В контексте разработки веб-сайтов промежуточное программное обеспечение — это уровень программного обеспечения, который обеспечивает различные важные функции, такие как связь, управление данными, подключение и обработка бизнес-логики, которые действуют как мост между внешними пользовательскими интерфейсами и внутренними системами или базами данных. Промежуточное ПО отвечает за обеспечение беспрепятственного взаимодействия, обеспечение эффективного потока информации между различными компонентами и повышение общей производительности и удобства использования приложений. Промежуточное программное обеспечение имеет решающее значение в современной веб-разработке, особенно для сложных, многоуровневых приложений и систем, требующих надежного управления запросами и ответами, обеспечения стабильности, масштабируемости и безопасности.

Промежуточное программное обеспечение существует в различных формах и удовлетворяет специфическим требованиям веб-разработки, таким как управление данными, кэширование, аутентификация, авторизация, обработка ошибок, ведение журнала и управление сеансами, среди прочего. Решения промежуточного программного обеспечения можно разделить на несколько типов, включая серверы веб-приложений, промежуточное программное обеспечение, ориентированное на сообщения, промежуточное программное обеспечение для интеграции и промежуточное программное обеспечение для процессов. Эти категории предоставляют различные функциональные возможности для веб-приложений в зависимости от их конкретных потребностей и сложности.

Упрощая сложности, связанные с веб-разработкой, промежуточное программное обеспечение помогает разработчикам быстро разрабатывать и развертывать приложения, а также обеспечивать бесперебойную работу взаимосвязанных систем. Промежуточное программное обеспечение значительно улучшает общий жизненный цикл приложения, повышая скорость разработки, сокращая время разработки и обеспечивая плавную интеграцию различных программных компонентов. Архитектуры промежуточного программного обеспечения необходимы для решения проблем использования программного обеспечения в сложных распределенных средах, где множеству подсистем необходимо взаимодействовать и работать вместе, чтобы обеспечить значимый пользовательский опыт.

Серверы веб-приложений представляют собой широко распространенную форму промежуточного программного обеспечения, предоставляющего различные критически важные услуги, такие как обработка соединений, управление памятью и выполнение кода. Серверы веб-приложений упрощают процесс запуска веб-приложений, обеспечивая безопасную и эффективную связь между интерфейсом и сервером. Популярные серверы веб-приложений включают Apache, Nginx, Microsoft IIS и Tomcat.

Промежуточное программное обеспечение, ориентированное на сообщения (MOM), — это еще одна форма промежуточного программного обеспечения, которая обеспечивает асинхронную, разделенную связь между независимыми системами, повышая надежность, гибкость и масштабируемость. MOM поддерживает различные шаблоны обмена сообщениями, такие как публикация/подписка, запрос/ответ и широковещательная рассылка. Ключевые решения MOM включают брокеры сообщений, очереди сообщений и корпоративные сервисные шины (ESB), такие как RabbitMQ, Apache Kafka и ActiveMQ.

Промежуточное программное обеспечение для интеграции, такое как решения для интеграции корпоративных приложений (EAI), играет жизненно важную роль в интеграции гетерогенных систем, включая устаревшие приложения, базы данных и другие сервисы. Решения промежуточного программного обеспечения EAI, такие как IBM WebSphere, MuleSoft и Microsoft BizTalk, позволяют веб-разработчикам подключать различные системы для обмена данными в реальном времени, управления бизнес-процессами и поддержки принятия решений без необходимости внесения значительных изменений в код.

Промежуточное программное обеспечение процессов — это еще один тип промежуточного программного обеспечения, ориентированный на управление распределенными транзакциями, оркестровку сложных процессов и обеспечение плавного потока контроля и состояния между системами для достижения желаемых бизнес-результатов. Решения для управления бизнес-процессами (BPM), такие как Camunda и jBPM, являются примерами промежуточного программного обеспечения процессов.

Являясь мощным инструментом no-code, AppMaster обеспечивает плавное создание серверных, веб- и мобильных приложений, позволяя клиентам визуально создавать модели данных, бизнес-логику, REST API и endpoints WSS. Приложения AppMaster могут работать с любой базой данных, совместимой с PostgreSQL, в качестве основной базы данных, а Go, Vue3, Kotlin и Jetpack Compose или SwiftUI для IOS используются для серверных, веб- и мобильных приложений соответственно. Благодаря серверному подходу AppMaster клиенты могут обновлять пользовательский интерфейс, логику и ключи API мобильных приложений, не отправляя новые версии в App Store и Play Market. Такой подход значительно повышает эффективность разработки приложений, снижает затраты и устраняет техническую задолженность за счет восстановления приложений с нуля при изменении требований.

Промежуточное программное обеспечение играет решающую роль в современной разработке веб-сайтов, улучшая возможности подключения, связи, управления данными, управления процессами и безопасности. Промежуточное ПО позволяет разработчикам улучшить общий жизненный цикл приложений и сосредоточиться на создании надежных, масштабируемых и производительных веб-приложений. В заключение отметим, что промежуточное программное обеспечение является важным уровнем для эффективного функционирования веб-приложений и выступает в качестве посредника, обеспечивающего плавное взаимодействие между интерфейсными и внутренними компонентами.