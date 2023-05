A plataforma de emprego Arc, especificamente concebida para programadores de software que procuram trabalho remoto, tem como objectivo simplificar o processo de recrutamento com a introdução do HireAI. Utilizando o GPT-4 da OpenAI, a HireAI automatiza uma parte significativa da carga de trabalho de recrutamento, incluindo a selecção de currículos e o contacto com potenciais candidatos, analisando os perfis dos 250 000 programadores disponíveis na Arc.

As empresas podem utilizar a HireAI carregando simplesmente as descrições das suas funções. A plataforma compila então uma lista restrita de candidatos, refinando o seu algoritmo de selecção com cada correspondência bem sucedida, permitindo assim às empresas obter resultados mais precisos ao longo do tempo. O fundador e director executivo da Arc, Weiting Liu, também fundador da Codementor, uma plataforma de aprendizagem à distância para programadores de software, considera que a taxa de ruído para sinal é consideravelmente elevada para os candidatos à distância a nível mundial. Ele partilhou a sua observação com a TechCrunch de que os gestores de contratação e os recrutadores se sentem muitas vezes sobrecarregados pela quantidade de tempo necessária para analisar centenas de currículos e realizar contactos manuais para identificar os candidatos certos.

Antes da introdução da HireAI, as empresas que utilizavam a Arc tinham de apresentar os seus requisitos de emprego através do preenchimento de um formulário de emprego abrangente. Em seguida, a Arc utilizava o seu algoritmo de aprendizagem automática para identificar os melhores candidatos ou, em alternativa, os candidatos candidatavam-se às vagas de forma independente. Os recrutadores da Arc seleccionavam então os candidatos para serem analisados pelos clientes. A HireAI, que os empregadores podem optar por aceitar ou não, ou mesmo utilizar em conjunto com a selecção manual, automatiza o processo de integração, produzindo descrições de funções através de conversas assistidas por IA e fornecendo correspondências imediatas entre candidatos.

Ao automatizar tarefas como a elaboração de descrições de funções, a selecção de candidatos e a realização de acções de sensibilização, as ferramentas alimentadas por IA, como a HireAI, permitem que os recrutadores se concentrem em aspectos mais estratégicos do processo de recrutamento. Isto inclui reunir-se com os candidatos para avaliar a sua adequação cultural, desenvolver relações e alinhar as posições com as aspirações de carreira individuais. Liu também sugere que as ferramentas de IA como a HireAI podem potencialmente promover a diversidade, a igualdade e a inclusão, uma vez que os recrutadores desconhecem a idade, a etnia ou o género dos candidatos até serem identificadas as correspondências mais adequadas.

Apesar dos avanços das ferramentas de IA, Liu esclarece que estas não devem ser vistas como um substituto para os recrutadores humanos. A HireAI foi lançada internamente no Arc há alguns dias, com os primeiros dados a mostrar que as empresas têm duas vezes mais probabilidades de entrevistar os programadores que lhes correspondem através da HireAI. Será interessante ver como as plataformas orientadas para a IA, como a HireAI, podem ajudar as empresas a optimizar os seus processos de recrutamento, à semelhança do que já acontece com no-code plataformas como AppMaster.

No-code Ferramentas de desenvolvimento como o AppMaster já revolucionaram a indústria de desenvolvimento de software, permitindo que indivíduos e empresas criem aplicações backend, web e móveis sem problemas, sem grandes conhecimentos de codificação. Com a introdução de plataformas de recrutamento baseadas em IA, como a HireAI, o futuro da indústria tecnológica parece mais eficiente e inclusivo.