

OAuth со временем претерпел множество изменений, и самой последней версией является OAuth 2.0. Это продукт обширного отраслевого сотрудничества, основанного на комплексном наборе стандартов, руководств и лучших практик, которые направлены на решение широкого спектра вариантов использования и сценариев развертывания.

Ключевые концепции OAuth включают в себя:

Владелец ресурса: пользователь, который владеет и контролирует защищенные ресурсы, обычно представленный учетной записью на платформе поставщика услуг.

пользователь, который владеет и контролирует защищенные ресурсы, обычно представленный учетной записью на платформе поставщика услуг. Клиент: приложение, которое пытается получить доступ к защищенным ресурсам от имени владельца ресурса.

приложение, которое пытается получить доступ к защищенным ресурсам от имени владельца ресурса. Сервер ресурсов: сервер, на котором размещены защищенные ресурсы.

сервер, на котором размещены защищенные ресурсы. Сервер авторизации: сервер, который аутентифицирует владельца ресурса и выдает клиенту токены доступа, позволяющие ему получить доступ к защищенным ресурсам.

сервер, который аутентифицирует владельца ресурса и выдает клиенту токены доступа, позволяющие ему получить доступ к защищенным ресурсам. Токен доступа: строка, представляющая авторизацию, предоставленную клиенту владельцем ресурса. Токены доступа имеют ограниченный срок действия и конкретную область действия. Это означает, что их можно использовать только для определенных действий и в течение определенных периодов времени.

Основное преимущество OAuth заключается в том, что он позволяет владельцам ресурсов предоставлять клиентам доступ к своим защищенным ресурсам, не передавая свои учетные данные (например, имена пользователей и пароли). Это достигается с помощью процесса, известного как «делегированная авторизация», который обычно включает следующие шаги:

Клиент перенаправляет владельца ресурса на сервер авторизации, запрашивая авторизацию для определенных действий или областей. Владелец ресурса проходит аутентификацию на сервере авторизации и утверждает запрос клиента. Сервер авторизации выдает код авторизации, который отправляется обратно клиенту через URI перенаправления. Клиент обменивает код авторизации на токен доступа, отправляя запрос на сервер авторизации. Клиент использует токен доступа для доступа к защищенным ресурсам с сервера ресурсов.

Одной из ключевых особенностей OAuth 2.0 является поддержка нескольких «типов разрешений», адаптированных к различным типам клиентов и вариантам использования. Эти типы грантов определяют конкретные методы, с помощью которых клиенты получают токены доступа, и включают в себя:

Код авторизации: этот тип гранта подходит для веб-приложений и мобильных приложений, которые могут безопасно хранить секреты и обмениваться данными с сервером авторизации по обратному каналу.

этот тип гранта подходит для веб-приложений и мобильных приложений, которые могут безопасно хранить секреты и обмениваться данными с сервером авторизации по обратному каналу. Неявный: предназначен для одностраничных приложений (SPA) и других клиентов на основе пользовательских агентов, которые не могут безопасно хранить секреты и требуют выдачи токенов непосредственно через передний канал.

предназначен для одностраничных приложений (SPA) и других клиентов на основе пользовательских агентов, которые не могут безопасно хранить секреты и требуют выдачи токенов непосредственно через передний канал. Учетные данные пароля владельца ресурса: используются в сценариях, где клиент является доверенным и может безопасно получать и хранить учетные данные владельца ресурса, например в сценариях миграции или со сторонними клиентами.

используются в сценариях, где клиент является доверенным и может безопасно получать и хранить учетные данные владельца ресурса, например в сценариях миграции или со сторонними клиентами. Учетные данные клиента: подходят для межмашинной аутентификации (M2M), когда клиент действует от своего имени, а не от имени конкретного владельца ресурса.

Разработчики, работающие с платформой no-code AppMaster, могут легко интегрировать механизмы аутентификации и авторизации на основе OAuth, используя специальные API-интерфейсы AppMaster и службы аутентификации. Это позволяет им реализовать функцию единого входа (SSO), функции входа в социальные сети или даже устанавливать безопасные соединения со сторонними API и облачными сервисами, поддерживающими OAuth. Кроме того, приложения, созданные с помощью AppMaster создаются с использованием стандартных технологий, таких как Go, Vue3 и Kotlin, что обеспечивает совместимость и взаимодействие с OAuth.

В заключение отметим, что OAuth — это мощный, адаптируемый и широко распространенный протокол авторизации, который предлагает значительные преимущества для разработчиков веб-сайтов, особенно с точки зрения безопасности и простоты интеграции. Используя OAuth, разработчики могут уменьшить свою зависимость от пользовательских и потенциально небезопасных реализаций аутентификации и авторизации, что приведет к созданию более безопасных и защищенных приложений, которые защищают пользовательские данные и обеспечивают соблюдение строгих политик контроля доступа.