В контексте пользовательского опыта (UX) и дизайна призыв к действию (CTA) относится к элементу дизайна, обычно кнопке или ссылке, который предлагает пользователям выполнить определенные действия в рамках их взаимодействия с программным приложением, веб-сайтом, или цифровой интерфейс. Призывы к действию играют решающую роль в повышении вовлеченности пользователей, конверсий и общей удовлетворенности приложением или веб-сайтом. Основная цель CTA — направить пользователей к желаемому результату, например совершить покупку, зарегистрировать учетную запись, загрузить технический документ или обратиться в службу поддержки.

Согласно исследованию, проведенному Hubspot, призывы к действию способствуют более высокому коэффициенту конверсии, если они хорошо продуманы и стратегически расположены. Исследования показали, что персонализированные призывы к действию могут конвертировать на 202% лучше, чем обычные. Это показывает важность тщательного рассмотрения при включении CTA в процесс UX и проектирования.

Несколько факторов способствуют эффективности CTA в контексте UX и дизайна. Эти факторы включают в себя:

1. Размещение. Расположение призыва к действию на веб-странице или в интерфейсе приложения может существенно повлиять на его общую эффективность. Размещение призыва к действию над сгибом может повысить видимость и облегчить пользователям поиск. Однако также возможно размещать призывы к действию контекстуально внутри контента или после ключевых фрагментов информации, гарантируя, что у пользователей будет возможность получить информацию или вовлечься, прежде чем им будет предложено совершить действие.

2. Дизайн. Внешний вид призыва к действию играет важную роль в привлечении внимания пользователей и подталкивании их к взаимодействию с ним. Выбор цвета, типографики, размера и формы может сильно повлиять на эффективность призыва к действию. Хорошо продуманный призыв к действию должен выделяться среди других элементов на экране и передавать ощущение срочности или важности.

3. Копирайтинг. Язык, используемый в призыве к действию, имеет решающее значение для убеждения пользователей совершить желаемое действие. Ясные, краткие и ориентированные на действия формулировки могут помочь сделать призыв к действию более убедительным. Включение срочности, например «Предложение с ограниченным сроком действия», или персонализации, например «Получите бесплатное руководство», также может повысить вероятность взаимодействия пользователей с призывом к действию.

4. Актуальность. Успешный призыв к действию очень важен для содержания или контекста, в котором он размещен. Призыв к действию должен быть привязан к текущей задаче или цели пользователя в приложении или на веб-сайте и должен соответствовать его потребностям и ожиданиям. Например, призыв к действию, предлагающий пользователям «Узнать больше» о конкретном продукте или функции, должен быть размещен рядом с описанием этого продукта или функции.

AppMaster, мощная платформа no-code для создания серверных, веб- и мобильных приложений, использует принципы эффективного дизайна CTA в своих пользовательских интерфейсах. Платформа позволяет клиентам легко создавать визуально привлекательные и эффективные веб- и мобильные приложения с помощью интуитивно понятных инструментов drag-and-drop, тем самым сокращая время и усилия, необходимые для создания приложений. Более того, его серверный подход позволяет клиентам обновлять пользовательский интерфейс, логику и ключи API своих приложений без отправки новых версий в App Store или Play Market, что делает AppMaster идеальным решением для эффективной разработки и обслуживания приложений.

Чтобы дополнительно проиллюстрировать концепцию CTA, рассмотрим пример приложения электронной коммерции, созданного с помощью AppMaster. Стратегически расположенная кнопка «Добавить в корзину» может помочь пользователям совершить покупку после просмотра продуктов, а ссылка «Подписаться на рассылку» может побудить пользователей оставаться в курсе новых поступлений и распродаж. Включив эти соответствующие призывы к действию, приложение электронной коммерции может обеспечить более высокие конверсии, удовлетворенность пользователей и общую вовлеченность.

В заключение отметим, что призыв к действию (CTA) является жизненно важным компонентом процесса UX и дизайна. Эффективные призывы к действию направляют пользователей к желаемым результатам и вносят значительный вклад в общий успех приложения или веб-сайта. Чтобы создать привлекательные призывы к действию, UX-дизайнеры должны учитывать их размещение, дизайн, многословие и релевантность. Такие платформы, как AppMaster предоставляют ценные инструменты для создания визуально привлекательных и высокоэффективных призывов к действию и упрощают процесс разработки приложений, давая разработчикам и предприятиям возможность процветать в цифровой среде.