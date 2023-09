No contexto da experiência do usuário (UX) e do design, uma frase de chamariz (CTA) refere-se a um elemento de design, normalmente um botão ou link, que solicita aos usuários que executem ações específicas como parte de sua interação com um aplicativo de software, site, ou interface digital. Os CTAs desempenham um papel crucial na promoção do envolvimento do usuário, nas conversões e na satisfação geral com um aplicativo ou site. O objetivo principal de um CTA é orientar os usuários em direção ao resultado desejado, como fazer uma compra, registrar-se em uma conta, baixar um white paper ou entrar em contato com o suporte.

De acordo com pesquisa realizada pela Hubspot, os CTAs contribuem para uma maior taxa de conversão se forem bem desenhados e estrategicamente posicionados. Estudos mostraram que CTAs personalizados podem converter até 202% melhor do que os genéricos. Isso mostra a importância de uma consideração cuidadosa ao incorporar CTAs no processo de UX e design.

Vários fatores contribuem para a eficácia de um CTA no contexto de UX e Design. Esses fatores incluem:

1. Posicionamento: A localização do CTA em uma página da web ou interface de aplicativo pode ter um impacto significativo em sua eficácia geral. Colocar o CTA acima da dobra pode aumentar a visibilidade e facilitar a localização dos usuários. No entanto, também é possível colocar CTAs contextualmente dentro do conteúdo ou após informações importantes, garantindo que os usuários tenham a chance de se informarem ou se envolverem antes de serem solicitados a agir.

2. Design: A aparência visual de um CTA desempenha um papel essencial para atrair a atenção dos usuários e orientá-los a interagir com ele. A escolha da cor, tipografia, tamanho e formato pode influenciar muito a eficácia do CTA. Um CTA bem elaborado deve se destacar dos demais elementos da tela e transmitir um senso de urgência ou importância.

3. Redação: A linguagem usada em um CTA é crucial para persuadir os usuários a realizar a ação desejada. O palavreado claro, conciso e orientado para a ação pode ajudar a tornar o CTA mais atraente. Incorporar urgência, como “Oferta por tempo limitado” ou personalização, como “Obtenha seu guia gratuito”, também pode aumentar a probabilidade de os usuários interagirem com o CTA.

4. Relevância: Um CTA de sucesso é altamente relevante para o conteúdo ou contexto em que é inserido. O CTA deve estar vinculado à tarefa ou objetivo atual do usuário no aplicativo ou site e deve estar alinhado às suas necessidades e expectativas. Por exemplo, um CTA solicitando aos usuários “Saiba mais” sobre um produto ou recurso específico deve ser colocado próximo à descrição desse produto ou recurso.

AppMaster, uma poderosa plataforma no-code para a criação de aplicativos back-end, web e móveis, aproveita os princípios do design eficaz de CTA em suas interfaces de usuário. A plataforma permite que os clientes criem facilmente aplicativos web e móveis visualmente atraentes e eficazes com ferramentas intuitivas drag-and-drop, reduzindo assim o tempo e o esforço necessários para construir aplicativos. Além disso, sua abordagem orientada a servidor permite que os clientes atualizem a UI, a lógica e as chaves de API de seus aplicativos sem enviar novas versões para a App Store ou Play Market, tornando AppMaster uma solução ideal para desenvolvimento e manutenção eficiente de aplicativos.

Para ilustrar ainda mais o conceito de CTAs, considere um exemplo de aplicativo de comércio eletrônico criado com AppMaster. Um botão "Adicionar ao carrinho" estrategicamente posicionado pode orientar os usuários a concluir uma compra após navegar pelos produtos, enquanto um link "Inscreva-se no boletim informativo" pode incentivar os usuários a se manterem atualizados sobre novidades e vendas. Ao incorporar esses CTAs relevantes, o aplicativo de comércio eletrônico pode gerar maiores conversões, satisfação do usuário e envolvimento geral.

Concluindo, o Call to Action (CTA) é um componente vital no processo de UX e Design. CTAs eficazes orientam os usuários em direção aos resultados desejados e contribuem significativamente para o sucesso geral de um aplicativo ou site. Para criar CTAs atraentes, os designers de UX devem considerar seu posicionamento, design, palavreado e relevância. Plataformas como AppMaster fornecem ferramentas valiosas para a criação de CTAs visualmente envolventes e de alto desempenho e simplificam o processo de desenvolvimento de aplicativos, capacitando desenvolvedores e empresas a prosperar no cenário digital.