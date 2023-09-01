hands ico Развивайтесь с AppMaster.
Стать партнёром right arrow ico
Grow with AppMaster Grow with AppMaster.
Become our partner arrow ico

Пользовательский интерфейс (UI)

01, сент. 2023

В контексте пользовательского опыта (UX) и дизайна пользовательский интерфейс (UI) относится к визуальным и интерактивным элементам, которые облегчают связь между пользователем и программным приложением, будь то веб-приложение, мобильное или настольное приложение. Хорошо спроектированный пользовательский интерфейс необходим для повышения качества взаимодействия пользователей с приложением, позволяя пользователям эффективно получать доступ к продуктам и/или услугам, предлагаемым приложением, тем самым улучшая общее взаимодействие и удовлетворенность пользователей.

Важным компонентом успеха приложения является пользовательский интерфейс, который должен быть интуитивно понятным, визуально привлекательным и соответствовать ожиданиям и предпочтениям целевой аудитории пользователей. Проведение исследований рынка и понимание тенденций и практик в дизайне пользовательского интерфейса могут дать ценную информацию для разработки пользовательского интерфейса, отвечающего этим требованиям. Например, по мнению Nielsen Norman Group, ведущей исследовательской компании в области UX, эффективный дизайн пользовательского интерфейса должен следовать устоявшимся принципам, таким как гибкость, контроль со стороны пользователей, последовательность и предотвращение ошибок.

Дизайн пользовательского интерфейса – это не только эстетика; речь идет также о функциональности и доступности. Под доступностью понимается дизайн приложения, предназначенный для использования людьми с различными способностями и нарушениями, например, людьми со зрительными, слуховыми, когнитивными или двигательными ограничениями. По данным Всемирной организации здравоохранения, примерно 15% населения мира имеют ту или иную форму инвалидности, и поэтому обеспечение доступности пользовательского интерфейса для широкого круга пользователей является обязательным как по этическим, так и по деловым причинам.

С появлением смартфонов и быстрым распространением мобильных технологий дизайну пользовательского интерфейса пришлось адаптироваться к задачам разработки интерфейсов для небольших экранов и сенсорного взаимодействия. Исследования показывают, что примерно 54% ​​трафика веб-сайтов во всем мире сейчас приходится на мобильные устройства, что подчеркивает важность создания пользовательских интерфейсов, которые бесперебойно функционируют на различных типах устройств и платформ.

Учитывая широкий круг потенциальных пользователей и устройств, дизайн пользовательского интерфейса обычно проходит несколько итеративных этапов: от первоначальных макетов и каркасов до интерактивных прототипов и пользовательского тестирования. Чтобы оптимизировать процесс проектирования и обеспечить единообразный пользовательский интерфейс на разных платформах, дизайнеры часто используют системы или библиотеки проектирования пользовательского интерфейса, которые предоставляют повторно используемые компоненты и рекомендации по проектированию пользовательского интерфейса.

В платформе AppMaster no-code мы интегрировали лучшие практики в дизайне пользовательского интерфейса, предлагая коллекцию предварительно созданных и настраиваемых компонентов и шаблонов пользовательского интерфейса, адаптированных для различных вариантов использования, что позволяет нашим клиентам легко создавать визуально привлекательные, функциональные и доступные пользовательские интерфейсы для своих приложений. Платформа также предлагает функцию drag-and-drop, позволяющую пользователям легко разрабатывать интерфейсы для мобильных, веб-приложений и серверных приложений, независимо от их технических знаний или навыков программирования.

С AppMaster процесс проектирования пользовательского интерфейса эффективно упрощается, позволяя клиентам сосредоточиться на разработке пользовательского опыта, не жертвуя качеством внешнего вида и функциональности своих приложений. Кроме того, серверный подход AppMaster позволяет пользователям обновлять пользовательский интерфейс, логику и ключи API мобильных приложений без отправки новых версий в App Store или Play Market, что делает изменения пользовательского интерфейса максимально гибкими и эффективными.

В рамках предложения AppMaster каждый проект получает преимущества автоматически создаваемой документации, включая документацию Swagger (OpenAPI) для endpoints сервера и сценарии миграции схемы базы данных. Это гарантирует, что приложение останется согласованным и актуальным при каждом изменении дизайна пользовательского интерфейса, устраняя риск технического долга.

В заключение, дизайн пользовательского интерфейса является важным аспектом разработки приложений и играет решающую роль в вовлечении пользователей, их удовлетворенности и доступности. Поскольку среда разработки программного обеспечения продолжает развиваться, платформы no-code, такие как AppMaster, предлагают эффективные, простые в использовании инструменты и платформы для проектирования пользовательских интерфейсов, которые отвечают и превосходят меняющиеся требования пользователей, устройств и платформ, обеспечивая выдающиеся UX и обеспечение успеха цифровых приложений в различных секторах и отраслях.

Изучите больше терминов:
Визуальный дизайн Время выполнения задачи Выравнивание Гамбургер-меню Дизайн, ориентированный на человека Иконография Карта пути клиента Координатор Модель Кано Переменные шрифты Плоский дизайн Путь пользователя Система дизайна Точка взаимодействия Целевая страница Ценностное предложение

Похожие статьи

Использование REST API
date 07, сент. 2023 clock 5 мин
Использование REST API
Узнайте, как REST API меняют определение разработки без написания кода. В этом подробном обзоре AppMaster.io вы узнаете, как использовать эти мощные инструменты для оптимизации рабочих процессов без написания кода и создания универсальных приложений.
API No-code Development
Преимущества SaaS
date 07, сент. 2023 clock 6 мин
Преимущества SaaS
Углубленное исследование множества преимуществ, предоставляемых платформами «Программное обеспечение как услуга» (SaaS). Узнайте, как использовать эти преимущества для успешного роста бизнеса, в том числе познакомьтесь с решениями без написания кода, такими как AppMaster.
Business No-code
SaaS или локальное программное обеспечение
date 07, сент. 2023 clock 4 мин
SaaS или локальное программное обеспечение
В этом подробном руководстве мы раскрываем преимущества и недостатки как SaaS-решений, так и локальных решений, а также рассматриваем факторы, которые компании должны учитывать при выборе модели, соответствующей их потребностям. На реальных примерах, таких как уникальные варианты хостинга AppMaster.io, мы дополнительно иллюстрируем влияние этих вариантов на общую эффективность бизнеса.
Software Productivity IT
Начните бесплатно
Хотите попробовать сами?

Лучший способ понять всю мощь AppMaster - это увидеть все своими глазами. Создайте собственное приложение за считанные минуты с бесплатной подпиской AppMaster

Воплотите свои идеи в жизнь