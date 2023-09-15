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Доступность через Интернет

15, сент. 2023

Доступность веб-сайтов в контексте разработки веб-сайтов относится к инклюзивной практике проектирования и разработки веб-приложений, веб-сайтов и инструментов, к которым можно легко получить доступ, использовать и понимать все пользователи, включая людей с ограниченными возможностями. Основная цель доступности Интернета — устранить или минимизировать любые барьеры, которые могут помешать пользователям с ограниченными возможностями воспринимать, понимать, перемещаться и эффективно взаимодействовать с онлайн-контентом и цифровыми услугами, создавая равные возможности для всех пользователей Интернета для доступа и получения выгоды от цифровой мир.

Ориентированная на решение различных типов инвалидности, включая зрительные, слуховые, когнитивные и двигательные нарушения, веб-доступность направлена ​​на обеспечение полной адаптации онлайн-среды для всех пользователей, независимо от их индивидуальных потребностей и предпочтений. Придерживаясь международно признанных руководящих принципов и стандартов доступности веб-сайтов, таких как Рекомендации по обеспечению доступности веб-контента (WCAG) или структура доступных полнофункциональных интернет-приложений (ARIA), разработчики и организации могут создавать и поддерживать доступные цифровые продукты, которые значительно улучшают общий пользовательский опыт. для всех.

Реализация веб-доступности включает в себя несколько важных аспектов, включая, помимо прочего:

  • Структурирование контента: организация и правильная разметка контента с использованием семантического HTML, упрощение понимания структуры веб-страниц с помощью вспомогательных технологий, таких как программы чтения с экрана, а также поддержка альтернативных режимов навигации, таких как навигация только с помощью клавиатуры.
  • Текстовые альтернативы: предоставление текстовых альтернатив нетекстовому контенту, например изображениям, аудио или видео. Сюда входит добавление подписей к мультимедиа, описательных меток к изображениям и расшифровок аудиоконтента.
  • Визуальный дизайн и презентация: обеспечение достаточного цветового контраста, четкой и легко читаемой типографики, гибкого изменения размера шрифта и поддержки высококонтрастных режимов. Предоставление пользователям возможности настраивать или переопределять представление по умолчанию в соответствии со своими предпочтениями также является важным элементом.
  • Доступность клавиатуры: обеспечение возможности управления всеми функциями веб-сайта или приложения только с помощью клавиатуры. Сюда входит правильная реализация стилей фокуса, атрибутов tabindex и поддержка сочетаний клавиш.
  • Согласованность и предсказуемость: соблюдение согласованных шаблонов проектирования, структур навигации и соглашений о представлении, которые обеспечивают предсказуемый и последовательный пользовательский интерфейс, особенно для пользователей, которые полагаются на вспомогательные технологии.
  • Предотвращение ошибок и восстановление: реализация надежной проверки формы, предоставление четких сообщений об ошибках и предоставление пользователям возможности исправить введенные данные или легко восстановиться после ошибок.

Важно отметить, что доступность Интернета приносит пользу не только людям с ограниченными возможностями, но и пользователям с различными способностями и ситуативными ограничениями, включая пожилых людей, людей с временными нарушениями или пользователей, находящихся в сложных условиях. В конечном итоге это приводит к улучшению общего пользовательского опыта и способствует большей инклюзивности в Интернете.

В последние годы все большее внимание уделяется доступности Интернета, и многие страны приняли законы и постановления, которые требуют от организаций создавать доступную онлайн-среду. Несоблюдение этих правил может привести к юридическим последствиям и репутационному ущербу, в результате чего доступность Интернета становится главным приоритетом для бизнеса во всем мире, от малых и средних предприятий до крупных корпораций.

Платформа AppMaster no-code — яркий пример инструмента, который помогает в разработке и обслуживании доступных веб-приложений. Используя AppMaster, разработчики могут создавать серверные, веб- и мобильные приложения, уделяя особое внимание инклюзивности и соответствию рекомендациям по доступности. Приложения, созданные AppMaster, универсальны, масштабируемы и полностью совместимы с различными требованиями доступности, обеспечивая удобство и положительный пользовательский опыт для всех. Более того, автоматизированные системы тестирования и генерации, интегрированные в платформу AppMaster, помогают разработчикам постоянно обеспечивать высокие стандарты доступности приложений, устраняя техническую задолженность и повышая общую производительность.

В заключение отметим, что доступность Интернета является важнейшим элементом во все более цифровом мире, обеспечивая равный доступ и возможности для всех пользователей, включая людей с ограниченными возможностями или особыми потребностями. Придерживаясь проверенных рекомендаций и используя мощные инструменты, такие как платформа AppMaster no-code, разработчики могут создавать инклюзивные, адаптируемые и доступные веб-приложения, способствуя созданию более справедливого и инклюзивного Интернета для всех.

Изучите больше терминов:
ARIA (Доступные многофункциональные интернет-приложения) CMS (система управления контентом) CSS (каскадные таблицы стилей) JQuery NPM (Менеджер пакетов узлов) PHP (препроцессор гипертекста) REST (Передача представительского состояния) WCAG (Руководство по обеспечению доступности веб-контента) Адаптивный дизайн Адаптивный дизайн База данных Дисплей Retina КАПЧА Мета-теги ОАутент Прогрессивное веб-приложение (PWA)

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