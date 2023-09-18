🚀 Boost your agency profits with AppMaster: 50%😮 revenue sharing
right arrow ico
Grow with AppMaster Grow with AppMaster.
Become our partner arrow ico

Восстановление

18, сент. 2023

В контексте реляционных баз данных под восстановлением понимается процесс восстановления базы данных до согласованного состояния путем восстановления утерянных или поврежденных данных, возникших в результате сбоя, сбоя или повреждения. Этот процесс направлен на поддержание целостности, согласованности и надежности системы базы данных, гарантируя, что зафиксированные транзакции являются постоянными и что последствия любых неудачных или незафиксированных транзакций аннулируются. Важность эффективной стратегии восстановления невозможно переоценить, поскольку системы баз данных являются важнейшими компонентами многих программных приложений, в том числе созданных и развернутых с использованием no-code платформы AppMaster.

Восстановление базы данных часто основано на двух ключевых концепциях: ведении журнала упреждающей записи (WAL) и контрольных точках. Ведение журнала с упреждающей записью — это протокол, который требует, чтобы перед применением каких-либо изменений в базе данных это изменение сначала должно быть записано в виде записи журнала. Эта запись журнала фиксирует информацию о транзакции, которая привела к изменению, включая исходное значение и измененное значение затронутых данных. Записи журнала последовательно сохраняются в файле журнала, который можно использовать в процессе восстановления для возврата базы данных в предыдущее состояние до возникновения сбоя. С другой стороны, контрольные точки — это процесс, который помогает минимизировать время восстановления за счет периодической синхронизации состояния базы данных с журналами. Во время операции контрольной точки все изменения, записанные в файле журнала, применяются к базе данных, эффективно создавая стабильную точку, к которой система может вернуться в случае сбоя.

Существует несколько подходов к восстановлению базы данных, в зависимости от типа сбоя, степени повреждения и доступных ресурсов резервного копирования и восстановления. Некоторые из ключевых методов восстановления включают в себя:

  • Откат транзакции : этот метод используется для устранения последствий неудачной или прерванной транзакции. Он предполагает использование записей журнала для отмены любых изменений, внесенных в базу данных незафиксированной транзакцией. Процесс отката транзакции гарантирует, что база данных останется в согласованном состоянии, даже если во время выполнения транзакции произойдет сбой.
  • Повтор транзакций : этот метод используется при восстановлении базы данных из резервной копии. Процесс начинается с восстановления базы данных до состояния, отраженного в резервной копии, а затем с помощью записей журнала применяются все зафиксированные транзакции, произошедшие после создания резервной копии. Это гарантирует обновление базы данных и включение всех изменений, зафиксированных до сбоя.
  • Восстановление носителя : восстановление носителя необходимо, когда сбой базы данных вызван повреждением носителя, например, сбоем или повреждением диска. Этот процесс включает восстановление базы данных из резервной копии, а затем применение всех соответствующих записей журнала для обновления базы данных. Восстановление носителя необходимо для защиты данных от аппаратных сбоев и других физических катастроф.
  • Восстановление на определенный момент времени . Этот метод используется, когда базу данных необходимо восстановить до определенного момента времени, а не до последнего состояния. Он включает в себя восстановление базы данных из резервной копии и последующий повтор зафиксированных транзакций до указанной отметки времени. Этот метод восстановления часто используется в случаях, когда человеческие ошибки или ошибки приложений привели к повреждению данных или непреднамеренному удалению данных.

Реализация эффективной стратегии восстановления требует соответствующего планирования, тестирования и мониторинга. Это включает в себя установление политик резервного копирования и восстановления, таких как определение частоты и типа резервных копий базы данных, определение приемлемого целевого времени восстановления (RTO) и целевой точки восстановления (RPO), обеспечение доступности и надежности инфраструктуры резервного копирования и восстановления, а также проведение регулярные тесты для проверки эффективности стратегии восстановления. В контексте приложений, созданных с помощью AppMaster, клиентам крайне важно понимать требования к восстановлению своих соответствующих систем реляционных баз данных и принимать соответствующие меры для защиты своих данных и поддержания их целостности перед лицом потенциальных сбоев.

Подводя итог, восстановление в реляционных базах данных — это критически важный процесс, который защищает данные от потери или повреждения, вызванных различными сбоями. Он обеспечивает целостность и согласованность базы данных, восстанавливая систему до стабильного состояния и устраняя последствия неудачных транзакций. Клиенты AppMaster должны осознавать важность восстановления баз данных и принимать активные меры для разработки эффективных стратегий восстановления своих приложений, включая планирование, тестирование и мониторинг операций резервного копирования, восстановления и обслуживания базы данных.

Изучите больше терминов:
Выбор Диаграмма сущность-связь (ERD) Индекс растрового изображения Интеллектуальный анализ данных Кластерный индекс Нормализация Нормальная форма Бойса-Кодда (BCNF) Первая нормальная форма (1НФ) Подтвердить Система управления реляционными базами данных (СУБД) Союз Ссылочная целостность Точка сохранения Третья нормальная форма (3НФ) Хранилище данных Хранимая процедура

Похожие статьи

Как масштабировать мобильные приложения с помощью WebSocket?
date 27, окт. 2023 clock 7 мин
Как масштабировать мобильные приложения с помощью WebSocket?
Узнайте, как масштабировать мобильные приложения с помощью технологии WebSocket, погрузитесь во внутреннюю работу соединений WebSocket и изучите рекомендации по развитию приложений.
Mobile App
Как WebSocket может улучшить приложения для чата в реальном времени?
date 26, окт. 2023 clock 6 мин
Как WebSocket может улучшить приложения для чата в реальном времени?
Узнайте, как технология WebSocket улучшает приложения для чата в реальном времени, ее преимущества и как использовать WebSocket для создания мощных чат-приложений с помощью AppMaster.
API Web App Mobile App
Основные компоненты и функции WebSocket API
date 26, окт. 2023 clock 7 мин
Основные компоненты и функции WebSocket API
Погрузитесь в API WebSocket, его основные компоненты и функции и узнайте о его потенциальных преимуществах для разработчиков и пользователей в различных приложениях.
API IoT Software
Начните бесплатно
Хотите попробовать сами?

Лучший способ понять всю мощь AppMaster - это увидеть все своими глазами. Создайте собственное приложение за считанные минуты с бесплатной подпиской AppMaster

Воплотите свои идеи в жизнь