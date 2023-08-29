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Малый и средний бизнес с низким кодом (малый и средний бизнес)

29, авг. 2023

Малый и средний бизнес (малый и средний бизнес) Low-code означает принятие и использование малых и средних предприятий платформ разработки low-code для создания, изменения и развертывания программных приложений с минимальным ручным кодированием. В последние годы платформы low-code приобрели огромную популярность, поскольку они позволяют компаниям с ограниченными ресурсами и техническими знаниями создавать и поддерживать приложения, отвечающие их конкретным потребностям, при этом значительно сокращая затраты на разработку и время вывода на рынок.

Подход к разработке low-code в первую очередь направлен на упрощение процесса разработки приложений за счет использования визуальных компонентов, интерфейсов drag-and-drop и настраиваемых шаблонов. Это позволяет пользователям, в том числе тем, у кого нет формальных навыков или опыта программирования, эффективно проектировать, разрабатывать и развертывать приложения в различных областях и отраслях, начиная от электронной коммерции и систем управления взаимоотношениями с клиентами (CRM) до управления запасами и управления человеческими ресурсами. HRM) системы.

Согласно недавнему отчету Forrester Research, ожидается, что к 2024 году рынок low-code будет расти со среднегодовыми темпами роста (CAGR) более 19%, достигнув общей стоимости в 2,76 миллиарда долларов. Этот рост в первую очередь обусловлен растущим спросом на недорогие и простые в использовании программные решения среди предприятий малого и среднего бизнеса, поскольку они стремятся улучшить свои цифровые возможности, оптимизировать операции и оставаться конкурентоспособными в постоянно меняющейся бизнес-среде.

Одной из ключевых причин растущего внедрения платформ low-code среди предприятий малого и среднего бизнеса является тот факт, что эти решения предлагают идеальный баланс между простотой использования и функциональностью. Это позволяет малым и средним предприятиям быстро разрабатывать функциональные и удобные для пользователя приложения без необходимости вкладывать значительные средства в наем и обучение квалифицированных разработчиков или приобретение дорогостоящих программных инструментов и лицензий.

Более того, платформы low-code такие как AppMaster предоставляют широкий спектр функций и возможностей, которые удовлетворяют уникальные требования малого и среднего бизнеса, включая предопределенные шаблоны, визуальные конструкторы no-code, интеграцию API, инструменты тестирования и развертывания и многое другое. С помощью этих инструментов небольшие организации могут легко разрабатывать приложения, соответствующие их конкретным бизнес-процессам, целям и ожиданиям клиентов, что способствует более быстрому принятию решений, повышению эффективности рабочих процессов и улучшению общего цифрового опыта для пользователей.

AppMaster, как одна из ведущих платформ no-code в отрасли, позволяет малым и средним предприятиям создавать комплексные серверные, веб- и мобильные приложения с помощью своих отличительных функций и возможностей. Пользователи могут легко создавать модели данных, бизнес-логику, REST API и endpoints WSS с помощью инструментов визуального проектирования, устраняя необходимость ручного кодирования. Кроме того, передовой серверный подход AppMaster позволяет клиентам обновлять пользовательские интерфейсы, логику приложений и ключи API своих приложений без необходимости отправки новых версий в магазины приложений.

Для предприятий малого и среднего бизнеса внедрение платформы low-code, такой как AppMaster, не только повышает гибкость процесса разработки приложений, но также позволяет устранить техническую задолженность за счет автоматического создания приложений с нуля при изменении бизнес-требований. Такой подход гарантирует, что приложения всегда будут актуальными, оптимизированными и хорошо масштабируемыми, удовлетворяя постоянно меняющиеся потребности современного бизнеса.

Кроме того, платформы low-code также могут помочь малым и средним предприятиям улучшить сотрудничество между своими командами, включая разработчиков, бизнес-аналитиков и менеджеров проектов, поскольку каждый может участвовать в разработке приложений и управлении ими. Это способствует инновациям, облегчает выявление новых возможностей для бизнеса и помогает создать инклюзивную рабочую культуру, ориентированную на цифровые технологии.

В условиях растущего внимания к цифровой трансформации в различных отраслях платформы low-code предоставляют малым и средним предприятиям беспрецедентную возможность использовать технологии для улучшения своих процессов, быстрого реагирования на изменения рынка и опережения конкурентов. Учитывая многочисленные преимущества и непревзойденные возможности, которые предлагают платформы low-code такие как AppMaster, очевидно, что малый и средний бизнес Low-code обладает значительным потенциалом для формирования будущего разработки программного обеспечения и стимулирования продолжающейся цифровой революции.

В заключение, малые и средние предприятия Low-code — это малые и средние предприятия, которые полагаются на платформы разработки low-code для создания и поддержки приложений, отвечающих их уникальным потребностям, при этом сокращая затраты и время разработки. Эти платформы, такие как AppMaster, позволяют компаниям с ограниченными ресурсами и техническими знаниями разрабатывать широкий спектр пользовательских приложений и с легкостью их поддерживать. Поскольку спрос на цифровые решения растет, платформы low-code готовы помочь предприятиям малого и среднего бизнеса оставаться конкурентоспособными и трансформировать свою деятельность, что в конечном итоге будет способствовать общему росту рынка low-code.

Изучите больше терминов:
Low-code SDK (Комплект разработки программного обеспечения) Журналы с низким кодом Инструменты с низким уровнем кода Интеграция с низким уровнем кода Малый и средний бизнес с низким кодом (малый и средний бизнес) Метрики с низким кодом Минимальное соответствие требованиям Минимальный набор сотрудников Моделирование с низким уровнем кода Низкие зарплаты Ограничения по низкому коду Отставание в низком коде Платформа Low-code как услуга (PaaS) Слияния и поглощения с минимальным кодом Тестирование с низким уровнем кода Цифровая трансформация с низким уровнем кода

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