Стек MEAN (MongoDB, Express.js, Angular, Node.js)

MEAN Stack — это аббревиатура, обозначающая MongoDB, Express.js, Angular и Node.js — четыре ключевые технологии, используемые для создания и развертывания полнофункциональных веб-приложений. Стек MEAN позволяет разработчикам создавать приложения с использованием JavaScript, одного из наиболее широко используемых языков программирования, по всему стеку. Это приводит к плавной интеграции между внешними и внутренними компонентами, максимальной возможности повторного использования кода и оптимизации циклов разработки, тестирования и развертывания.

MongoDB — это документально-ориентированная система управления базами данных NoSQL, которая обеспечивает высокую масштабируемость и повышенную производительность, особенно при обработке большого объема данных. В отличие от традиционных реляционных баз данных, MongoDB хранит данные в гибком формате JSON, называемом BSON, который позволяет хранить сложные структуры данных, такие как массивы и вложенные документы. Это позволяет разработчикам моделировать данные более интуитивно понятным и гибким способом, что приводит к более эффективному процессу разработки.

Express.js — это легкая, быстрая и скромная среда веб-приложений для Node.js, которая упрощает разработку веб-приложений и API. Он построен на основе Node.js и предоставляет минимальный интерфейс для создания веб-приложений, в первую очередь серверных API. Кроме того, Express.js поставляется с надежным набором функций и простыми в использовании модулями промежуточного программного обеспечения, позволяющими быстро и эффективно разрабатывать маршрутизацию, обработку HTTP-запросов и ответов, аутентификацию и многое другое.

Angular — это платформа веб-приложений, разработанная Google, которая позволяет разработчикам создавать масштабируемые, динамические и отзывчивые веб-приложения. Это очень популярное решение для создания одностраничных приложений (SPA) с использованием декларативного подхода с компонентами и шаблонами, которые помогают оптимизировать процесс разработки и тестирования. Встроенная поддержка Angular двусторонней привязки данных, внедрения зависимостей и модульной архитектуры позволяет разработчикам создавать удобный в обслуживании и повторно используемый код для сложных приложений.

Node.js — это кроссплатформенная среда выполнения с открытым исходным кодом, которая позволяет выполнять JavaScript вне веб-браузеров. Используя движок JavaScript V8 от Google, Node.js позволяет разработчикам создавать масштабируемые сетевые приложения, такие как веб-серверы и серверные API, неблокирующимся и управляемым событиями способом. Менеджер пакетов Node.js, npm, предлагает обширный репозиторий повторно используемых модулей, упрощая разработчикам доступ и использование сторонних библиотек, тем самым ускоряя разработку и уменьшая избыточность кода.

В совокупности стек MEAN обеспечивает целостное и мощное решение для разработки веб-приложений за счет использования единого языка программирования JavaScript на всех уровнях. Это приводит к упрощению инструментов и совместной работы, а также к сокращению времени разработки. Более того, использование технологий с полностью открытым исходным кодом способствует формированию сильного сообщества разработчиков, обеспечивая постоянную поддержку и инновации.

В AppMaster мы понимаем важность разработки полнофункциональных веб-приложений и роль, которую MEAN Stack играет в предоставлении эффективных и масштабируемых решений. Являясь ведущей платформой no-code, AppMaster дает клиентам возможность создавать мощные веб-, мобильные и серверные приложения посредством визуального моделирования данных, проектирования пользовательского интерфейса drag-and-drop и комплексной реализации бизнес-логики.

Наша платформа поддерживает широкий спектр систем баз данных, включая Postgre-совместимые базы данных для основного хранилища, и может похвастаться впечатляющей масштабируемостью с помощью серверных приложений без сохранения состояния, созданных с использованием Go (golang). AppMaster также создает приложения с использованием новейших платформ, таких как Vue3 для веб-приложений, Kotlin и Jetpack Compose для Android и SwiftUI для IOS, обеспечивая плавную интеграцию и высочайшую производительность на разных платформах.

Инновационный подход AppMaster к разработке приложений устраняет техническую задолженность, позволяя даже одному разработчику создавать комплексные масштабируемые программные решения без ущерба для качества и производительности. Выбирая AppMaster для разработки своих веб-приложений, вы получаете доступ к эффективному и экономичному решению, которое значительно ускоряет жизненный цикл разработки и удовлетворяет спрос на современные приложения корпоративного уровня.