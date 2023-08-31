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Призыв к действию (CTA)

31, авг. 2023

В контексте пользовательского опыта (UX) и дизайна призыв к действию (CTA) относится к элементу дизайна, обычно кнопке или ссылке, который предлагает пользователям выполнить определенные действия в рамках их взаимодействия с программным приложением, веб-сайтом, или цифровой интерфейс. Призывы к действию играют решающую роль в повышении вовлеченности пользователей, конверсий и общей удовлетворенности приложением или веб-сайтом. Основная цель CTA — направить пользователей к желаемому результату, например совершить покупку, зарегистрировать учетную запись, загрузить технический документ или обратиться в службу поддержки.

Согласно исследованию, проведенному Hubspot, призывы к действию способствуют более высокому коэффициенту конверсии, если они хорошо продуманы и стратегически расположены. Исследования показали, что персонализированные призывы к действию могут конвертировать на 202% лучше, чем обычные. Это показывает важность тщательного рассмотрения при включении CTA в процесс UX и проектирования.

Несколько факторов способствуют эффективности CTA в контексте UX и дизайна. Эти факторы включают в себя:

1. Размещение. Расположение призыва к действию на веб-странице или в интерфейсе приложения может существенно повлиять на его общую эффективность. Размещение призыва к действию над сгибом может повысить видимость и облегчить пользователям поиск. Однако также возможно размещать призывы к действию контекстуально внутри контента или после ключевых фрагментов информации, гарантируя, что у пользователей будет возможность получить информацию или вовлечься, прежде чем им будет предложено совершить действие.

2. Дизайн. Внешний вид призыва к действию играет важную роль в привлечении внимания пользователей и подталкивании их к взаимодействию с ним. Выбор цвета, типографики, размера и формы может сильно повлиять на эффективность призыва к действию. Хорошо продуманный призыв к действию должен выделяться среди других элементов на экране и передавать ощущение срочности или важности.

3. Копирайтинг. Язык, используемый в призыве к действию, имеет решающее значение для убеждения пользователей совершить желаемое действие. Ясные, краткие и ориентированные на действия формулировки могут помочь сделать призыв к действию более убедительным. Включение срочности, например «Предложение с ограниченным сроком действия», или персонализации, например «Получите бесплатное руководство», также может повысить вероятность взаимодействия пользователей с призывом к действию.

4. Актуальность. Успешный призыв к действию очень важен для содержания или контекста, в котором он размещен. Призыв к действию должен быть привязан к текущей задаче или цели пользователя в приложении или на веб-сайте и должен соответствовать его потребностям и ожиданиям. Например, призыв к действию, предлагающий пользователям «Узнать больше» о конкретном продукте или функции, должен быть размещен рядом с описанием этого продукта или функции.

AppMaster, мощная платформа no-code для создания серверных, веб- и мобильных приложений, использует принципы эффективного дизайна CTA в своих пользовательских интерфейсах. Платформа позволяет клиентам легко создавать визуально привлекательные и эффективные веб- и мобильные приложения с помощью интуитивно понятных инструментов drag-and-drop, тем самым сокращая время и усилия, необходимые для создания приложений. Более того, его серверный подход позволяет клиентам обновлять пользовательский интерфейс, логику и ключи API своих приложений без отправки новых версий в App Store или Play Market, что делает AppMaster идеальным решением для эффективной разработки и обслуживания приложений.

Чтобы дополнительно проиллюстрировать концепцию CTA, рассмотрим пример приложения электронной коммерции, созданного с помощью AppMaster. Стратегически расположенная кнопка «Добавить в корзину» может помочь пользователям совершить покупку после просмотра продуктов, а ссылка «Подписаться на рассылку» может побудить пользователей оставаться в курсе новых поступлений и распродаж. Включив эти соответствующие призывы к действию, приложение электронной коммерции может обеспечить более высокие конверсии, удовлетворенность пользователей и общую вовлеченность.

В заключение отметим, что призыв к действию (CTA) является жизненно важным компонентом процесса UX и дизайна. Эффективные призывы к действию направляют пользователей к желаемым результатам и вносят значительный вклад в общий успех приложения или веб-сайта. Чтобы создать привлекательные призывы к действию, UX-дизайнеры должны учитывать их размещение, дизайн, многословие и релевантность. Такие платформы, как AppMaster предоставляют ценные инструменты для создания визуально привлекательных и высокоэффективных призывов к действию и упрощают процесс разработки приложений, давая разработчикам и предприятиям возможность процветать в цифровой среде.

Изучите больше терминов:
Адаптивный дизайн Дисплей Retina Доступность Доступность Закон Фиттса Интерактивный дизайн (IxD) Карта путешествия Когнитивная нагрузка Макет Масштабируемость Панель управления Поведенческие триггеры Приемочное тестирование пользователей (UAT) Семейства шрифтов Система дизайна Целевая страница

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