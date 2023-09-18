В контексте реляционных баз данных под восстановлением понимается процесс восстановления базы данных до согласованного состояния путем восстановления утерянных или поврежденных данных, возникших в результате сбоя, сбоя или повреждения. Этот процесс направлен на поддержание целостности, согласованности и надежности системы базы данных, гарантируя, что зафиксированные транзакции являются постоянными и что последствия любых неудачных или незафиксированных транзакций аннулируются. Важность эффективной стратегии восстановления невозможно переоценить, поскольку системы баз данных являются важнейшими компонентами многих программных приложений, в том числе созданных и развернутых с использованием no-code платформы AppMaster.

Восстановление базы данных часто основано на двух ключевых концепциях: ведении журнала упреждающей записи (WAL) и контрольных точках. Ведение журнала с упреждающей записью — это протокол, который требует, чтобы перед применением каких-либо изменений в базе данных это изменение сначала должно быть записано в виде записи журнала. Эта запись журнала фиксирует информацию о транзакции, которая привела к изменению, включая исходное значение и измененное значение затронутых данных. Записи журнала последовательно сохраняются в файле журнала, который можно использовать в процессе восстановления для возврата базы данных в предыдущее состояние до возникновения сбоя. С другой стороны, контрольные точки — это процесс, который помогает минимизировать время восстановления за счет периодической синхронизации состояния базы данных с журналами. Во время операции контрольной точки все изменения, записанные в файле журнала, применяются к базе данных, эффективно создавая стабильную точку, к которой система может вернуться в случае сбоя.

Существует несколько подходов к восстановлению базы данных, в зависимости от типа сбоя, степени повреждения и доступных ресурсов резервного копирования и восстановления. Некоторые из ключевых методов восстановления включают в себя:

Откат транзакции : этот метод используется для устранения последствий неудачной или прерванной транзакции. Он предполагает использование записей журнала для отмены любых изменений, внесенных в базу данных незафиксированной транзакцией. Процесс отката транзакции гарантирует, что база данных останется в согласованном состоянии, даже если во время выполнения транзакции произойдет сбой.

: этот метод используется для устранения последствий неудачной или прерванной транзакции. Он предполагает использование записей журнала для отмены любых изменений, внесенных в базу данных незафиксированной транзакцией. Процесс отката транзакции гарантирует, что база данных останется в согласованном состоянии, даже если во время выполнения транзакции произойдет сбой. Повтор транзакций : этот метод используется при восстановлении базы данных из резервной копии. Процесс начинается с восстановления базы данных до состояния, отраженного в резервной копии, а затем с помощью записей журнала применяются все зафиксированные транзакции, произошедшие после создания резервной копии. Это гарантирует обновление базы данных и включение всех изменений, зафиксированных до сбоя.

: этот метод используется при восстановлении базы данных из резервной копии. Процесс начинается с восстановления базы данных до состояния, отраженного в резервной копии, а затем с помощью записей журнала применяются все зафиксированные транзакции, произошедшие после создания резервной копии. Это гарантирует обновление базы данных и включение всех изменений, зафиксированных до сбоя. Восстановление носителя : восстановление носителя необходимо, когда сбой базы данных вызван повреждением носителя, например, сбоем или повреждением диска. Этот процесс включает восстановление базы данных из резервной копии, а затем применение всех соответствующих записей журнала для обновления базы данных. Восстановление носителя необходимо для защиты данных от аппаратных сбоев и других физических катастроф.

: восстановление носителя необходимо, когда сбой базы данных вызван повреждением носителя, например, сбоем или повреждением диска. Этот процесс включает восстановление базы данных из резервной копии, а затем применение всех соответствующих записей журнала для обновления базы данных. Восстановление носителя необходимо для защиты данных от аппаратных сбоев и других физических катастроф. Восстановление на определенный момент времени . Этот метод используется, когда базу данных необходимо восстановить до определенного момента времени, а не до последнего состояния. Он включает в себя восстановление базы данных из резервной копии и последующий повтор зафиксированных транзакций до указанной отметки времени. Этот метод восстановления часто используется в случаях, когда человеческие ошибки или ошибки приложений привели к повреждению данных или непреднамеренному удалению данных.

Реализация эффективной стратегии восстановления требует соответствующего планирования, тестирования и мониторинга. Это включает в себя установление политик резервного копирования и восстановления, таких как определение частоты и типа резервных копий базы данных, определение приемлемого целевого времени восстановления (RTO) и целевой точки восстановления (RPO), обеспечение доступности и надежности инфраструктуры резервного копирования и восстановления, а также проведение регулярные тесты для проверки эффективности стратегии восстановления. В контексте приложений, созданных с помощью AppMaster, клиентам крайне важно понимать требования к восстановлению своих соответствующих систем реляционных баз данных и принимать соответствующие меры для защиты своих данных и поддержания их целостности перед лицом потенциальных сбоев.

Подводя итог, восстановление в реляционных базах данных — это критически важный процесс, который защищает данные от потери или повреждения, вызванных различными сбоями. Он обеспечивает целостность и согласованность базы данных, восстанавливая систему до стабильного состояния и устраняя последствия неудачных транзакций. Клиенты AppMaster должны осознавать важность восстановления баз данных и принимать активные меры для разработки эффективных стратегий восстановления своих приложений, включая планирование, тестирование и мониторинг операций резервного копирования, восстановления и обслуживания базы данных.